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ઘોર કળિયુગ..! રાજકોટમાં ગાયને વિરાન જગ્યાએ લઈ જઈને નરાધમ પ્રૌઢે આચર્યું સૃષ્ટિ વિરુદ્ધનું કૃત્ય, પોલીસે દબોચ્યો

Rajkot Animal Cruelty: રાજકોટ જિલ્લાના ઉપલેટા તાલુકાના મોટી પાનેલી ગામે માનવતાને શર્મસાર કરતી એક ઘટના સામે આવી છે. ગામના કનુભાઈ ગોંડલીયા નામના એક પ્રૌઢ શખ્સે રસ્તા પરથી પસાર થતી એક અબોલ ગાય પર ખરાબ નજર બગાડી હતી. આ વિકૃત માનસિકતા ધરાવતા શખ્સે ગાયને એક વેરાન જગ્યાએ લઈ જઈને તેની સાથે અકુદરતી અને ક્રૂર હરકત આચરી હતી. આ અમાનવીય ઘટનાએ સમગ્ર પંથકમાં જીવદયા પ્રેમીઓ અને સ્થાનિકોમાં ભારે રોષ જગાવ્યો છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 12, 2026, 09:43 AM IST|Updated: Sep 12, 2026, 09:43 AM IST
ઘોર કળિયુગ..! રાજકોટમાં ગાયને વિરાન જગ્યાએ લઈ જઈને નરાધમ પ્રૌઢે આચર્યું સૃષ્ટિ વિરુદ્ધનું કૃત્ય, પોલીસે દબોચ્યો

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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