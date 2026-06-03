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બાબા બાગેશ્વરે ચેલેન્જ સ્વીકારી, મંચ પરથી આવશે જવાબ, રાજકોટમાં કથા પહેલા વિવાદ

એક એવું નામ... જેનું નામ પડતા જ લાખો ભક્તો ઉમટી પડે...એક એવો ચહેરો... જેની એક ઝલક માટે લોકો કલાકો સુધી રાહ જુએ...અને એક એવો દરબાર... જ્યાં ભક્તિ સાથે વિવાદ પણ એટલો જ ચર્ચામાં રહે...ફરી એકવાર ગુજરાતમાં સજાવાનો છે બાબા બાગેશ્વરનો દિવ્ય દરબાર, પરંતુ રાજકોટમાં બાબાના કાર્યક્રમ પહેલા વિરોધ પણ જોવા મળી રહ્યો છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 03, 2026, 07:47 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 07:47 PM IST
બાબા બાગેશ્વરે ચેલેન્જ સ્વીકારી, મંચ પરથી આવશે જવાબ, રાજકોટમાં કથા પહેલા વિવાદ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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