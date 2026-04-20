બેન્કમાં તમારી ડિપોઝિટ સુરક્ષિત છે? જાણો કેવી રીતે બેન્ક કર્મચારીઓએ જ આચરી ₹1500 કરોડની છેતરપિંડી
Rajkot News: તમારી મહેનતની કમાણી જે તિજોરીમાં પડી છે. શું એ ખરેખર સલામત છે? તમે જે બેન્કર પર વિશ્વાસ કરો છો. શું એ જ તમારા એકાઉન્ટમાં ગાબડું પાડી રહ્યો છે? જુઓ ઓપરેશન મ્યુલ હંટ. રક્ષક જ જ્યારે ભક્ષક બને!
- 1,500 કરોડના ટ્રાન્ઝેક્શનનો પર્દાફાશ
- ખાનગી બેંકના 3 કર્મચારીઓની ધરપકડ
- મેનેજર સાથે મળીને સિસ્ટમનો ઉઠાવ્યો ફાયદો!
Rajkot News: રાજકોટ જિલ્લા પોલીસના એક ઓપરેશને સમગ્ર રાજ્યની બેન્કિંગ સિસ્ટમને હચમચાવી દીધી છે. જેમના હાથમાં લોકોની મહેનતની કમાણી સુરક્ષિત હોવી જોઈએ, એ જ બેન્ક અધિકારીઓએ કરોડોના સાયબર ફ્રોડનો રસ્તો સાફ કરી આપ્યો. 'ઓપરેશન મ્યુલ હંટ'માં હવે સફેદ કોલરધારી ગુનેગારોના ચહેરા પરથી નકાબ ઉતરી રહ્યો છે.
'ઓપરેશન મ્યુલ હંટ'માં એક પછી એક ચોંકાવનારા ખુલાસા થઈ રહ્યા છે. ₹2,500 કરોડના આ સાયબર ફ્રોડમાં અત્યાર સુધીમાં 1,500 કરોડના ટ્રાન્ઝેક્શનની કડીઓ મળી ચૂકી છે. આ ખેલનો મુખ્ય ખેલાડી છે મૌલિક કામાણી. જે ખાનગી બેન્કમાં અધિકારી તરીકે કામ કરતો હતો. મૌલિકે બેન્કના જ મેનેજર સાથે મળીને સિસ્ટમની સુરક્ષામાં ગાબડું પાડ્યું. બોગસ દસ્તાવેજો, ખોટી સહીઓ અને ડમી એકાઉન્ટ્સ દ્વારા કરોડો રૂપિયાની હેરાફેરી કરવામાં આવી.
APMCના નામે ખોલાવ્યા બોગસ એકાઉન્ટ્સ!
આ પાપમાં એકલો મૌલિક સામેલ નહોતો. જામનગર પંથકનો બેન્ક અધિકારી કલ્પેશ ડાંગરિયા પણ આ કૌભાંડનો મોટો હિસ્સો છે. જેણે APMCના નામે ખોટા ખાતા ખોલાવી સાયબર માફિયાઓને મોકળું મેદાન પૂરું પાડ્યું હતું. તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે, અત્યાર સુધીમાં 1500 કરોડથી વધુના શંકાસ્પદ વ્યવહારો થઈ ચૂક્યા છે. આ રેકેટના તાર જામનગર સુધી પણ લંબાયા છે.
બેન્કિંગ ક્ષેત્રના આ જાણકારોએ જ જ્યારે ગુનેગારોનો સાથ આપ્યો હોય, ત્યારે સામાન્ય જનતાનો વિશ્વાસ ડગમગવો સ્વાભાવિક છે. જો કે, રાજકોટ જિલ્લા પોલીસની સતર્કતાએ આ આંતરરાજ્ય કૌભાંડના મુળ સુધી પહોંચવામાં મોટી સફળતા મેળવી છે.
બેન્કના 'રખેવાળ' જ નીકળ્યા 'ભક્ષક'!
બેન્કના મેનેજર સાથે મળીને આ અધિકારીઓએ જે રીતે સામાન્ય નાગરિકોના વિશ્વાસનો સોદો કર્યો છે, તે જોતા હવે દરેક ખાતેદારના મનમાં એક જ ફાળ પડે છે કે શું મારું ખાતું સુરક્ષિત છે? જો બેન્કની અંદર બેઠેલા લોકો જ કૌભાંડીઓ સાથે હાથ મિલાવી લેશે, તો જનતા જશે ક્યાં?
