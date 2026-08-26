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જેતપુરમાં હાર્ટ એટેકથી 15 વર્ષીય વિદ્યાર્થીનું કરુણ મોત: મોપેડમાં પેટ્રોલ ખૂટતા ધક્કો મારતી વખતે આવ્યો એટેક, પરિવારમાં કરુણ આક્રંદ

Rajkot News: જેતપુરમાં એક અત્યંત દુઃખદ ઘટના સામે આવી છે, જેમાં ધોરણ-10માં અભ્યાસ કરતા માત્ર 15 વર્ષીય વિદ્યાર્થી પૂર્વ દિવ્યેશભાઈ મહાલીયાનું હાર્ટ એટેકથી મોત નીપજ્યું છે. પૂર્વ જ્યારે ટ્યુશનથી ઘરે પરત ફરી રહ્યો હતો ત્યારે રસ્તામાં અચાનક તેના મોપેડમાં પેટ્રોલ ખૂટી ગયું હતું. આથી તે પોતાનું મોપેડ દોરીને જઈ રહ્યો હતો. મોપેડને ધક્કો મારતી વખતે તેને અચાનક હૃદયરોગનો હુમલો આવ્યો હતો અને તે રસ્તા પર જ બેભાન થઈને નીચે ઢળી પડ્યો હતો. વિદ્યાર્થી નીચે ઢળી પડ્યો હોવાની આ સમગ્ર હૃદયદ્રાવક ઘટના નજીક લાગેલા CCTV કેમેરામાં કેદ થઈ ગઈ છે. આટલી નાની ઉંમરે હાર્ટ એટેકથી વિદ્યાર્થીના મોતને પગલે પરિવાર અને સમગ્ર પંથકમાં ભારે શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 26, 2026, 03:33 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 03:33 PM IST
જેતપુરમાં હાર્ટ એટેકથી 15 વર્ષીય વિદ્યાર્થીનું કરુણ મોત: મોપેડમાં પેટ્રોલ ખૂટતા ધક્કો મારતી વખતે આવ્યો એટેક, પરિવારમાં કરુણ આક્રંદ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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