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'પૈસા આપું, પરંતુ તારે મારી સાથે પત્નીની જેમ રહેવું પડશે', 3 લાખના બદલામાં પરિણીતા સાથે મરજી વિરુદ્ધ શારીરિક સંબંધ બાંધ્યા!

Rajkot News: રાજકોટમાં પરણીતાની મજબૂરી અને ગરીબ પરિસ્થિતિનો ગેરફાયદો ઉઠાવી હુસેન ગોપલાણી નામના વ્યાજખોરે શોષણ કર્યું હોવાનો સનસનાટીભર્યો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. ઈમિટેશનના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલી અને છેલ્લા દોઢ વર્ષથી આરોપીના સંપર્કમાં રહેલી પરણીતાને 3 લાખ રૂપિયા 14%ના ઊંચા વ્યાજે આપતી વખતે આરોપીએ તેની સાથે પત્નીની જેમ રહેવાની શરત મૂકી હતી. ત્યારબાદ રિક્ષાચાલક એવા હુસેને એપ્રિલથી ઓગસ્ટ મહિના સુધી પરણીતાની મરજી વિરુદ્ધ અવારનવાર દુષ્કર્મ આચર્યું હતું. આ મામલે પીડિતાની ફરિયાદના આધારે થોરાળા પોલીસે ગુનો નોંધી આરોપી વ્યાજખોરની ધરપકડ કરી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 12, 2026, 03:34 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 03:34 PM IST
'પૈસા આપું, પરંતુ તારે મારી સાથે પત્નીની જેમ રહેવું પડશે', 3 લાખના બદલામાં પરિણીતા સાથે મરજી વિરુદ્ધ શારીરિક સંબંધ બાંધ્યા!

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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