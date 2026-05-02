રાજકોટના આજી ડેમમાં મોટી દુર્ઘટના; ન્હાવા પડેલા 4 યુવાનો ડૂબ્યા, 3નાં મોત, ઘાંચીવાડમાં શોકનું મોજું
Rajkot News: રાજકોટના આજી ડેમ ખાતે એક અત્યંત દુઃખદ ઘટના સામે આવી છે, જેમાં ચાર મિત્રો ડેમના પાણીમાં ડૂબ્યા હતા. આ કરુણ અકસ્માતમાં 3 યુવાનોના ડૂબી જવાથી કમકમાટીભર્યા મોત નીપજ્યા છે. ઘટનાની જાણ થતા જ ફાયર બ્રિગેડ અને પોલીસની ટીમ તાત્કાલિક સ્થળ પર દોડી આવી હતી અને બચાવ કામગીરી હાથ ધરી હતી.
Rajkot News: શહેરના જાણીતા પર્યટન સ્થળ અને જીવાદોરી સમાન આજી ડેમમાં આજે એક મોટી દુર્ઘટના બની છે. મિત્રો સાથે ડેમમાં ન્હાવા પડેલા ચાર યુવાનો ડૂબ્યા હતા, જેમાંથી ત્રણ યુવાનોના કરુણ મોત નિપજ્યા છે. આ ઘટનાને પગલે સમગ્ર વિસ્તારમાં અરેરાટી વ્યાપી ગઈ છે.
શું બની છે સમગ્ર ઘટના
મળતી માહિતી મુજબ, રાજકોટના ઘાંચીવાડ વિસ્તારમાં રહેતા ચાર યુવાનો રજાના દિવસે આજી ડેમ ખાતે ફરવા ગયા હતા. ડેમમાં ન્હાતી વખતે અચાનક ઉંડા પાણીમાં ગરકાવ થઈ જવાથી ચારેય યુવાનો ડૂબવા લાગ્યા હતા. આસપાસના લોકોએ બૂમાબૂમ કરતા સ્થાનિકો એકઠા થઈ ગયા હતા. ઘટનાની જાણ થતાં જ રાજકોટ ફાયર બ્રિગેડની ટીમ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી આવી હતી અને રેસ્ક્યુ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું.
ફાયરની ટીમે ભારે જહેમત બાદ ત્રણ યુવાનોના મૃતદેહ બહાર કાઢ્યા હતા. આ સાથે જ પોલીસ કાફલો પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયો હતો અને આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.
મૃતકોની વિગત
આ દુર્ઘટનામાં જીવ ગુમાવનાર ત્રણેય યુવાનો રાજકોટના ઘાંચીવાડ વિસ્તારના રહેવાસી હોવાનું સામે આવ્યું છે. મૃતકોના નામની વાત કરીએ તો ભરત જાદવ, ધવલ જાદવ અને ધ્રુવ મકવાણાનો સમાવેશ થાય છે. ડેમમાં ડૂબેલા કુલ ચાર વ્યક્તિઓમાંથી ત્રણના મૃતદેહ મળી આવ્યા છે, જ્યારે અન્ય એક વ્યક્તિની શોધખોળ હજુ પણ ચાલુ છે.
ફાયર વિભાગના તરવૈયાઓ દ્વારા ડેમના ઉંડા પાણીમાં તે વ્યક્તિને શોધવા માટે સતત પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે. એક જ વિસ્તારના ત્રણ આશાસ્પદ યુવાનોના મોતના સમાચાર મળતા જ ઘાંચીવાડ વિસ્તારમાં માતમ છવાઈ ગયો છે અને પરિવારો પર આભ તૂટી પડ્યું છે.
