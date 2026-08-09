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રાજકોટના ગોંડલમાં સાયબર ફ્રોડનો ભોગ બનેલી 40 વર્ષીય ગૃહિણીએ જિંદગી ટૂંકાવી! ડિજિટલ એરેસ્ટની આશંકા

Rajkot News: રાજકોટના ગોંડલ શહેરમાંથી એક અત્યંત ચોંકાવનારી અને દુઃખદ ઘટના સામે આવી છે. સાયબર ફ્રોડનો ભોગ બનેલી 40 વર્ષીય ગૃહિણીએ પોતાના ઘરે આત્મહત્યા કરી લેતા સમગ્ર પંથકમાં અરેરાટી વ્યાપી ગઈ છે. પ્રાથમિક માહિતી મુજબ, મહિલા ડિજિટલ એરેસ્ટ અથવા ઓનલાઈન ઠગાઈની ઝાળમાં ફસાઈ ગઈ હોવાની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 09, 2026, 12:26 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 12:26 PM IST
રાજકોટના ગોંડલમાં સાયબર ફ્રોડનો ભોગ બનેલી 40 વર્ષીય ગૃહિણીએ જિંદગી ટૂંકાવી! ડિજિટલ એરેસ્ટની આશંકા

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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