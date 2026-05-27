Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Rajkot
  • /રાજકોટમાં લોહિયાળ ખેલ: “તારી પત્નીને ઉપાડી જઈશ”ની ધમકી આપનારે યુવકની ભરબજારે પાઇપના ઘા ઝીંકી કરી હત્યા

રાજકોટમાં લોહિયાળ ખેલ: “તારી પત્નીને ઉપાડી જઈશ”ની ધમકી આપનારે યુવકની ભરબજારે પાઇપના ઘા ઝીંકી કરી હત્યા

Rajkot News: રાજકોટ જિલ્લાના વિંછીયા તાલુકાના છાસીયા ગામમાં જૂની અદાવતનો એવો લોહિયાળ અંત આવ્યો કે સમગ્ર પંથક હચમચી ઉઠ્યું. “તારી પત્નીને ઉપાડી જઈશ” જેવી ધમકીઓ આપતો માથાભારે શખ્સ આખરે ખુની ખેલ રમી બેઠો અને 35 વર્ષીય મનસુખ માવજીભાઈ મકવાણાની ભરબજારે લોખંડની પાઇપના ઘા ઝીંકી હત્યા કરી નાખી. પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં જ આરોપી રમેશ ઉર્ફે ભટુ જોગરાજીયાને ઝડપી લીધો છે.

Written ByKinjal PatelUpdated byKinjal Patel
Published: May 27, 2026, 09:29 AM IST|Updated: May 27, 2026, 09:29 AM IST
રાજકોટમાં લોહિયાળ ખેલ: “તારી પત્નીને ઉપાડી જઈશ”ની ધમકી આપનારે યુવકની ભરબજારે પાઇપના ઘા ઝીંકી કરી હત્યા

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ભારતમાં ઇબોલાની એન્ટ્રી? મહિલાને કરાઈ ક્વોરેન્ટાઇન, કોરોના કરતા પણ ખતરનાક છે વાયરસ

ભારતમાં ઇબોલાની એન્ટ્રી? મહિલાને કરાઈ ક્વોરેન્ટાઇન, કોરોના કરતા પણ ખતરનાક છે વાયરસ

ebola virus in india13 min ago
2

RCB સામે ગુજરાત ટાઈટન્સ કેમ હાર્યું ? જાણો શુભમન ગિલે કોના પર ફોડ્યું હારનું ઠીકરું

ipl 202620 min ago
3

અમરિકામાં જંત્રાલની પાટીદાર મહિલાની કેમ કરાઈ હત્યા? ખુલ્યું મોટું કનેક્શન; CCTV જોઈ

Meghna Patel USA33 min ago
4

કચ્છના મુન્દ્રા બંદરેથી કરોડોનું ડ્રગ્સ ઝડપાયું: ગુજરાત ATS અને કોસ્ટગાર્ડનું ઓપરેશન

Kachchh News58 min ago
5

રાજકોટમાં લોહિયાળ ખેલ: “તારી પત્નીને ઉપાડી જઈશ”ની ધમકી આપનારે યુવકની ભરબજારે પાઇપ...

gujarat1 hr ago