VIDEO: આ શું દેખાયું? દ્વારકામાં અદભૂત નજારો જોઈને લોકોમાં ભારે કુતૂહલ; ઘર-દુકાનોની બહાર દોડી કેદ કર્યા દ્રશ્યો

Rare Celestial Spectacle Over Dwarkadhish temple: દ્વારકાના આભમાં બુધવારે બપોરે અદભૂત દ્રશ્યો જોવા મળ્યા હતા. જગત મંદિર ઉપર બનેલી આ ઘટનાને અનોખી ખગોળીય ઘટના માનવામાં આવે છે. મંદિરની ઉપર મેઘધનુષ જેવી કૃતિ દેખાતા લોકોમાં કૂતુહલ સર્જાયું હતું. નિષ્ણાંતોના મતે આ દ્રશ્ય 'સન હેલો'ના છે.
Rare Celestial Spectacle Over Dwarkadhish temple: દેવભૂમિ દ્વારકાના આકાશમાં ગઈકાલે (બુધવાર) બપોરના સમયે એક અત્યંત મહત્વપૂર્ણ ખગોળીય ઘટના જોવા મળી હતી. જગત મંદિરની ઉપર આકાશમાં સૂર્યની આસપાસ એક તેજસ્વી ગોળાકાર મેઘધનુષ જેવી આકૃતિ સર્જાતા સ્થાનિકો અને શ્રદ્ધાળુઓમાં ભારે કુતૂહલ જોવા મળ્યું હતું.
શું હતી સમગ્ર ઘટના?
બુધવારે બપોરના સમયે જ્યારે સૂર્ય બરોબર માથે હતો, ત્યારે અચાનક તેની ચારેબાજુ એક જાડું અને રંગબેરંગી કુંડાળું દેખાયું હતું. આ નજારો જોઈને લોકો આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા હતા. દ્વારકાધીશના મંદિર ઉપર સર્જાયેલા આ 'અલૌકિક કુંડાળા'ને જોઈને શ્રદ્ધાળુઓ તેને ભગવાનના ચમત્કાર તરીકે જોઈ રહ્યા હતા, તો વિજ્ઞાન જગત માટે આ એક ખાસ ઘટના હતી. ખગોળશાસ્ત્રીઓ અને નિષ્ણાંતોના જણાવ્યા અનુસાર, આ કોઈ ચમત્કાર નહીં પરંતુ એક ભૌતિક વિજ્ઞાનની ઘટના છે, જેને 'સન હેલો' (Sun Halo) અથવા '22 ડિગ્રી હેલો' તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.
કેવી રીતે સર્જાય છે આ દ્રશ્ય?
નિષ્ણાંતોના જણાવ્યા અનુસાર, જ્યારે વાતાવરણમાં ઉંચાઇ પર રહેલા પાતળા વાદળોમાં બરફના નાના સ્ફટિકો (Ice Crystals) હોય છે, ત્યારે સૂર્યપ્રકાશ આ સ્ફટિકોમાંથી પસાર થતી વખતે વક્રીભવન (Refraction) પામે છે. આ પ્રક્રિયાને કારણે સૂર્યની ફરતે એક સુંદર ગોળાકાર રીંગ જેવી રચના દેખાય છે, જે મેઘધનુષની જેમ સાત રંગો ધરાવતી હોય છે.
મોબાઈલમાં કેદ કર્યા દ્રશ્યો
આ અદભૂત નજારો જોવા માટે લોકો પોતાના ઘર અને દુકાનોની બહાર દોડી આવ્યા હતા. લોકોએ આ દુર્લભ ક્ષણોને પોતાના મોબાઈલ કેમેરામાં કેદ કરી લીધી હતી. હાલ સોશિયલ મીડિયા પર દ્વારકાના આકાશના આ વીડિયો અને ફોટા ખૂબ જ વાયરલ થઈ રહ્યા છે. જાણવા મળી રહ્યું છે કે ભલે આ એક વૈજ્ઞાનિક ઘટના હોય, પણ દ્વારકા જેવા પવિત્ર યાત્રાધામમાં મંદિરની બરોબર ઉપર આ રીતે સૂર્યનું તેજસ્વી કુંડાળું દેખાવું એ ભક્તો માટે એક અવિસ્મરણીય લ્હાવો બન્યો હતો.
