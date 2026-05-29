/દીકરીને અંધારામાં રાખી વિધર્મીએ ખેલ્યો લવ જેહાદનો ખેલ; મોલમાં નોકરી દરમિયાન થયો હતો પરિચય

Rajkot News: રાજકોટ શહેરમાં ફરી એકવાર કથિત 'લવ જેહાદ'નો કિસ્સો સામે આવતા ભારે ચકચાર મચી ગઈ છે. 150 ફૂટ રિંગરોડ વિસ્તારમાં રહેતી એક 24 વર્ષની હિન્દુ યુવતીને વિધર્મી યુવકે પોતાની પ્રેમજાળમાં ફસાવી લગ્ન સુધી વાત પહોંચાડી હોવાનો આક્ષેપ યુવતીના પરિવારજનો અને હિન્દુ સંગઠનો દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે. આ મામલો સામે આવ્યા બાદ વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ (VHP) પણ મેદાને આવી છે.
મોલમાં નોકરી દરમિયાન થયો હતો પરિચય
મળતી માહિતી મુજબ, ભોગ બનનાર 24 વર્ષની યુવતી અને આરોપી અફઝલ દલ નામનો શખ્સ રાજકોટના એક જાણીતા મોલમાં સાથે નોકરી કરતા હતા. નોકરી દરમિયાન બંને એકબીજાના પરિચયમાં આવ્યા હતા. અફઝલે યુવતીને વિશ્વાસમાં લઈ પ્રેમની જાળમાં ફસાવી દીધી હતી.
સ્પેશિયલ મેરેજ એક્ટ હેઠળ અરજી કરતા ભાંડો ફૂટ્યો
આ સમગ્ર મામલો ત્યારે પ્રકાશમાં આવ્યો જ્યારે વિધર્મી યુવક અફઝલે ચાલુ વર્ષના એપ્રિલ માસમાં સ્પેશિયલ મેરેજ એક્ટ હેઠળ કોર્ટમાં લગ્ન નોંધણી (મેરેજ રજીસ્ટ્રેશન) માટેની અરજી કરી હતી. લગ્નની નોટિસ સોશિયલ મીડિયા અથવા કાયદાકીય પ્રક્રિયાના ભાગરૂપે સામે આવતા જ યુવતીના પરિવારના પગ નીચેથી જમીન સરકી ગઈ હતી. દીકરીના લગ્નની અરજી વિશે જાણ થતાં જ માતા-પિતાએ તાત્કાલિક પોતાની જ્ઞાતિના અગ્રણીઓનો સંપર્ક કર્યો હતો. જ્ઞાતિના આગેવાનો અને પરિવારે ભેગા મળીને કાયદાકીય રીતે આ લગ્નનું રજીસ્ટ્રેશન કેન્સલ કરાવ્યું હતું, જેના કારણે યુવતી કાયદાકીય મોરચે લગ્નના બંધનમાં બંધાતા અટકી ગઈ હતી.
દીકરી હાલ નારી સુરક્ષા ગૃહમાં...
આ હાઈવોલ્ટેજ ડ્રામા બાદ હાલ સુરક્ષાના કારણોસર પીડિત યુવતીને નારી સુરક્ષા ગૃહમાં રાખવામાં આવી છે. બીજી તરફ, યુવતીના લાચાર અને ચિંતિત પરિવારજનો પોતાની દીકરીને હેમખેમ પરત મેળવવા માટે વલખાં મારી રહ્યા છે. તેમની માંગ છે કે તેમની દીકરીને વહેલી તકે નારી સુરક્ષા ગૃહમાંથી મુક્ત કરી પરિવારને સોંપવામાં આવે. આ ઘટનાને લઈને હિન્દુ સંગઠનોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ પીડિત પરિવારની વહારે આવી મીડિયા સમક્ષ આકરા પ્રહારો કર્યા છે. વીએચપીના નેતાઓએ વિધર્મી યુવકની આ પ્રવૃત્તિ સામે કડક કાયદાકીય પગલાં લેવાની માંગ કરી છે. પોલીસ આ મામલે આગળની કાયદાકીય તપાસ ચલાવી રહી છે.