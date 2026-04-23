ગુજરાતી ન્યૂઝRajkotપોરબંદર મનપાની ચૂંટણીમાં આ પાર્ટીનો અનોખો પ્રયોગ: વોર્ડ નં. 9માં બે માતા-પુત્રની જોડી મેદાને!

પોરબંદર મનપાની ચૂંટણીમાં આ પાર્ટીનો અનોખો પ્રયોગ: વોર્ડ નં. 9માં બે માતા-પુત્રની જોડી મેદાને!

Porbandar Municipal Corporation Election: પોરબંદર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં આ વખતે રાજકીય ગરમાવો જોવા મળી રહ્યો છે,પરંતુ સૌથી વધુ ચર્ચા વોર્ડ નંબર 9ની થઈ રહી છે. અહીં આમ આદમી પાર્ટીએ એક અનોખો પ્રયોગ કર્યો છે. વોર્ડ નંબર 9ની ચારેય બેઠકો પર 'આપ' દ્વારા બે માતા-પુત્રની જોડીઓને ટિકિટ આપવામાં આવી છે. જેમાં શહેર પ્રમુખ ડો.નૂતનબેન ગોકાણી અને તેમના પુત્ર ડો.સિદ્ધાર્થ ગોકાણી, તેમજ લક્ષ્મી બાંડિયા અને તેમના પુત્ર યુવરાજ બાંડિયા ચૂંટણી લડી રહ્યા છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Apr 23, 2026, 11:24 AM IST
પોરબંદર મનપાની ચૂંટણીમાં આ પાર્ટીનો અનોખો પ્રયોગ: વોર્ડ નં. 9માં બે માતા-પુત્રની જોડી મેદાને!

અજય શીલુ/પોરબંદર: પોરબંદરના વોર્ડ નંબર 9માં હાલ ચૂંટણી પ્રચાર પૂરજોશમાં ચાલી રહ્યો છે.અહીં આમ આદમી પાર્ટીના બેનર હેઠળ શિક્ષિત અને ઉત્સાહી.ડો.નૂતન ગોકાણી જેઓ પોરબંદર 'આપ'ના શહેર પ્રમુખ છે, તેઓ પોતાના પુત્ર ડો.સિદ્ધાર્થ સાથે જનતાના આશીર્વાદ માંગી રહ્યા છે.તેમની સાથે જ યુવરાજ બાંડિયા અને તેમના માતા લક્ષ્મીબેન પણ ખભેખભા મિલાવીને પ્રચારમાં જોડાયા છે.આ અનોખો સંગમ મતદારોમાં પણ કુતૂહલ જગાડી રહ્યો છ. 'માતાના અનુભવ અને પુત્રના જોશ' સાથે આ જોડીઓ પરિવર્તનની આશા સાથે મેદાનમાં છે. 

આ બેઠક પરના ઉમેદવાર ડો. સિદ્ધાર્થ ગોકાણીનું કહેવું છે કે, 'માતા' હંમેશા સંસ્કારોનું સિંચન કરે છે અને બાળકનો શ્રેષ્ઠ ઉછેર કરે છે,બસ આ જ ભાવના સાથે તેઓ શહેરનો વિકાસ કરવા માંગે છે. આ વોર્ડના આપના યુવરાજ બાંડિયા પોરબંદરમાં રોડ-રસ્તા અને પાણી જેવી પાયાની સુવિધાઓ માટે કટિબદ્ધ હોવાનું જણાવી રહ્યા છે.ભાજપ અને કોંગ્રેસ જેવા દિગ્ગજ પક્ષોના પ્રમુખો અને પૂર્વ પ્રમુખો પણ આ વોર્ડમાં મેદાનમાં હોવાથી જંગ ખરાખરીનો જામ્યો છે. 'આપ'ની આ માતા-પુત્રની જોડીઓ શાસક પક્ષના ભ્રષ્ટાચારને મુદ્દો બનાવી પરિવર્તનની લહેર લાવવાનો દાવો કરી રહી છે.

રાજકારણમાં સામાન્ય રીતે પરિવારવાદનો વિરોધ થતો હોય છે,પરંતુ અહીં આમ આદમી પાર્ટીએ શિક્ષિત અને સેવાભાવી પરિવારોને જ પ્રાધાન્ય આપ્યું છે.વોર્ડ નંબર 9માં શિક્ષિત ડોક્ટરો અને યુવા લોહીની આ અનોખી જોડીઓ પોરબંદરના વિકાસનો નવો રોડમેપ રજૂ કરી રહી છે.પોરબંદરની જનતા હવે આ 'માતા-પુત્ર'ની બે જોડીઓને સ્વીકારે છે કે કેમ,તે તો આવનાર સમય જ બતાવશે.પરંતુ હાલ તો આ ચતુષ્કોણીય જંગમાં વોર્ડ નંબર 9 આખા શહેરનું આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યો છે.

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

