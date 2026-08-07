/પ્રેમ, લગ્નનું દબાણ અને ટ્રેન નીચે ધક્કો...! ગોંડલમાં 45 વર્ષની પ્રેમિકા 25 વર્ષના પ્રેમી સાથે લગ્નની કરતી હતી જીદ, આવ્યો કરૂણ અંત

Gondal Murder Case: પ્રેમની શરૂઆત... લગ્નની માંગણી... અને અંતે મોત સુધી પહોંચેલો સંબંધ...! ગોંડલમાંથી સામે આવેલા આ બનાવે અનેક સવાલો ઉભા કર્યા છે.45 વર્ષીય મહિલાના મોતને શરૂઆતમાં સામાન્ય અકસ્માત માનવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ પોલીસ તપાસમાં આખી ઘટનાનું ચિત્ર બદલાઈ ગયું.તપાસ દરમિયાન સામે આવ્યું કે મહિલાનો 25 વર્ષીય યુવક સાથે પ્રેમ સંબંધ હતો અને તે સતત લગ્ન કરવા માટે દબાણ કરતી હતી.
આરોપ છે કે આ દબાણથી કંટાળેલા યુવકે મહિલાને રેલવે ટ્રેક પાસે લઈ જઈ ચાલતી ટ્રેનની સામે ધક્કો મારી મોતને ઘાટ ઉતારી દીધી.રેલવે પોલીસની સઘન તપાસ બાદ સમગ્ર મામલો અકસ્માતમાંથી હત્યામાં ફેરવાયો છે.પોલીસે આરોપી પ્રેમીની ધરપકડ કરીને વધુ પૂછપરછ હાથ ધરી છે અને ઘટનાની તમામ કડીઓની તપાસ ચાલી રહી છે. રાતનો ઘેરો અંધકાર, સૂમસામ રેલવે ટ્રેક અને બે પ્રેમીઓ વચ્ચે થયેલો ઉગ્ર વિવાદ...ઘટનાની રાત્રે પ્રેમી અને પ્રેમિકા બંને રેલવે સ્ટેશન પર મળ્યા હતા. વાતચીત કરતા કરતા બંને રેલવે ટ્રેક તરફ પહોંચી ગયા. શરૂઆતમાં સામાન્ય લાગતી વાતચીત થોડી જ ક્ષણોમાં ઉગ્ર બોલાચાલીમાં ફેરવાઈ ગઈ. એ દરમિયાન ટ્રેન નજીક આવી રહી હતી.
આરોપ છે કે, એ જ સમયે પ્રેમીએ પોતાની પ્રેમિકાને ટ્રેન તરફ ધક્કો મારી દીધો. ગંભીર ઈજાઓને કારણે મહિલાનું ઘટનાસ્થળે જ મોત નીપજ્યું. ઘટનાની જાણ થતાં જ રાજકોટ રેલવે પોલીસ તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી હતી અને મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે ખસેડ્યો હતો. તપાસ દરમિયાન મૃતકની ઓળખ ગોંડલના વોરાકોટડા રોડ વિસ્તારમાં એકલા રહેતા અને કેટરિંગનું કામ કરતા 45 વર્ષીય મંજુલાબેન વિનુભાઈ બારૈયા તરીકે થઈ હતી.
ફોરેન્સિક પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટમાં ઈજાઓ સામાન્ય અકસ્માતથી અલગ પ્રકારની હોવાનું સામે આવતા પોલીસે હત્યાનો ગુનો નોંધી તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો. ઘટનાસ્થળેથી પોલીસને એક પર્સ પણ મળ્યું હતું, જેમાં મહિલાનો મોબાઈલ ફોન અને તેના સંબંધીઓના સંપર્ક નંબર મળી આવ્યા હતા. તેના આધારે પોલીસે પરિવારજનોનો સંપર્ક કરી સમગ્ર ઘટનાની જાણ કરી હતી.
રાજકોટ રેલવે પોલીસની તપાસમાં કેસને લઈને અનેક ચોંકાવનારા ખુલાસા થયા છે. મૃતક મંજુલા બારૈયાની દીકરીની પૂછપરછ દરમિયાન જાણવા મળ્યું કે છેલ્લા બે-ત્રણ વર્ષથી મંજુલા અને પ્રકાશ સોલંકી વચ્ચે પ્રેમસંબંધ હતો. શરૂઆતમાં બંનેનો સંબંધ સામાન્ય રીતે આગળ વધી રહ્યો હતો. પરંતુ સમય જતાં મંજુલા પ્રકાશ સાથે લગ્ન કરવાની જીદ પર અડગ રહ્યા હતા. લગ્નના મુદ્દે બંને વચ્ચે વારંવાર ઉગ્ર બોલાચાલી અને મતભેદ સર્જાતા હતા. પોલીસ તપાસ મુજબ, આ વિવાદને કારણે પ્રકાશ મંજુલા સાથે દુર્વ્યવહાર કરતો હતો અને તેમને શારીરિક તેમજ માનસિક રીતે હેરાન પણ કરતો હતો.
બીજી તરફ, મંજુલા કોઈપણ સંજોગોમાં પ્રકાશ સાથે લગ્ન કરવા માંગતા હતા. પરંતુ બંને વચ્ચે આશરે 20 વર્ષનો ઉંમરનો તફાવત અને મંજુલા અગાઉથી પરિણીત હોવાના કારણે પ્રકાશ આ સંબંધને લગ્ન સુધી પહોંચાડવા તૈયાર નહોતો. સતત વધતા દબાણ અને ઝઘડાઓથી કંટાળીને પ્રકાશે સંબંધનો કાયમી અંત લાવવાનો નિર્ણય કર્યો અને પોલીસના આરોપ મુજબ પ્રેમિકાની હત્યાનું કાવતરું ઘડી આખી ઘટનાને અંજામ આપ્યો.
રેલવે પોલીસની ઝીણવટભરી તપાસ અને સતત પૂછપરછ બાદ આરોપી પ્રકાશ સોલંકી આખરે ભાંગી પડ્યો અને સમગ્ર ગુનાની કબૂલાત કરી દીધી. કબૂલાતના આધારે પોલીસે તેની ધરપકડ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. સાથે જ આ હત્યાકાંડમાં અન્ય કોઈ વ્યક્તિની ભૂમિકા હતી કે નહીં તે અંગે પણ તપાસનો ધમધમાટ શરૂ થયો છે. ગોંડલમાં બનેલી આ ચોંકાવનારી લવ સ્ટોરીએ સમાજ સામે ફરી એક ગંભીર પ્રશ્ન ઊભો કર્યો છે—શું પ્રેમમાં મતભેદ, અસ્વીકાર કે સંબંધોમાં આવેલી કડવાશનો અંત કોઈનું જીવન છીનવી લેતી હત્યા બની શકે?