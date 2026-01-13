રાજકોટના તેલના વેપારીઓની ચેતવણી : આગામી સમયમાં હજી વધશે સીંગતેલના ભાવ
Singtel Price Hike : નવા વર્ષમાં બીજીવાર વધ્યા સીંગતેલના ભાવ, ત્યારે રાજકોટના વેપારીઓનું કહેવું છે કે હજી પણ સીંગતેલના ભાવમાં ભડકો થઈ શકે છે. ત્યારે જાણીએ આ પાછળનું કારણ
Trending Photos
Rajkot News રાજકોટ : રાજકોટ ખૂલતા બજારે ફરીથી સીંગતેલના ભાવમાં ભડકો થયો છે. સીંગતેલના ભાવમાં રૂ.20નો વધારો થયો છે. છેલ્લા 3 માસમાં દિવસના ગાળામાં સીંગતેલના ભાવોમાં સતત વધારો થઇ રહ્યો છે. સિંગતેલને ભાવમાં ડબે ડિસેમ્બરમાં રૂ. 40નો વધારો થયાની શ્યાહી સુકાઈ નથી ત્યાં સોમવારે રૂ.20 ભાવ વધી 15 કિલો ડબાનો ભાવ 2680 થયા. તાજેતરમાં પડેલા ભારે વરસાદમાં રોગચાળામાં મગફળીના પાકને અસર થતા મગફળીના તેલના ભાવ વધી રહ્યા છે.
નવા વર્ષની શરૂઆત થતા ની સાથે જ સીંગતેલના ભાવમાં વધારો થવાની પણ શરૂઆત થઈ છે. આજરોજ સિંગતેલના ભાવમાં ૨૦ રૂપિયાનો વધારો થયો છે. ત્યારે આ ભાવ વધારો થતા સીંગતેલના ડબ્બાનો ભાવ ₹2,660 થી ₹2,680 રૂપિયા થયો છે સમગ્ર ગુજરાત ભરમાં લોકો સીંગતેલ અને કપાસિયા તેલનો વપરાશ વધારે પ્રમાણમાં કરતા હોય છે. ત્યારે આ બંને તેલના ભાવમાં ઘણી વધ – ઘટ થતી જોવા મળતી હોય છે. અગાઉ પણ સિંગતેલના ભાવમાં 18 ડિસેમ્બર 2025 ના રોજ ભાવ વધારો થયો હતો,
સીંગતેલના ભાવમાં વધારાનું આ છે મોટું કારણ
સીંગતેલના ભાવમાં વધારો થવાના કેટલાક કારણો છે. ગુજરાત સિવાય અન્ય રાજ્યોમાં પણ મગફળીની માંગ વધી છે. જ્યારે મગફળીની આવક માંગ કરતા ઓછી જોવા મળી રહી છે. જેના કારણે આ ભાવ વધારો સતત જોવા મળી રહ્યો છે.
વેપારીઓની ચેતવણી : આગામી દિવસોમાં હજી વધી શકે છે ભાવ
સીંગતેલના વેપારીએ જણાવ્યું હતું કે સરકાર ટેકાના ભાવે ખૂબ જ મોટા પ્રમાણમાં મગફળીની ખરીદી કરી રહી છે, ત્યારે બીજી બાજુ આ વર્ષે કમોસમી વરસાદના કારણે મગફળીના પાકમાં પણ મોટું નુકસાન થયું હતું. જેમાં મગફળીના પાકને સૌથી વધુ અસર થઈ હતી, જેના લીધે ભાવ વધી રહ્યો છે. સરકાર ટેકાના ભાવે ખરીદી બંધ કરે તે પછી પણ મગફળીની આવક ચાલુ રહે તો ભાવ ઘટવાની સંભાવનાઓ છે નહીંતર ભાવ આગામી દિવસોમાં હજુ પણ વધી શકે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે