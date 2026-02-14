રાજકોટની દીકરીના પતિ સામે ચોંકાવનારા આક્ષેપ : બે વાર ગર્ભપાત કરાવ્યો, દીકરીનું વિચારીને 13 વર્ષ ત્રાસ સહન કર્યો!
Canada Gujarati Man Forces Wife Abortions Twice : દીકરાની ઘેલછામાં કેનેડામાં રહેતા યુવકે પત્ની સાથે મારપીટ કરી. બે વાર ગર્ભપાત કરાવડાવ્યો હોવાનો આક્ષેપ. રાજકોટ અને વાંકાનેરની હોસ્પિટલમાં ગર્ભપાત કરાવ્યાનો આરોપ. રાજકોટની પરિણીતાના પતિ સામે ચોંકાવનારા આક્ષેપ
Trending Photos
Rajkot News : દીકરીને વિદેશ પરણાવવાની લ્હાયમાં ક્યારેક પસ્તાવાનો વારો આવે છે. રાજકોટની દીકરીને આવો કડવો અનુભવ થયો. કેનેડામાં પીઆર ધરાવતા યુવક સાથે પરણ્યા બાદથી રાજકોટની પરિણીતાને તેના પતિ મારકૂટ કરતા હતા. એટલુ જ નહિ, દીકરાના લ્હાયમાં બે વાર પત્નીનું ગર્ભપાત પણ કરાવ્યું. આખરે દીકરીએ ન્યાય માટે મદદના હાથ ફેલાવ્યા.
દીકરા માટે બે વાર ગર્ભપાત કરાવ્યો
પરિણીતાએ ફરિયાદમાં લખાવ્યું કે, સંતાનમાં એક દીકરી બાદ દીકરો જ જોઈએ કહી કેનેડાના PR ધરાવતા ગુજરાતી યુવક પત્નીને મારકૂટ કરી ત્રાસ આપતો હતો. કેનેડામાં દારૂ પી પત્નીને અવારનવાર મારકૂટ કરતો હોવાનો આક્ષેપ લગાવ્યો છે. પત્નીને ગર્ભમાં ફરી દીકરી છે કે દીકરો તેના માટે ગર્ભપરીક્ષણ કરાવી અને ઝબરદસ્તી ગર્ભપાત પણ કરાવ્યું હતુ. એક વખત વાંકાનેરની શ્રધ્ધા હોસ્પિટલ અને બીજી વખત રાજકોટની સિદ્ધિ વિનાયક હોસ્પિટલમાં 2018માં જબરદસ્તી ગર્ભપાત કરાવવામાં આવ્યું હતું.
દીકરીનું વિચારીને 13 વર્ષ ત્રાસ સહન કર્યો
પરિણીતાએ કહ્યું કે, વર્ષ 2025માં IVF કરાવવા માટે થાઈલેન્ડ બે વખત લઇ જવામાં આવી અને ત્યાં પણ મારકૂટ કરવામાં આવી હતી. થાઈલેન્ડમાં મારકૂટ કરી હોવાથી અંતે કંટાળી હિંમત દાખવી મહિલાએ બનાવ અંગ પરિવારને જાણ કરી હતી. પરંતું સમાજમાં આબરૂ જવાના ડરથી અને દીકરીના ભવિષ્યનું વિચારી 13 વર્ષ સુધી દુઃખ ત્રાસ સહન કર્યો હતો.
આ પણ વાંચો :
મને ન્યાય અપાવે સરકાર - પરિણીતા
હાલ પરિણીતાએ મોરબી પોલીસમાં પતિ હર્ષદ કડીવાર, સાસુ ચંપાબેન કડીવાર અને જેઠ જીગ્નેશ મનજી કડીવાર વિરુધ્ધ ફરિયાદ નોંધાવી છે, પરંતુ પતિ કેનેડા છે. તેથી પરિણીતાએ કહ્યું કે, સરકાર પાસે મારી માંગ છે મને ન્યાય અપાવે અને મારા પતિ વિરુધ્ધ કડક કાર્યવાહી કરે. બેટી બચાવોની વાતો થાય છે પણ પૈસા લઇ ગર્ભપાત કરતા તબીબો સામે કડક કાર્યવાહી આ કડક કાયદા બનાવવામાં આવે તેવી મારી માંગ છે.
પરિણીતાએ જણાવી આપવીતી
પરિણીતાએ વધુમાં કહ્યું કે, મારા લગ્ના 29 મે, 2010 ના રોજ થયા હતા. લગ્ન થયા ત્યાર બાદથી હું સાસરીમાં સંયુક્ત પરિવારમાં રહેતી હતી. લગ્નના બે વર્ષ અમારો સંસાર સારો ચાલ્યો. પંરતું બે વર્ષ બાદ મારા પતિએ મને મારપીટ કરવાનુ શરૂ કર્યું હતું. મારા સાસુ તથા મારા જેઠ મને અવારનવાર કહેતા કે, તારા બાપના ઘરેથી કોઈ કરિયાવર લાવી નથી. એટલુ જ નહિ, મને મારા માતાપિતા સાથે પણ વાત ન કરવા દેતા. મને સંતાનમાં 12 વર્ષની એક દીકરી છે. મારા સસરાની શ્રાદ્વવિધિ માટે સપ્ટેમ્બર, 2025માં અમે કેનેડાથી ભારત આવ્યાં હતાં. એકાદ અઠવાડિયા પછી હું મારા પતિ તથા મારી દીકરી બધા બેંગકોક ગયાં હતાં, ત્યાં પણ મારા પતિએ મને માર માર્યો હતો, જેથી મેં મારા મામાને મેસેજ કરી મદદ માગી હતી.
આ પણ વાંચો :
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે