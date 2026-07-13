/હવે નહીં આવે અંબાલાલ પટેલના વરતારા, જાણો કેમ આગાહી નહીં કરવાનો લીધો નિર્ણય?

ગુજરાતમાં આ વખતે ચોમાસું મોડેથી બેસ્યું અને એમાં પણ વળી પાછું કેટલાક દિવસ વરસાદ પડીને પાછા વાદળો ગાયબ થઈ ગયા. ત્યારે હવે વિજ્ઞાન જાથા ચોમાસું ખેંચાતા મેદાન આવ્યું છે. વિજ્ઞાન જાથાના ચેરમેન જયંત પંડ્યાએ આગાહીકારો પર આક્રોશ વ્યક્ત કરતા કહ્યું કે જુલાઈ સુધીના તમામ વરતારા ખોટા સાબિત થયા. સમગ્ર રાજ્યમાં વાવણી થઈ નથી. વિજ્ઞાન જાથા કાનૂનૂ કાર્યવાહી કરશે. જ્યારે તેના જવાબમાં અંબાલાલ પટેલે પણ કહી દીધુ કે હવે તેઓ કોઈ આગાહી નહીં કરે. જાણો વિગતવાર માહિતી.
વિજ્ઞાન જાથાને અંબાલાલ પટેલનો જવાબ
આ સમગ્ર વિવાદ પર ગુજરાતના જાણીતા આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલે કહ્યું કે જાથાના કેટલાક નિવેદનો હજુ પણ આવે છે અને આ નિવેદનો લગભગ ઘણી વખત પરંપરાગત જ્ઞાનના કોઠારાઘાત છે. આપણા ઋષિમુનિયાના જ્ઞાનના કુઠારાઘાત છે. અને યંત્રો નથી અત્યારે હાલ યંત્રોની જરૂર પણ નથી. આમ થતા આ આગાહી અમે લોક કલ્યાણ અર્થે આપતા હતા. હવે અમારી ઉમર થઈ આવા વિવાદમાં અમે પડવા માંગતા નથી. હવે અમે આગાહી આપવા માંગતા નથી જ્યારે અમને કોઈ સપોર્ટ મળશે તો અમે આગાહી આપશું. પરંતુ અત્યારે અમે આગાહી કરવાનું બંધ કરીએ છીએ.
શું કહ્યું હતું વિજ્ઞાન જાથાના જયંત પંડ્યાએ
અત્રે જણાવવાનું કે વિજ્ઞાન જાથાના જયંત પંડ્યાએ વરસાદની આગાહીઓ પર ફરી વિવાદનો મધપૂડો છેડ્યો છે. તેમણે કહ્યું કે વરતારા ખોટા પડતા વિજ્ઞાન જાથા કાનૂની કાર્યવાહી કરશે. સમગ્ર રાજ્યમાં વાવણી થઈ નથી. બિયારણનું ખેડૂતોને કરોડો રૂપિયાનું નુકસાન થયું છે. જવાબદારી નક્કી કરીને આગાહીકારો પાસેથી વસૂલ કરવા માંગણી કરી. તેમણે કહ્યું કે જુલાઈ સુધીના તમામ વરતારા ખોટા સાબિત થયા.
વિજ્ઞાન જાથાની આગાહીકારો સામે કાર્યવાહીની માંગણી!
રાજ્યમાં વરસાદની સ્થિતિ: ગુજરાતના 60 તાલુકાઓમાં હજુ સુધી વરસાદ ન પડતા વાવણી નિષ્ફળ જવાની ભીતિ સેવાઈ રહી છે. વરસાદની રાહ જોતા ખેડૂતોનું કરોડો રૂપિયાનું બિયારણ બળીને ખાખ થઈ જવાની દહેશત છે.
વિજ્ઞાન જાથાનો આક્રોશ: વરસાદના વરતારા કરનારાઓ બોગસ સાબિત થતા વિજ્ઞાન જાથા દ્વારા તેમની સામે કડક કાર્યવાહીની માંગ કરવામાં આવી છે.
ગુનાહિત બેદરકારી: આગાહીકારો પર ભરોસો કરવો એ ખેડૂતો માટે પોતાના પગ પર કુહાડો મારવા સમાન હોવાનું જાથાએ જણાવ્યું છે.
આગાહીકારો સામે પડકાર: આગાહીકારો પાસે વિજ્ઞાન સિદ્ધ એકપણ ઉપકરણ નથી, તેઓ માત્ર અનુમાન અને ધારણાના આધારે વાતો કરે છે.
વિશ્વસનીયતાનો સવાલ: વિજ્ઞાન જાથાએ પડકાર ફેંક્યો છે કે આગાહીકારો સોગંદનામા પર પોતાની આગાહીઓની વિશ્વસનીયતા સાબિત કરે.
હવામાન વિભાગની સચોટતા: હવામાન ખાતું ડેટાના આધારે વૈજ્ઞાનિક આગાહી કરે છે, જ્યારે વરતારા કરનારાઓ મુર્ખામીનું પ્રદર્શન કરે છે.
તારીખ બદલવાનો ખેલ: પોતાની આગાહીઓ ખોટી પડતા વરતારા કરનારાઓ વારંવાર તારીખો બદલીને ખેડૂતોને ગેરમાર્ગે દોરે છે.
કાયમી બંધની માંગ: ખેડૂતોને પાયમાલ કરનારા આવા તત્વો પર ગુનો દાખલ કરી કાયમી ધોરણે વરતારા બંધ કરવાની જાથાએ ચીમકી ઉચ્ચારી છે.