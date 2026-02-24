Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝRajkot

ગોંડલમાં AAP મહિલા નેતા જીગીશા પટેલ પર જીવલેણ હુમલો, પથ્થરમારામાં માથાના ભાગે ગંભીર ઈજા

Rajkot News: રાજકોટ જિલ્લાના ગોંડલ શહેરમાં આમ આદમી પાર્ટીના પ્રદેશ સંયુક્ત સચિવ જીગીશા પટેલ પર અજાણ્યા શખ્સો દ્વારા હિંસક હુમલો કરવામાં આવ્યો છે. લોક પ્રશ્નો સાંભળવા ગયેલા મહિલા નેતાની કાર પર પથ્થરમારો કરી કાચ તોડી નાખવામાં આવ્યા હતા, જેમાં તેઓ ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થયા છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Feb 24, 2026, 11:06 PM IST

Rajkot News: રાજકોટ જિલ્લાના ગોંડલ શહેરમાં આમ આદમી પાર્ટીના પ્રદેશ સંયુક્ત સચિવ જીગીશા પટેલ પર અજાણ્યા શખ્સો અને મહિલાઓના ટોળાએ જીવલેણ હુમલો કર્યો છે. સ્થાનિક પ્રશ્નો સાંભળવા ગયેલા મહિલા નેતાની કારને ઘેરીને પથ્થરમારો કરવામાં આવ્યો હતો અને તેમની સાથે હાથાપાઈ કરી ઈજાઓ પહોંચાડતા મામલો ગરમાયો છે.

કેવી રીતે થયો હુમલો?
મળતી માહિતી અનુસાર, જીગીશા પટેલ છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી ગોંડલ શહેર અને તાલુકાના ગામડાઓમાં જનતાની સમસ્યાઓ સાંભળવા માટે પ્રવાસ કરી રહ્યા હતા. ગતરોજ જ્યારે તેઓ ગોંડલના ઘોઘાવદર રોડ પર આવેલા સરગમ પાર્ક પાસેથી પસાર થઈ રહ્યા હતા, ત્યારે અચાનક 4 થી 5 મહિલાઓ અને 2 પુરુષોના ટોળાએ તેમની કારને ઘેરી લીધી હતી. આ દરમિયાન ટોળા પૈકીની એક મહિલાએ મોટો પથ્થર મારી કારનો કાચ ફોડી નાખ્યો હતો. હુમલાખોરોએ કાર રોકી જીગીશા પટેલ સાથે ઝપાઝપી કરી લાફાવાળી પણ કરી હતી. સ્થિતિ વણસતી જોઈ ડ્રાઈવરે સમયસૂચકતા વાપરી કાર ભગાડી મૂકી હતી, જેના કારણે મોટી હોનારત ટળી હતી.

ઈજા અને સારવાર
આ પથ્થરમારામાં જીગીશા પટેલને માથાના ભાગે ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી છે અને લોહીલુહાણ હાલતમાં તેઓને ગોંડલ સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા. તબીબોના જણાવ્યા અનુસાર, તેમને હાથમાં ફેક્ચર હોવાની પણ આશંકા છે. પ્રાથમિક સારવાર બાદ વધુ સારી સારવાર માટે તેમને તાત્કાલિક રાજકોટની ખાનગી હોસ્પિટલમાં રિફર કરવામાં આવ્યા છે.

પોલીસે તપાસ હાથ ધરી
આ ઘટનાનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે, જેના આધારે પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છે. પોલીસે હુમલાખોરો વિરુદ્ધ ગુનો નોંધી તેમની શોધખોળ શરૂ કરી છે. આ હુમલો રાજકીય અદાવતના કારણે થયો છે કે અન્ય કોઈ અંગત કારણોસર, તે દિશામાં ઉંડાણપૂર્વક તપાસ ચાલી રહી છે. આ હુમલાને પગલે આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકરોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે અને કાયદો-વ્યવસ્થાની સ્થિતિ પર સવાલો ઉભા થઈ રહ્યા છે.

AAP leader attackJigisha Patel attackRajkot newsજીગીશા પટેલ પર હુમલોઆમ આદમી પાર્ટી

