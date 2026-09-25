/રાજકોટની મારવાડી યુનિવર્સિટીમાં મોતનો સિલસિલો યથાવત: આંધ્રપ્રદેશના હેમંતે જિંદગીનો અંત આણ્યો, છેલ્લા 6 દિવસમાં બીજી ઘટના

Rajkot Marwadi University Student Death: રાજકોટ સ્થિત મારવાડી યુનિવર્સિટીમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી એક પછી એક ચોંકાવનારી ઘટનાઓ સામે આવી રહી છે. આજે 25 સપ્ટેમ્બરે ફરી એકવાર એક આશાસ્પદ વિદ્યાર્થીએ પોતાના જિંદગીનો અંત આણ્યો છે. માત્ર છ દિવસના ટૂંકા ગાળામાં યુનિવર્સિટી કેમ્પસમાં આ બીજી આત્મહત્યાની ઘટના બની છે, જેને લઈને સમગ્ર શિક્ષણ જગતમાં અને વિદ્યાર્થીઓમાં ભારે ખળભળાટ અને આક્રોશ વ્યાપી ગયો છે. અગાઉ 19 સપ્ટેમ્બરે ગર્લ્સ હોસ્ટેલમાંથી એક વિદ્યાર્થિનીએ આત્મહત્યા કરી હતી, અને આજે વધુ એક વિદ્યાર્થીએ સમાન રીતે જીવન ટૂંકાવતા કેમ્પસની સુરક્ષા અને વિદ્યાર્થીઓના માનસિક સ્વાસ્થ્ય પર ગંભીર સવાલો ઊભા થયા છે.
બેગ વિના કોલેજમાં પ્રવેશ્યો અને લગાવી મોતની છલાંગ
આ ઘટનાની મળતી માહિતી પ્રમાણે, આજે વહેલી સવારે મૂળ આંધ્રપ્રદેશના અને મારવાડી યુનિવર્સિટીમાં કોમ્પ્યુટર સાયન્સ વિભાગના ત્રીજા વર્ષમાં અભ્યાસ કરતા હેમંત ગંધમ નામના વિદ્યાર્થીએ યુનિવર્સિટીના બિલ્ડિંગના છઠ્ઠા માળેથી નીચે કૂદીને જીવન ટૂંકાવ્યું હતું. જાણવા મળી રહ્યું છે કે વિદ્યાર્થી શૈક્ષણિક રીતે નિયમિત હતો અને તેને અભ્યાસમાં કોઈ જ બેકલોગ ન હતો. સીસીટીવી (CCTV) ફૂટેજમાં સ્પષ્ટ જોવા મળે છે કે હેમંત આજે સવારે પોતાની કોલેજ બેગ લીધા વિના જ યુનિવર્સિટી કેમ્પસમાં પ્રવેશ્યો હતો. તે સીધો જ બિલ્ડિંગના છઠ્ઠા માળે પહોંચ્યો હતો અને ત્યાંથી નીચે પડતું મૂક્યું હતું.
યુનિવર્સિટીના કોઈ સ્ટાફ, વોર્ડન કે અન્ય કોઈ અધિકારી સાથે માથાકૂટ નહોતી!
આ ઘટના બાદ વિદ્યાર્થી વિશે તપાસ કરતા જાણવા મળ્યું હતું કે, હેમંત 23 ઓગસ્ટથી 15 સપ્ટેમ્બર સુધી પોતાના ઘરે હતો. આ દરમિયાન તે એક મોટી મેડિકલ સર્જરીમાંથી પસાર થયો હતો. 16 સપ્ટેમ્બરથી પરીક્ષાઓ શરૂ થતી હોવાથી તે અહીં પરત ફર્યો હતો અને તેણે પોતાના તમામ પેપર પણ આપ્યા હતા. આજે સવારે તેણે પોતાના મિત્રને કહ્યું હતું કે તે યુનિવર્સિટી જવાનો નથી. યુનિવર્સિટીના કોઈ સ્ટાફ, વોર્ડન કે અન્ય કોઈ અધિકારી સાથે તેને કોઈ જ ઘર્ષણ કે સમસ્યા થઈ ન હોવાનું પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે.
પોલીસ કાર્યવાહી અને સઘન પૂછપરછ
પોલીસે આ ઘટના વિશે જણાવ્યું હતું કે આજે સવારે આશરે 8.10 વાગ્યાની આસપાસ યુનિવર્સિટીના મેઈન બિલ્ડીંગની પાછળની સાઈડમાં આ ઘટના ઘટી હતી. બનાવની જાણ થતાં જ કુવાડવા પોલીસ કાફલો ઘટનાસ્થળે દોડી ગયો હતો. પોલીસે મૃતદેહનો કબ્જો મેળવી તેને પોસ્ટમોર્ટમ માટે હોસ્પિટલ ખસેડ્યો છે. હાલમાં પોલીસ દ્વારા હેમંતના રૂમમેટ, સાથી વિદ્યાર્થીઓ અને યુનિવર્સિટી સ્ટાફની સઘન પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે. આ ઉપરાંત, આંધ્રપ્રદેશ સ્થિત તેના પરિવારજનોનો સંપર્ક કરીને તેમને આ અંગે જાણ કરવામાં આવી છે. રૂમમેટ પોલીસ તપાસમાં સંપૂર્ણ સહકાર આપી રહ્યા છે.
ABVP નો ઉગ્ર વિરોધ અને કાઉન્સેલિંગની માંગ
19 સપ્ટેમ્બરે આંધ્રપ્રદેશની જ એક વિદ્યાર્થિનીએ ગર્લ્સ હોસ્ટેલના 10મા માળેથી કૂદીને જિંદગીનો અંત આણ્યો હતો અને આજે ફરી આ ઘટના બનતા વિદ્યાર્થી સંગઠન ABVP ના કાર્યકર્તાઓ યુનિવર્સિટી ખાતે ઉગ્ર વિરોધ નોંધાવવા પહોંચ્યા હતા. વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન ABVP ના કાર્યકર્તાઓ અને પોલીસ વચ્ચે ભારે ઘર્ષણ સર્જાયું હતું.