ગુજરાતના આ ગામમાં કોઈ દીકરી પરણવા આપતું નથી, મહેમાન પણ 5 વાગ્યા પછી ભાગી જાય છે
Rajkot Veja Gam Faces Mosquito Problem : રાજકોટના વેજા ગામના લોકો એક અજીબોગરીબ સમસ્યાનો સામનો કરી રહ્યું છે. આ ગામ સાંજ પડતા જ મચ્છરોથી ઘેરાઈ જાય છે. આ કારણે માત્ર ગામ લોકો જ નહિ, પરંતું પશુધનને પણ મચ્છરદાનીને રહેવા મજબૂર થવું પડ્યું છે. મચ્છરોના ત્રાસને કારણે વેજા ગામમાં કોઈ દીકરી આપવા પણ તૈયાર નથી. આખરે શું છે વેજા ગામની સમસ્યા, જોઈએ...
Gujarat Village Life Challenges : ગુજરાતના અનેક એવા વિસ્તારો છે, જે ભૌગોલિક પરિસ્થિતિને કારણે જીવન નિર્વાહ માટે મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહ્યાં છે. કોઈ ગામના યુવાનો વાંઢા છે. તો કોઈ ગામમાં દીકરી આપવા તૈયાર નથી, કોઈ ગામનું નામ લેવામાં લોકોને શરમ આવે છે. આ લિસ્ટમાં વધુ એક ગામના નામનો ઉમેરો થયો છે. ગુજરાતનું એક ગામ એવું છે, જ્યાં મચ્છરોના ત્રાાસથી ન તો કોઈ દીકરી આપવા તૈયાર છે, ન તો કોઈ મહેમાન અહી બપોર પછી રોકાવા તૈયાર થાય છે.
સૌરાષ્ટ્રનું એક ગામ અજીબોગરીબ સમસ્યાનો સામનો કરી રહ્યું છે. રાજકોટ પાસે આવેલું વેજા ગામમાં સાંજ પડ્યે જ મચ્છરોનું એવું આક્રમણ થાય છે કે, લોકો ઘરમાં પૂરાઈ રહેવા મજબૂર બની જાય છે. માત્ર માણસો જ નહિ, મચ્છરોથી પ્રાણીઓને બચાવવા માટે વાડામાં પણ મચ્છરદાની બાંધવી પડી રહી છે.
સ્થાનિક અમારા ગામમાં કોઈ રાત રોકાવા તૈયાર નથી. હવે તો મચ્છરોનો ત્રાસ એટલો વધી ગયો છે, કે કોઈ યુવાનોની દીકરી દેવા પણ તૈયાર નથી. કોઈ મહેમાન દિવસે આવે, તો પાંચ વાગ્યે તો ભાગી જાય છે. અમારા મહેમાન રાત રોકાવાની પણ ના પાડે છે.
અમારે અહી હવે ધંધો બચ્ચો નથી, પાણી પણ નથી, અને હવે મચ્છરોનો ત્રાસ આવી ચઢ્યો છે. હવે કરવું શું, છોકરાઓ પણ માંદા પડે છે. જેટલુ કમાઈએ છે, એટલું છોકરાઓના દવામાં જતું રહે છે.
એક મહિલાએ કહ્યું કે, મચ્છરો એટલા હેરાન કરે છે કે, અમારે મચ્છરદાની તો રાખવી જ પડે છે. અમારે ક્યાંય જવાનું નથી. સાંજ પડે એટલે મચ્છરોથી ધબધબાટી બોલાય છે. મચ્છરોની જાળીમાં પશુઓને સાચવવામાં પણ તકલીફ પડી રહે છે. તો એક સ્થાનિકે કહ્યું કે, મચ્છરદાની દર પાંચ-છ મહિનામાં તૂટી જાય છે, એટલે અમારે નવી લાવવા માટે ખર્ચો કરવો પડે છે.
સાત-આઠ વર્ષથી આ સમસ્યા છે. ગામ લોકો કહે છે કે, અમે કંટાળી ગયા છે. આમાંથી હવે અમને છુટકારો અપાવો. મચ્છરોના ત્રાસને કારણે કેટલાક લોકો તો પોતાનુ પશુધન વેચી રહ્યાં છે.
આ મચ્છર ગંદા પાણી, ને જળકુઁભીને કારણે વધ્યા છે. લોકો પાંચ મિનિટ બેસી ન શકે, ક્યાંય ગામમાં છુટથી ફરી શક્તા નથી. સ્થાનિકોનું કહેવું છે કે, અમે વારંવાર રજૂઆત કરી છે. તેઓ સામાન્ય પાવડર છાંટીને જતા રહે છે. પંરતું તેનું કાયમી નિકાલ લાવતા નથી.
આ વિસ્તાર અમારામાં નથી આવતો એવું કહીને તંત્ર એકબીજા પર ખો આપી દે છે. પરંતુ ગામના લોકો કહે છે કે, આ અમારું ગામ છે. તો આ સમસ્યાનું નિવારણ કોણ લાવશે.
