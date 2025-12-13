Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

રાજકોટના SRP જવાનનો આપઘાત પહેલાનો વીડિયો : મોતની પીડાનું દર્દ છલકાવ્યું, પત્ની સામે કર્યા આક્ષેપ

Rajkot SRP Jawan Suicide : રાજકોટમાં SRP જવાને પોતાની બંદૂકથી છાતીમાં ગોળી મારીને કર્યો આપઘાત,,, મૃતક SRP જવાનનો વીડિયો આવ્યો સામે,,,પત્નીના પરિવારજનોનાં ત્રાસથી આપઘાત કર્યાનો ઉલ્લેખ,,, ગજુભાઈ રાઠોડ રાજકોટ પોલીસ કમિશનર કચેરીના દરવાજે બજાવતા હતા ફરજ 
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Dec 13, 2025, 12:16 PM IST

Rajkot News : રાજકોટમાં ગત રોજ SRP જવાને પોતાની સર્વિસ રાઈફલથી છાતીમાં ગોળી મારી આપઘાત કર્યો. પોલીસ કમિશ્નર કચેરીના દરવાજે ફરજ બજાવતા ગજુભાઈ જિલુભાઈ રાઠોડે પોલીસ કમિશનર કચેરીના ગેટ નંબર ત્રણ પાસે આપઘાત કરી મોત વ્હાલુ કર્યું હતું. જોકે ઘટના બનતા તત્કાલિક સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા, જ્યાં ટૂંકી સારવાર બાદ તેમનું મોત થયું છે. 

આપઘાત પહેલાનો છેલ્લો વીડિયો આવ્યો
ગજુભાઈ જિલુભાઈ રાઠોડ નામના એસઆરપી જવાને ચાલુ ફરજે સર્વિસ રાઇફલથી છાતીમાં ગોળી મારી આપઘાત કર્યો હતો. આપઘાત પહેલા ગજુભાઈ જીલુભાઈ રાઠોડે બનાવેલો વીડિયો સામે આવ્યો છે. જેમાં તેમણે પોતાના મોત માટે પત્ની અને તેનો પરિવાર જવાબદાર હોવાનું જણાવ્યું છે. પત્નીના પરિવારજનો માનસિક ત્રાસ આપતા હોવાનું તેઓએ જણાવ્યું. સાથે જ સાળી કિરણબા અને જયપાલ તેમના મોતના જવાબદાર છે તેવું પણ કહ્યું. તેમજ કહ્યું કે, મારા મૃત્યુ બાદ જે કાંઈ મળશે તે મારા ભાઈ અને મારી બેનને મળશે, મારી પત્નીનો કાંઈ પણ હક નહીં.

વીડિયોમાં SRP જવાનનું દર્દ છલકાયું 
જય માતાજી, હું ગજુભા જીલુભા રાઠોડ, મારા હોશો અવાજથી ક્વ છું ગમે ત્યારે હું મરી જાવ, બને તો હું ઘરે જઈને સોગંદનામું કરી આવીશ, મારી નોકરી એ ટાઇપની છે કદાચ રજા મળે ન મળે કદાચ મરી ગયો હોય હું ઘરે ન ગયો હોય તો મારા બા બાપુનો જમીનમાં મકાનમાં જે ભાગ છે એમાં મારે કોઈ લેવા દેવા નથી. મારે અને મારી પત્નીને બનતું નથી હું મરી જાવ તો મારી પત્નીનો કોઈ હક નહિ. મારો પણ હક નહિ. મારા બા બાપુનો જમીનનો જે જમીનનું જે ગરાસ આવ્યું એમાં મારી પત્ની કે મારો કોઈ હક નહિ. મારી પત્ની મારા ભેગી રહેતી નથી એની માં ના ઘરે રહે છે. જમીન મકાન એના પણ હક નહિ. હું મરી જાવ તો મારા મોતના જવાબદાર બે વ્યક્તિ રહેશે એક એની બેન કિરણબા જે મને માનસિક ટોર્ચર કરે છે જે મારા પાટલા સાળી થાય આમ મારા સગા મામી હતા. બીજો એનો ભાણેજ જયપાલ જે મને ધમકીઓ આપે છે. આ મારા મોતના બે જવાબદાર રહેશે. મારા મરી ગયા પછી મારી અને મારા બાપુની જે વસ્તુ હોય તે મારા ભાઈને મળશે અને મારી બેન રંજુબાને મળશે. બાકી મારી ઘરવાડીનો કોઈ હક્ક હિસ્સો નથી. વીડિયો દ્વારા હું તમને જણાવું છું. કાલે સોગંદનામું થાય કે ન થાય તો મારી જે મિલ્કત કે વસ્તુ આવ બધું મારા ભાઈ નું રહેશે. જય હિન્દ જય ભારત.

સમગ્ર મામલે રાજકોટ પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે. ગજુભા રાઠોડની ગુરુવારે સાંજે 7 વાગ્યાથી લઈને બીજા દિવસે સવારે 7 વાગ્યા સુધીની ડ્યુટી હતી. આ દરમિયાન તેમણે ચાલુ ડ્યુટીમાં મોત વ્હાલુ કર્યું. ગજુભા રાઠોડ મૂળ કચ્છના રાપરના વતની છે. તેઓ SRP ગ્રુપ 13 Cમાં ફરજ બજાવતા હતા. છેલ્લા ચાર મહિનાથી તેમનું પોસ્ટીંગ રાજકોટ પોલીસ કમિશનર કચેરીમાં એસઆરપી તરીકે હતું. સંતાનમાં તેમને બે દીકરીઓ છે.  

RajkotSuicide caseરાજકોટઆપઘાત કેસ

