/ઘોર કળિયુગ..! રાજકોટમાં ગાયને વિરાન જગ્યાએ લઈ જઈને નરાધમ પ્રૌઢે આચર્યું સૃષ્ટિ વિરુદ્ધનું કૃત્ય, પોલીસે દબોચ્યો

Rajkot Animal Cruelty: રાજકોટ જિલ્લાના ઉપલેટા તાલુકાના મોટી પાનેલી ગામે માનવતાને શર્મસાર કરતી એક ઘટના સામે આવી છે. કનુભાઈ ગોંડલીયા નામના એક પ્રૌઢ શખ્સે રસ્તા પરથી પસાર થતી અબોલ ગાયને વેરાન જગ્યાએ લઈ જઈ તેની સાથે અકુદરતી અને ક્રૂર હરકત આચરી હતી. આ વિકૃત હેવાનિયતનો વિડિયો કોઈ અજાણ્યા વ્યક્તિએ પોતાના મોબાઈલમાં કેદ કરીને સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ કર્યો હતો.
ઘટના પ્રકાશમાં આવતા ગાયના માલિકે ભાયાવદર પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી, જેના આધારે પોલીસે ત્વરિત એક્શન લેતા ગણતરીના કલાકોમાં જ આ નરાધમ શખ્સની ધરપકડ કરી આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
વીડિયો વાયરલ અને પોલીસ ફરિયાદ
આ પ્રૌઢની હેવાનિયતનો ભાંડો ત્યારે ફૂટ્યો જ્યારે કોઈ અજાણ્યા વ્યક્તિએ આ સમગ્ર અઘટિત ઘટનાને પોતાના મોબાઈલ કેમેરામાં કેદ કરી લીધી. આ વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર વાયરલ થતાં જ લોકોના ધ્યાનમાં આ ઘટના આવી હતી. મૂંગા પશુ પર થયેલા આ અત્યાચારની જાણ ગાયના મૂળ માલિકને થતાં, તેમણે સત્વરે ભાયાવદર પોલીસ સ્ટેશનનો સંપર્ક કર્યો હતો અને આ શખ્સ વિરુદ્ધ સત્તાવાર ફરિયાદ નોંધાવી હતી.
પોલીસની ત્વરિત કાર્યવાહી
ભાયાવદર પોલીસે વાયરલ વીડિયો અને પશુ માલિકની ફરિયાદના આધારે ઘટનાની ગંભીરતા સમજીને તાત્કાલિક તપાસ હાથ ધરી હતી. પોલીસે એક્શનમાં આવીને ગણતરીના કલાકોમાં જ મૂંગા પ્રાણી પર હેવાનિયત આચરનાર નરાધમ કનુભાઈ ગોંડલીયાને ઝડપી લીધો હતો. હાલમાં પોલીસ દ્વારા આ આરોપીની ધરપકડ કરીને તેની સામે કાયદેસરની કડક કાર્યવાહી ચાલી રહી છે.