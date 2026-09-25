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રાજકોટની મારવાડી યુનિવર્સિટીમાં મોતનો સિલસિલો યથાવત: આંધ્રપ્રદેશના હેમંતે જિંદગીનો અંત આણ્યો, છેલ્લા 6 દિવસમાં બીજી ઘટના

Rajkot  Marwadi University Student Death: રાજકોટમાં મારવાડી યુનિવર્સિટીમાં ફરી એક વિદ્યાર્થીએ જીવન ટૂંકાવી લેતા ખળભળાટ મચી જવા પામ્યો છે. આજે સવારે મૂળ આંધ્રપ્રદેશના વિદ્યાર્થી હેમંત ગંધમે યુનિવર્સિટીના બિલ્ડિંગના છઠ્ઠા માળેથી છલાંગ લગાવીને જિંદગીનો અંત આણ્યો હતો. જીવન ટૂંકાવનાર વિદ્યાર્થી કોમ્પ્યુટર સાયન્સ વિભાગના ત્રીજા વર્ષમાં અભ્યાસ કરતો હતો. આ ઘટનાને લઇને વિરોધ કરવા પહોંચેલા ABVPના કાર્યકર્તા અને પોલીસ વચ્ચે ઘર્ષણ સર્જાયું હતું.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 25, 2026, 02:27 PM IST|Updated: Sep 25, 2026, 03:23 PM IST
રાજકોટની મારવાડી યુનિવર્સિટીમાં મોતનો સિલસિલો યથાવત: આંધ્રપ્રદેશના હેમંતે જિંદગીનો અંત આણ્યો, છેલ્લા 6 દિવસમાં બીજી ઘટના

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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રાજકોટની મારવાડી યુનિવર્સિટીમાં મોતનો સિલસિલો યથાવત: આંધ્રપ્રદેશના હેમંતે જિંદગીનો..
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