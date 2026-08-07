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પ્રેમ, લગ્નનું દબાણ અને ટ્રેન નીચે ધક્કો...! ગોંડલમાં 45 વર્ષની પ્રેમિકા 25 વર્ષના પ્રેમી સાથે લગ્નની કરતી હતી જીદ, આવ્યો કરૂણ અંત

Gondal Murder Case:  રાજકોટના ગોંડલમાં અનૈતિક સંબંધનો કરૂણ અંજામ આવ્યો છે. 45 વર્ષની પ્રેમિકાએ લગ્નની જીદ કરતા રિલેશનશીપમાં રહેતા 25 વર્ષના પ્રેમીએ કંટાળી પ્રેમિકાને કાયમી શાંત કરી દેવા મર્ડરનો ખોફનાક પ્લાન ઘડયો હતો. પ્રેમિકાને રેલ્વે ટ્રેક પાસે બોલાવી ધસમસતી ટ્રેન હેઠળ ફેંકી દઈ હત્યા નિપજાવી હતી. 

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 07, 2026, 02:58 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 02:58 PM IST
પ્રેમ, લગ્નનું દબાણ અને ટ્રેન નીચે ધક્કો...! ગોંડલમાં 45 વર્ષની પ્રેમિકા 25 વર્ષના પ્રેમી સાથે લગ્નની કરતી હતી જીદ, આવ્યો કરૂણ અંત

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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