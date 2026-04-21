'ગુંડાગર્દીના આક્ષેપો કરનારાના શરીરમાં જંતુઓ પેદા થયા છે', જયરાજસિંહ જાડેજાના આકરા પ્રહાર

Jayarajsinh Jadeja apologizes publicly: ગોંડલના ચરખડીમાં જયરાજસિંહ જાડેજાની જાહેર સભામાં વિરોધી પર પ્રહાર કર્યા. ચરખડીમાં જિલ્લા અને તાલુકા પંચાયતના ભાજપના ઉમેદવારોના સમર્થનમાં ચરખડી જલારામ મંદિર પાસે વિશાળ જાહેર સભા યોજાઈ. ગામના ખેડૂત એ કરેલ રજુઆતમાં પસાર થવા વોકળા વાળી ધાબી બનાવવા વર્ક ઓર્ડર પાસ થયો ગ્રાન્ટ પણ આવી છતાં સરપંચ દ્વારા કામ ન કરવાની કરી રજુઆત. જાહેર સભામાં જયરાજસિંહ જાડેજાએ ગ્રામ પંચાયત અને તાલુકા પંચાયતના સભ્યની ભૂલ હોય તો તેમના વતી માફી માંગી...

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Apr 21, 2026, 02:50 PM IST
Jayarajsinh Jadeja apologizes publicly: રાજકોટ જિલ્લાના ગોંડલ તાલુકાના ચરખડી ગામે તાજેતરમાં ભાજપના ઉમેદવારોના સમર્થનમાં એક વિશાળ જાહેર સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ સભામાં પૂર્વ ધારાસભ્ય જયરાજસિંહ જાડેજાએ વિરોધીઓ પર આકરા પ્રહારો કર્યા હતા અને ગોંડલમાં ગુંડાગર્દી હોવાના આક્ષેપો કરનારાઓને જડબાતોડ જવાબ આપ્યો હતો.

'આ એક માનસિક બીમારી છે'
એક વિશાળ જાહેર સભાને સંબોધતા જયરાજસિંહ જાડેજાએ જણાવ્યું હતું કે, "અમુક લોકોના શરીરમાં એવા જંતુઓ પેદા થઈ ગયા છે જેમને ગોંડલમાં માત્ર ગુંડાગર્દી જ દેખાય છે." તેમણે આક્ષેપોને ફગાવતા ઉમેર્યું કે આ પ્રકારની વાતો કરનારાઓ જનસમર્થનને જોઈ શકતા નથી. જે રીતે જનતાનો પ્રેમ મળી રહ્યો છે, તે ગુંડાગર્દી નહીં પણ લોકોનો અતૂટ વિશ્વાસ છે. તેમણે કટાક્ષ કરતા કહ્યું કે, બીમારીના કારણે જ અમુક લોકોને વિકાસને બદલે ગુંડાગર્દી દેખાઈ રહી છે.

જયરાજસિંહ જાડેજાએ મંચ પરથી જ મોટી જાહેરાત
ચરખડી જલારામ મંદિર પાસે યોજાયેલી આ સભામાં ખેડૂતોએ વોકળા વાળી ધાબી બનાવવા અંગે રજૂઆત કરી હતી. ખેડૂતોએ ફરિયાદ કરી હતી કે વર્ક ઓર્ડર અને ગ્રાન્ટ મંજૂર હોવા છતાં સરપંચ દ્વારા કામ અટકાવવામાં આવ્યું છે. આ સાંભળી જયરાજસિંહ જાડેજાએ મંચ પરથી જ મોટી જાહેરાત કરી હતી. તેમણે ગ્રામ પંચાયત અને તાલુકા પંચાયતના સભ્યોની ભૂલ બદલ જનતાની માફી માંગી હતી. 

ખેડૂતોને ખાતરી આપી કે આચારસંહિતા પૂર્ણ થતા જ અટકેલા તમામ કામો યુદ્ધના ધોરણે શરૂ કરવામાં આવશે. સભામાં ઉપસ્થિત પ્રફુલભાઈ ટોળીયાએ ચરખડી વિસ્તારમાં થયેલા ₹1.67 કરોડના વિકાસકામોનો વિગતવાર હિસાબ આપ્યો હતો. સાથે જ સરપંચોને વ્યક્તિગત હિત છોડીને જાહેર હિતમાં કામ કરવા માટે ટકોર કરી હતી. 

આગામી સમયમાં ગોંડલ શહેર અને તાલુકાના દરેક ઘરમાં પાઇપલાઇન દ્વારા ગેસ કનેક્શન પહોંચાડવાનો લક્ષ્યાંક રાખવામાં આવ્યો છે. ગોંડલમાં રેકોર્ડબ્રેક 34,500 ખેડૂતોનું રજીસ્ટ્રેશન અને સુચારુ વ્યવસ્થા અંગે સભામાં ગૌરવ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યું હતું. ભાજપના અનેક અગ્રણીઓ અને મોટી સંખ્યામાં ગ્રામજનોની હાજરીમાં આ સભા એક પ્રકારે શક્તિપ્રદર્શન સમાન બની રહી હતી.

কিংজলকুমার પટેલ ZEE 24 કলાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

