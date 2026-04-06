ગુજરાતી ન્યૂઝGujaratગુજરાતના 25 કરોડના સોનાની બિહારમાં સનસનીખેજ લૂંટ : બે કર્મચારીઓને આંખે પાટા બાંધી લૂંટને અંજામ આપ્યો, આવી હતી મોડસ ઓપરેન્ડી

ગુજરાતના 25 કરોડના સોનાની બિહારમાં સનસનીખેજ લૂંટ : બે કર્મચારીઓને આંખે પાટા બાંધી લૂંટને અંજામ આપ્યો, આવી હતી મોડસ ઓપરેન્ડી

Patna Gold Robbery News: રાજકોટના સોની વેપારીઓ સાથે બિહારમાં સનસનીખેજ લૂંટ. માત્ર ગણતરીના કલાકોમાં જ બિહારમાં કસ્ટમ વિભાગના નામે લૂંટારૂઓએ લૂંટને અંજામ આપ્યો. 8 જેટલા શખ્સો સોની વેપારી પાસેથી 25 કરોડનું 17 કિલો સોનુ લૂંટીને ફરાર થઈ ગયા. હાલ બિહાર પોલીસ લૂંટારુંઓને પકડવા દોડતી થઈ છે  

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Apr 06, 2026, 12:39 PM IST
  • રાજકોટથી બિહાર સોનાની ડિલિવરી કરવા ગયેલા યુવાનો બિહારમાં લૂંટાયા
  • રાજકોટની કે.વી.એન્ડ સન્સ પેઢીનું 17 કિલો સોનું લૂંટીને આરોપીઓ ફરાર
  • મહેશ મામતોરા અને પ્રિન્સ રાણપારીયા બિહાર સોનું આપવા ગયા હતા

ગુજરાતના 25 કરોડના સોનાની બિહારમાં સનસનીખેજ લૂંટ : બે કર્મચારીઓને આંખે પાટા બાંધી લૂંટને અંજામ આપ્યો, આવી હતી મોડસ ઓપરેન્ડી

Rajkot News : રાજકોટના સોની વેપારીઓ બિહારમાં લૂંટાયાની ચોંકાવનારી ઘટના બની છે. બિહારમાં સોનાની ડિલિવરી કરવા ગયેલા વેપારીઓ સાથે લૂંટ થઈ હતી. રેલવે સ્ટેશન પર ઉતરતાં લૂંટારૂઓએ તેઓને નિશાન બનાવ્યા હતા. લૂંટારુંઓએ કસ્ટમ વિભાગના અધિકારીની ઓળખ આપીને 25 કરોડના સોનાની લૂંટ ચલાવી છે. બાઈક અને કારમાં આવેલા 8 લૂંટારૂઓએ સમગ્ર લૂંટને અંજામ આપ્યો હતો. 

સોનાની લૂંટ કરીને આરોપી થયાં ફરાર
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, રાજકોટના કે.વી એન્ડ સન્સના કર્મચારીઓએ સોનાની ડિલીવર કરવા માટે બિહાર ગયા હતા. કેવી એન્ડ સસન્સના બે કર્મચારીઓ બિહારના પટનામાં આવેલ દાનાપુરના ખગૌલ પાસે 25 કરોડની કિંમતનું 17 કિલો સોનાના ડિલીવરી કરવા માટે ગયા હતા. જ્યાં ફિલ્મી ઢબે આવેલા લૂંટારુઓ તેમની પાસેથી સોનું લઈને ફરાર થઈ ગયા હતા. લૂંટારુંઓએ કસ્ટમ વિભાગના અધિકારીની ઓળખ આપી હતી, અને તેવો વેષ ધારણ કરીને સમગ્ર લૂંટને અંજામ આપ્યો. 

શું બન્યુ હતું...
કેવી એન્ડ સન્સના બે કર્મચારીઓ મહેશ મામતોરા  અને પ્રિન્સ રામપરિસા અમદાવાથી સહરસા એક્સપ્રેસ ટ્રેન દ્વારા દાનપુર પહોચ્યા હતા. રેલવે સ્ટેશન પર પહોંચીને તેઓ રીક્ષામાં સવાર થઈને બાકરગંજ તરફ જવા નીકળ્યા હતા. તેમની રીક્ષા ખગૌલ ઓવરબ્રિજ પાસે પહોંચી ત્યારે અચાનક પાંચથી સાત શખ્સોએ તેમની રીક્ષાને ઘેરી લીધી હતી. તેઓએ પોતાને કસ્ટમ વિભાગના અધિકારીઓની ઓળખ આપી હતી. તપાસના બહાને લૂંટારુંઓએ સોના ભરેલી બેગ લઈ લીધી હતી. તેઓએ પોતાની કારમા મહેશ મમતોરાને બળજબરીથી બેસાડ્યો હતો. તેના બાદ તેઓએ મહેશની આંખ પર પાટા બાંધ્યા હતા. ત્યાર બાદ મહેશ મમતોરા અને પ્રિન્સ રામપરિસાને કારમાં લઈને ત્યાંથી રવાના થયા હતા અને નોબરપુર રોડ પર એક નિર્જન સ્થળ પર છોડીને ભાગી ગયા હતા. 

આ બાદ બંનેએ પોલીસનો સંપર્ક કર્યો હતો. લૂંટારુંઓએ કસ્ટમ અધિકારીઓનો વેશ ધારણ કરીને સફળતાપૂર્વક સમગ્ર ઘટનાને અંજામ આપ્યો હતો. તપાસમાં સામે આવ્યું કે, લૂંટારુઓ એક કાર અને બે મોટરસાઈકલ લઈને આવ્યા હતા. તેમની કાર પર પોલીસ લખેલું સ્ટીકર ચોંટાડ્યું હતું. જે કારનો ઉપયોગ કરાયો હતો, તે પણ અનેકવાર ગુનામાં વપરાઈ ચૂકી છે. તેના પરનો રજિસ્ટ્રેશન નંબર પણ નકલી હતો.  

આ પણ વાંચો :

આ ઘટના બાદ બિહાર પોલીસ એક્ટિવ થઈ છે. 25 કરોડના સોનાના લૂંટની ઘટનાએ બિહાર પોલીસની ઊંઘ હરામ કરી દીધી છે. ઘટનાની જાણ થતાં જ ખગૌલ પોલીસ અને સ્પેશિયલ ટાસ્ક ફોર્સ (એસટીએફ) કામે લાગી ગઈ છે. 

પોલીસે દાનાપુર પોલીસ સ્ટેશનના સીસીટીવી ફૂટેજ પણ તપાસ્યા. જેમાં રાજકોટના કર્મચારીઓ સ્ટેશન પર ઉતર્યા હતા, ત્યારે જ કેટલાક શખ્સોએ તેમનો પીછો કર્યો હતો તે સ્પષ્ટ દેખાય છે. આ વિશે દાનાપુરના એએસપી શિવમ ધાકડે કહ્યું કે, હાલ અજાણ્યા ગુનાગારો સામે લૂંટ અને છેતરપીંડીનો ગુનો નોંધવામાં આવ્યો હતો. તપાસ ચાલુ છે. પોલીસે હાલ અલગ અલગ ટીમ બનાવીને વિવિધ દિશામાં ઘોડા દોડતા કર્યા હતા. હાલ પોલીસે ઓટો રીક્ષા ડ્રાઈવરોને શંકાના ઘેરામાં લીધા છે. બાઈક જપ્ત કરાઈ છે. 

આ પણ વાંચો :

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

Rajkotcrime newsGold price

