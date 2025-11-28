શિક્ષણ જગતને શર્મસાર કરતો કિસ્સો! શિક્ષક-શિક્ષિકાએ ભેગા મળીને એક યુવતીની જિંદગી બરબાદ કરી
Rajkot Teacher Rape Case : રાજકોટમાં શિક્ષક શિક્ષિકાએ ભેગા મળીને એક યુવતીની જિંદગી બરબાદ કરી, ન્યૂડ ફોટા વાયરલ કરી દેવાની ધમકી આપીને પડાવી લીધા રૂપિયા
Rajkot News ગૌરવ દવે/રાજકોટ : રાજકોટ શહેરમાં શિક્ષણ જગતને શર્મસાર કરતો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. પરિણીત શિક્ષકે પોતાની શિક્ષિકા મિત્ર સાથે મળીને યુવતીને પ્રેમજાળમાં ફસાવી અનેક વખત દુષ્કર્મ આચર્યું હતું. એટલું જ નહીં પીડિતાને શિક્ષક પરિણીત છે તેવી જાણ થતાં બ્લેકમેલિંગ શરૂ કર્યું હતું અને 4.25 લાખ રૂપિયા પડાવ્યા હતા. હદ તો ત્યાં થઈ જ્યારે પીડિતાના લગ્નમાં જઇ શિક્ષક અને શિક્ષિકાએ યુવતીના લગ્ન તોડાવી નાંખ્યા. સમગ્ર મામલે પોલીસે FIR નોંધી શિક્ષિકાની ધરપકડ કરી તપાસ શરૂ કરી છે.
શિક્ષિકાની ધરપકડ, શિક્ષક ફરાર
રાજકોટ શહેરમાં રહેતી 35 વર્ષીય યુવતી દ્વારા યુનિવર્સિટી પોલીસ સ્ટેશન ખાતે રાજકોટ જિલ્લાના પડધરી તાલુકાના રોહીશાળા ગામ ખાતે પ્રાથમિક શિક્ષક તરીકે ફરજ બજાવનારા મુકેશ સોલંકી તેમજ મોરબી જિલ્લામાં પ્રાથમિક શાળામાં શિક્ષિકા તરીકે ફરજ બજાવનારી 36 વર્ષીય પ્રીતિ ઘેટીયા વિરુદ્ધ બીએનએસની કલમ 64(2)(M), 308(2), 351(3), 115(2), 61(2) સહિતની કલમ હેઠળ ગુનો 27 નવેમ્બર 2025 ના રોજ નોંધાવવામાં આવ્યો હતો. જે ફરિયાદ નોંધાતાની સાથે તાત્કાલિક અસરથી યુનિવર્સિટી પોલીસ દ્વારા મોરબી જિલ્લામાં પ્રાથમિક શાળામાં શિક્ષિકા તરીકે ફરજ બજાવનારી પ્રીતિ ધેટીયાની ધરપકડ કરી હતી. તેમજ ગુરૂવારના રોજ ગુનાના કામે તેને કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવતા કોર્ટ દ્વારા પ્રીતિ ઘેટીયાને જેલ હવાલે કરવાનો હુકમ સંભળાવવામાં આવ્યો હતો. તો બીજી તરફ પોલીસ દ્વારા હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સ તેમજ ટેકનિકલ સર્વેલન્સના માધ્યમથી મુખ્ય આરોપી મુકેશ સોલંકીની શોધખોળ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.
યુવતીને પ્રેમજાળમાં ફસાવી
પોલીસને આપેલી ફરિયાદમાં દુષ્કર્મની પીડીતા સૌપ્રથમ સરકારી શાળામાં શિક્ષિકા તરીકે ફરજ બજાવનારી પ્રીતિ ઘેટીયાના સંપર્કમાં આવી હતી. પ્રીતિ ઘેટિયાના માધ્યમથી પીડિતા મુકેશ સોલંકીના સંપર્કમાં આવી હતી. મુકેશ સોલંકીના સંપર્કમાં આવી ત્યારે પીડિતાને ખ્યાલ ન હતો કે તે પરણિત છે. બાદમાં બંને વચ્ચે એકબીજાના મોબાઈલ નંબરની આપ - લે થઈ હતી. તેમજ બંને વચ્ચે રિલેશનશિપની પણ શરૂઆત થઈ હતી. પરંતુ બાદમાં પીડિતાને ખ્યાલ આવ્યો હતો કે, મુકેશ પરણિત છે. તે સમયે મુકેશ દ્વારા પીડિતાને વિશ્વાસ અપાવવામાં આવ્યો હતો કે, તેણીને તે આગામી સમયમાં અપનાવી લેશે. તેમજ ત્યારબાદ પ્રીતિના ફ્લેટ ખાતે મુકેશ દ્વારા યુવતીની મરજી વિરુદ્ધ તેણીની સાથે શારીરિક સંબંધ પણ બાંધવામાં આવ્યા હતા.
ન્યૂડ ફોટો વાયરલ કરવાની ધમકી આપી
તેમજ તે સમયે તેણીના ન્યુડ વીડિયો તેમજ ફોટા પણ મુકેશ સોલંકીએ પોતાના મોબાઈલ ફોનમાં કેદ કર્યા હતા. તેમજ ત્યારબાદ તે વીડિયોને ફોટા - વાયરલ કરી દેવાની ધમકી આપી વારંવાર દુષ્કર્મ આચરતો હતો. તેમજ ત્યારબાદ કટકે કટકે ચાર લાખથી વધુની રકમ બળજબરી પુર્વક પડાવી લીધી હોવાનો આક્ષેપ પણ યુવતી દ્વારા પોલીસ ફરિયાદમાં કરવામાં આવ્યો છે. તેમજ ભૂતકાળમાં યુવતીને ચાર્જિંગના વાયર દ્વારા મુકેશ દ્વારા માર પણ મારવામાં આવ્યો હોવાનો આક્ષેપ તેણી દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે.
યુવતીના લગ્ન પણ તોડાવી નંખાવ્યા
ગત 23 નવેમ્બર 2025 ના રોજ યુવતીના લગ્ન યોજાવવાના હતા. જે અંતર્ગત માંગલિક પ્રસંગોની શરૂઆત પણ થઈ હતી. પાર્ટી પ્લોટ ખાતે જાન પણ આવી ચૂકી હતી. પરંતુ તે સમયે કાળા કપડામાં મુકેશ સોલંકી તેમજ તેની શિક્ષિકા સ્ત્રી મિત્ર પ્રીતિ ઘેટીયા પણ પાર્ટી પ્લોટ ખાતે આવ્યા હતા. તેમજ સૌપ્રથમ યુવતીને મળીને જો લગ્ન કરશે તો તેના ન્યુડ વીડિયો તેમજ ફોટા વાયરલ કરી સમાજમાં બદનામ કરી નાખશે તે પ્રકારની ધમકી આપી હતી. તેમજ ત્યારબાદ વરરાજાને પણ એજ પ્રકારની ધમકી આપી હતી. આમ, સમગ્ર મામલાની જાણ વરરાજા તેમજ તેના પરિવારજનોને થતા જાન લીલા તોરણે પાછી વળી હતી. જે સમગ્ર ઘટના સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થઈ હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે.
પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં યુવતી તેમજ આરોપીઓ ડિસેમ્બર 2022 થી એકબીજાના સંપર્કમાં હોવાનું સામે આવ્યું છે. ત્યારે હાલ પોલીસ દ્વારા જુદી જુદી ટીમો બનાવી મુખ્ય આરોપી મુકેશ સોલંકીની શોધખોળ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.
