/જેતપુરમાં હાર્ટ એટેકથી 15 વર્ષીય વિદ્યાર્થીનું કરુણ મોત: મોપેડમાં પેટ્રોલ ખૂટતા ધક્કો મારતી વખતે આવ્યો એટેક, પરિવારમાં કરુણ આક્રંદ

Rajkot News: રાજ્યમાં નાની ઉંમરે હાર્ટ એટેક આવવાના કિસ્સાઓ સતત વધી રહ્યા છે, ત્યારે રાજકોટ જિલ્લાના જેતપુરમાંથી એક અત્યંત આઘાતજનક અને હૃદયદ્રાવક ઘટના સામે આવી છે. અહીં માત્ર 15 વર્ષની ઉંમરના અને ધોરણ-10માં અભ્યાસ કરતા એક વિદ્યાર્થીનું હૃદયરોગના હુમલાથી અકાળે અવસાન થયું છે. આ ઘટનાને પગલે પરિવાર સહિત સમગ્ર પંથકમાં અરેરાટી વ્યાપી ગઈ છે.
મોપેડમાં પેટ્રોલ ખૂટતા ધક્કો મારતી વખતે આવ્યો એટેક
પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, જેતપુરમાં રહેતો અને ધોરણ-10માં અભ્યાસ કરતો પૂર્વ દિવ્યેશભાઈ મહાલીયા (ઉંમર વર્ષ 15) રોજિંદા ક્રમ મુજબ પોતાના ટ્યુશન ક્લાસમાં ગયો હતો. ટ્યુશન પૂર્ણ થયા બાદ તે પોતાનું મોપેડ લઈને ઘરે પરત ફરી રહ્યો હતો. આ દરમિયાન રસ્તામાં અચાનક તેના મોપેડમાં પેટ્રોલ ખૂટી ગયું હતું. પેટ્રોલ પૂરું થઈ જવાના કારણે પૂર્વ રસ્તા પર મોપેડ દોરાવીને (ધક્કો મારીને) જઈ રહ્યો હતો. મોપેડને ધક્કો મારતી વખતે તેને અચાનક છાતીમાં દુખાવો ઉપડ્યો હતો અને તે હૃદયરોગના હુમલાનો શિકાર બન્યો હતો.
સમગ્ર ઘટના CCTVમાં થઈ કેદ
હાર્ટ એટેક આવતા જ પૂર્વ રસ્તા પર જ બેભાન થઈને નીચે ઢળી પડ્યો હતો. આ હૃદયદ્રાવક ઘટના ત્યાં લાગેલા CCTV કેમેરામાં કેદ થઈ ગઈ હતી. પૂર્વને અચાનક રસ્તા પર ઢળી પડતો જોઈને તેના સાથી વિદ્યાર્થીઓ અને આસપાસના લોકો તુરંત જ તેની મદદે દોડી આવ્યા હતા. તેને તાત્કાલિક સારવાર અર્થે નજીકની હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો હતો. જોકે, કમનસીબે ત્યાં સુધીમાં ઘણું મોડું થઈ ગયું હતું. હોસ્પિટલમાં ફરજ પરના તબીબોએ તપાસ્યા બાદ પૂર્વને મૃત જાહેર કર્યો હતો.
હૃદય માત્ર 30 ટકા જ કામ કરતું હતું, પરિવારમાં કરુણ આક્રંદ
આ આઘાતજનક ઘટના અંગે પરિવારજનોએ દાવો કર્યો છે કે, પૂર્વને અગાઉથી જ હૃદયની તકલીફ હતી અને તેનું હૃદય માત્ર 30 ટકા જ કામ કરતું હતું. પૂર્વ પરિવારના ત્રણ સંતાનોમાં એકમાત્ર પુત્ર હતો. પોતાના વહાલસોયા અને એકના એક દીકરાના આમ અચાનક વિદાય લેવાથી પરિવાર પર આભ તૂટી પડ્યું છે. પૂર્વના અકાળે મોતથી પરિવારજનોના આક્રંદે હોસ્પિટલના વાતાવરણને પણ ગમગીન બનાવી દીધું હતું.