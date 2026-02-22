હવે દીકરી જ છે વંશનો વારસ! સુરેન્દ્રનગરમાં દીકરીઓને ગૌરવ અપાવતી અનોખી પહેલ, આ સંસ્થા બની ઢાલ
Surendranagar News: સુરેન્દ્રનગરમાંથી એક અનોખી અને પ્રેરણાદાયક પહેલ સામે આવી છે. જ્યાં ક્યારેક “દીકરો જોઈએ” જેવી માન્યતાઓ પ્રબળ હતી, ત્યાં હવે દીકરીઓને પરિવારની ઓળખ અને ગૌરવ માનવાની વિચારસરણી મજબૂત બની રહી છે.
Surendranagar News: સુરેન્દ્રનગરમાં “હેવિંગ ગર્લ ચાઈલ્ડ ઓનલી” એસોસિયેશન દ્વારા એવી પરિવારોને એક મંચ આપવામાં આવ્યો છે. જેઓ પાસે માત્ર દીકરીઓ છે. વર્ષ 2006માં શરૂ થયેલી આ પહેલ આજે અનેક પરિવારોને જોડીને એક સકારાત્મક સંદેશ ફેલાવી રહી છે—દીકરીઓ જ પરિવારની સાચી શક્તિ છે.
આ સંસ્થા સાથે જોડાવા માટે ખાસ નિયમ છે કે પરિવાર પાસે માત્ર દીકરી જ હોવી જોઈએ. જો દીકરો જન્મે તો સભ્યપદ આપોઆપ સમાપ્ત થઈ જાય છે. હાલ રાજ્યભરમાં અનેક પરિવારો આ ગ્રુપ સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે. દીકરીઓના શિક્ષણ, કારકિર્દી અને સશક્તિકરણ પર ખાસ ભાર મૂકવામાં આવે છે.
આ એસોસિયેશન દીકરીઓની સ્કૂલ ફી સહિત જરૂરી સહાય પણ કરે છે. સાથે જ સામાજિક ટેકો આપી માતા-પિતામાં વિશ્વાસ જગાવે છે કે દીકરી કોઈ રીતે ઓછું નથી. અનેક પરિવારો હવે ગર્વથી કહે છે કે “અમારી દીકરીઓ જ અમારો વંશ છે.” સંસ્થાના પ્રતિનિધિ જણાવે છે કે દીકરી પ્રત્યેનો દ્રષ્ટિકોણ બદલવો સમયની માંગ છે અને સમાજમાં સકારાત્મક પરિવર્તન લાવવું એ જ તેમનું મુખ્ય લક્ષ્ય છે.
