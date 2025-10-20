Prev
રાજકોટમાં ત્રિપલ મર્ડર : વાહન ચલાવવા મુદ્દે માથાકૂટમાં બે સગાભાઈ સહિત ત્રણની હત્યા કરાઈ

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Oct 20, 2025, 10:58 AM IST

Rajkot News : રાજકોટમાં ચૌદસની રાતે ખૂની ખેલ ખેલાયો. આંબેડકર નગરમાં ત્રિપલ મર્ડરથી ચકચાર મચી ગઈ છે. સામાન્ય બોલાચાલી બાદ માથાકૂટ થઈ હતી, જેમાં બે પરિવાર સામે સામે આવી જતાં બબાલ થઈ હતી. બે સગા ભાઈ સહિત 3 લોકોની હત્યા કરવામાં આવી છે. 

રાજકોટમાં દિવાળીની આગલી રાત્રે જ ખૂની ખેલ ખેલાયો છે. આંબેડકર નગરમાં વાહન અથડાવવા જેવી બાબતમાં બે પરિવારો સામ સામે આવી ગયા. સામાન્ય માથાકૂટ ઉગ્ર બની જતાં બંને પરિવારોએ એકબીજા પર લોહિયાળ હુમલો કરી દીધો. જેમાં બે સગાભાઈની હત્યા કરી દેવાઈ, સાથે જ સામા પક્ષે પણ એક યુવકની હત્યા થઈ. બંને પક્ષોએ એકબીજા પર ધારદાર હથિયારો સાથે હુમલો કરવાની સાથે સાથે વાહનોમાં તોડફોડ કરી હતી. સામાન્ય બાબતમાં લોહીયાણ જંગ ખેલાતા પોલીસ કાફલો ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યો હતો અને બંને જૂથ સામે તપાસ કામગીરી હાથ ધરાઈ છે.

— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) October 20, 2025

 

બન્યું એમ હતું કે, સુરેશ પરમાર અને વિજય પરમારનો સમાવેશ થાય છે. જે મજૂરીનું કામ કરીને ઘરે પરત ફરી રહ્યા હતા. રસ્તામાં અન્ય વાહન સાથે તેમનું વાહન અથડાતા બોલાચાલી સર્જાઈ હતી. બોલાચાલી વાદવિવાદમાં ફેરવાઈ, અને સામે પક્ષે આવેલા યુવકોમાંથી એક અરુણ બારોટે છરીથી હુમલો કરી દીધો. હુમલામાં બંને ભાઈઓ ઘટના સ્થળે જ મોતને ભેટ્યા. બાદમાં સામે પક્ષે કરેલ હુમલામાં અરુણ બારોટની પણ હત્યા કરવામાં આવી.

મૃતકોના નામ

  • સુરેશ વશરામ પરમાર (ઉં.વ.45) અને વિજય વશરામ પરમાર (ઉં.વ.40) સગા ભાઈઓ
  • અરુણભાઈ વિનુભાઈ બારોટ

સ્થાનિક લોકોના જણાવ્યા અનુસાર, આંબેડકર નગર વિસ્તારમાં દારૂ અને અસામાજિક પ્રવૃત્તિઓ ધમધમે છે. સ્થાનિક લોકો પણ આ કારણે ત્રાસ અનુભવે છે. અહીંના દારૂના દૂષણને દૂર કરવામાં આવે તેની જરૂરિયાત છે.

સામાન્ય અકસ્માતમાં આ બોલાચાલી થઈ હતી તેમજ છરી, બેટ, ધારિયા, ધોકા વડે ઈજાઓ પહોંચાડી હતી, જેમાં ત્રણ લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા છે, જેમાં બે સારવાર હેઠળ છે અને એક બેનને સામાન્ય ઈજા પહોંચી છે.

