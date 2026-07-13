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હવે નહીં આવે અંબાલાલ પટેલના વરતારા, જાણો કેમ આગાહી નહીં કરવાનો લીધો નિર્ણય?

Ambalal Patel Vs Jayant Pandya Vigyan Jatha: આગાહીકારો અને વિજ્ઞાન જાથાનો વિવાદ વધતો જાય છે. પહેલા તો વિજ્ઞાન જાથાના જયંત પંડ્યાએ ફરીથી આગાહીકારો વિશે બોલતા વિવાદ છેડ્યો અને હવે જાણીતા આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલે પણ તેમને જવાબ આપ્યો છે. જયંત પંડ્યાએ આગાહીકારો સામે કાર્યવાહીની માંગણી કરી હતી. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 13, 2026, 02:11 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 02:19 PM IST
હવે નહીં આવે અંબાલાલ પટેલના વરતારા, જાણો કેમ આગાહી નહીં કરવાનો લીધો નિર્ણય?
Image Credit: AI Generated ImageSource: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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