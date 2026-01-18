ભૂકંપની સળગતી ધરા પર બેઠું છે ગુજરાતનું આ નાનકડું શહેર! 19 દિવસમાં આવ્યા 21 ભૂકંપના આંચકા
Upleta Earthquake : ભૂકંપ ઝોન-5માં આવેલા કચ્છની ફોલ્ટ લાઈન ફરી સક્રિય થઈ છે, જેને કારણે છેલ્લાં એક મહિનામાં ભૂકંપના આંચકા વધી ગયા છે, પરંતું રાજકોટ પાસે આવેલા ઉપલેટાની ધરા એટલી ધ્રુજી રહી છે કે, લોકોને સમજાવવા માટે નિષ્ણાતોની ટીમ મોકલવી પડી છે
Gujarat Earthquake : કચ્છ-સૌરાષ્ટ્ર હાલ ભૂકંપની સળગતી ધરા પર બેઠું હોય તેવો અનુભવ થઈ રહ્યો છે. ત્યારે સૌરાષ્ટ્રનું એક શહેર એવું છે, જેની ધરતી સતત ભૂકંપના આંચકાથી ડચકા ખાઈ રહી છે. છેલ્લા 19 દિવસમાં ઉપલેટા-મધ્યમમાં 21 ભરતીકંપના આંચકા નોંધાયા છે. સૌથી વધુ ઉપલેટા, ભાયા, પોરબંદર, તાલાલા, અમરેલી, ભાવનગર પંથકમાં આંચકા આવ્યા છે. જેની તીવ્રતા 2.5 થી 3.6 સુધીની નોંધાઈ છે. સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છમાં ફોલ્ટ લાઈન સક્રિય થઇ તેના કારણે આંચકા આવી રહ્યાં છે.
કચ્છમાં તાજો 4.1 તીવ્રતાનો આંચકો!
કચ્છમાં 17 જાન્યુઆરી રાત્રે 1:22 વાગ્યે ખાવડા પાસે (55 કિમી NNE) ભૂકંપ આવ્યો હતા. આ કારણે લોકોમાં ભય ફેલાયો હતો, પરંતુ કોઈ જાનમાલનું નુકસાન નથી થયું.
2001 ભૂકંપની 25મી વર્ષગાંઠ પહેલાં ધરા ધ્રુજી!
છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છની ધરા સતત ધ્રુજી રહી છે. જે 2001 ના વિનાશકારી ભૂકંપની યાદ અપાવી રહી છે. 2001 ભૂકંપની 25મી વર્ષગાંઠ પહેલાં ધરા સતતત ધ્રુજવાનું શું સંકેત અને કારણ હોઈ શકે. 26 જાન્યુઆરી 2001ના 7.7 તીવ્રતાના વિનાશક ભૂકંપની યાદમાં, છેલ્લા દિવસોમાં કચ્છમાં વારંવાર હળવા આંચકા નોંધાયા છે.
સૌરાષ્ટ્રમાં 8-9 જાન્યુઆરીએ 21 આંચકા આવ્યા હતા. જે ઉપલેટા, ધોરાજી, પોરબંદર, અમરેલી વિસ્તારમાં આવ્યા છે. 16-24 કલાકમાં 21 હળવા ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા હતા. જેની તીવ્રતા 2.5થી 3.8 છે. આ કારણે લોકો ઘરેથી બહાર નીકળ્યા હતા. છેલ્લા 10 દિવસમાં 25 થી વધુ આંચકા નોંધાયા છે.
ફોલ્ટ લાઈન સક્રિય!
આનું કારણ જાણીએ તો, સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છમાં ડિસેમ્બરથી સતત ભૂગર્ભીય હલચલ થઈ રહી છે. રાપર, ભચાઉ, ધોળાવીરા પાસે પણ આંચકા નોંધાયા છે. ISRના 56 સ્ટેશનો પર તેનો રેકોર્ડ નોંધાયો છે. આનું સૌથી મોટું કારણ એ છે કે, ફોલ્ટ લાઈન ફરી સક્રિય થઈ છે. કચ્છ રિફ્ટ બેસિનમાં Kutch Mainland Fault, South Wagad Fault જેવી ફોલ્ટ સિસ્ટમ સક્રિય થઈ છે. જેને કારણે 2008 થી -2024 દરમિયાન 1300 થી વધુ ભૂકંપના આંચકા નોંધાયા છે તેવો CT સ્કેન જેવા અભ્યાસમાં ખુલાસો થયો છે.
ગભરાવાની જરૂર નથી
જોકે, નિષ્ણાતોના અનુસાર, હળવા આંચકાથી ગભરાવાની જરૂર નથી! નિષ્ણાતો કહે છે કે 2-4 તીવ્રતાના આંચકા ઊર્જા નિકાલની પ્રક્રિયા છે, પરંતુ વારંવાર આવતા લોકોમાં ફાળ પડી છે. પોરબંદર, અમરેલી, તાલાલા, ભાવનગરમાં અસર વધુ વર્તાઈ છે! છેલ્લા 19 દિવસમાં આ વિસ્તારોમાં સૌથી વધુ આંચકા આવ્યા છે. જેની ઊંડાઈ 20-30 કિમી અને તીવ્રતા 3.0-3.6 ની છે. પરંતું કોઈ મોટું નુકસાન નથી.
ઉપલેટામાં ટીમ મોકલાઈ
આઈએસઆરના ઈન્ચાર્જ ડિરેક્ટર ડો.સંતોષ કુમારે જણાવ્યું કે, રાજકોટના ઉપલેટાના લોકોને પણ રાહત થઈ છે. ઉપલેટા આસપાસના વિસ્તારમાં ભૂકંપના આંચકામાં હાલ ઘટાડો થયો છે. ઉપલેટા આસપાસના વિસ્તારોમાં ભૂકંપના આંચકા બાબતે એક ટીમ મોકલાઈ છે. ભૂકંપના કારણો અને તેનાથી ડર ન રાખવા ગ્રામજનોને અવગત કરાયા છે.
ISR અને NCSનું મોનિટરિંગ!
ગાંધીનગરના Institute of Seismological Research અને National Center for Seismology સતત મોનિટર કરી રહ્યું છે. BhooKamp એપ પર અપડેટ્સ ઉપલબ્ધ કરાવી રહ્યું છે.
ભૂકંપ ઝોન-5માં કચ્છ!
કચ્છ ભારતના સૌથી વધુ જોખમવાળા ઝોનમાં છે, 1819 અને 2001 જેવા મોટા ભૂકંપનો ઇતિહાસ આ ફોલ્ટ લાઈન પર છે. હવે હળવા આંચકા સામાન્ય થઈ ગયા છે.
અરબી સમુદ્રમાં ફરી આવ્યો ભૂકંપ
તો બીજી તરફ, કચ્છમાં આવેલા શુક્રવારે પણ ભૂકંપના આંચકા આવ્યા હતા. જેની તીવ્રતા 4.1 ની હતી. જોકે, આ આંચકાના એપિસેન્ટર પાકિસ્તાનમાં હોવાનું ખૂલ્યું છે. શુક્રવારે મોડી રાતે 4.1 ની તીવ્રતાનો આંચકો આવ્યો હતો. કચ્છમાં એક્ટિવ ફોલ્ટ લાઈન ના કારણે જ ભૂકંપ આવ્યો હોવાનું પ્રાથમિક અનુમાન છે. જોકે, આ સાથે અરબી સમુદ્રમાં પણ ભૂકંપનો હળવો આંચકો અનુભવાયો હતો. પશ્ચિમ કિનારાની ફોલ્ટ લાઈનમાં ભૂકંપનો આંચકો અનુભવાયો હતો. ગત 13 તારીખે અરબી સમુદ્રમાં આવેલો ભૂકંપનો આંચકો સામાન્ય હોવાનું વૈજ્ઞાનિકોનો મત છે.
