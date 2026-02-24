દાદાની ઉંમરના શખ્સે વટાવી મર્યાદા: 7 વર્ષની બાળકી સાથે દુકાનમાં કરી ગંદી હરકત, લોકોમાં આક્રોશ
Surendranagar News: ધ્રાગધ્રા તાલુકાના એક ગામમાં સાત વર્ષની બાળકી કરીયાણાની દુકાન પર ચીજવસ્તુ લેવા ગયા, ત્યારે વૃધ્ધ દુકાનદારે બાળકીને દુકાનમાં ખેચી ગુપ્ત ભાગ પર હાથ ફેરવી શારીરીક અડપલા કરતા સમગ્ર પંથકમાં વૃધ્ધ પર ફીટકાર વર્ષી રહ્યો છે. પોલીસે તાત્કાલિક સંર્તકતા દાખવી તાત્કાલિક વૃધ્ધને ઝડપી જેલના સળીયા ગણતો કરી દિધો હતો.
Surendranagar News: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં જાણે ગુન્હાખોરી અટકવાનું નામ નથી લેતી એક પછી એક ગુન્હાઓ બનતા જાય છે અને પોલીસ પણ પોલીસનું કામ કરે છે પરંતુ અમુક વખત એવી ગુન્હાખોરી થાય છે કે સભ્ય સમાજનું માથુ શરમથી ઝુકી જાય છે આવી જ એક ઘટના સુરેન્દ્રનગર જીલ્લાના ધ્રાગધ્રા તાલુકાના એક ગામમાં આવી છે. જેનાથી સમગ્ર પંથકમાં આરોપી પર ફીટકાર વર્ષી રહ્યો છે.
આ ઘટનામાં એક ફુલ જેવી સાત વર્ષીય બાળકી પર તેની દાદાના ઉપરના વૃધ્ધ એ નજર બગાડી શારીરીક અડપલા કરતા હવે સભ્ય સમાજમાં પણ એક પ્રશ્ન ઉભો થયો છે કે વિશ્ર્વાસ કરવો તો કોની પર કરવો જ્યારે એક વૃધ્ધના મનમાં શારીરીક વિકૃતા પેદા થતા તેણે પોતાની પૌત્રીની ઉમરની બાળકી પર નજર બગાડી અને શારીરીક અડપલા કર્યા.
ધ્રાંગધ્રા તાલુકાના એક ગામમાં એક વૃધ્ધ આરોપી લક્ષ્મણભાઇ ચોરસીયા નામનો પરચુરણ દુકાન ચલાવે છે ત્યારે ગામની જ એક બાળકીને તેની માતા એ કોઇ ચીજ વસ્તુ લેવા મોકલતા દુકાનની આજુબાજુમાં કોઇ ન હોઇ દુકાનદાર આરોપી લક્ષ્મણભાઇ ચોરસીયામાં મનમાં વિકૃતાનો કીડો સળવળી ઉઠયો અને તેણે તેની ઉમર કે બાળકીની ઉંમરનો કોઈ ખ્યાલ રાખ્યા વગર બાળકીની એકલતાનો ફાયદો ઉઠાવી બાળકીને દુકાનમાં ખેચીને લઇ ગયો અને બાળકીના ગુપ્ત ભાગ પર હાથ ફેરવી શારીરીક અડપલા કર્યા હતા જેથી બાળકી ગભરાઇ અને ગર તરફ દોડી ગઈ હતી.
આ સમગ્ર ઘટના અંગે બાળકીએ પોતાની માતા સાથે વાત કરતા આ સમગ્ર મામાલો ધ્રાગધ્રા તાલુકા પોલીસ મથકમાં પહોંચ્યો હતો અને તાલુકા પોલીસ એ તાત્કાલિક સંતર્કતા દાખવી અડપલા કરનાર આરોપી લક્ષ્મણભાઇ ચોરસીયાને ઝડપી લીધો હતો અને પ્રાથમિક પુછપરછમાં વૃધ્ધ આરોપીએ ગુન્હાની કબુલાત આપતા આરોપીને આગવી ઢબે પુછપરછ હાથ ધરી હતી અને કલાકોની ગણતરીમાં આરોપીને ધ્રાગધ્રા પોલીસ એ જેલના સળીયા ગણતા કરી દિધો હતો.
હવે કાયદો બાળકીના સાથે અડપલા કરનાર વૃધ્ધને જે સજા આપે તે પણ આ ભોગ બનનાર બાળકીના માનસ પર આ ઘટનાની અસર શુ પડશે તે પણ એક સભ્ય સમાજ માટે વિચાર કરતો પ્રશ્ર્ન છે. ત્યારે હવે સમાજ માટે પણ આ ઘટના આંખ ઉધાડનારી છે કે પોતાની નાની બાળકીઓને એકલ દોકલ જગ્યાએ મોકલતા પહેલા સૌ વાર વિચાર કરવો પડશે કે સમાજમાં ઠેકઠેકાણે આપણી આજુબાજુમાં આવા માનસીક વિકૃત માણસો ચોરેને ચોટે છે. હવે બાળકી પર વિકૃતતા દાખવનાર આરોપીને કાનુન શું સજા આપે છે તે જોવુ રહ્યું .
