/બાબા બાગેશ્વરે ચેલેન્જ સ્વીકારી, મંચ પરથી આવશે જવાબ, રાજકોટમાં કથા પહેલા વિવાદ

રાજકોટના રેસકોર્સ મેદાનમાં 5થી 7 જૂન દરમિયાન યોજાશે સનાતન સેતુ હનુમંત કથા...સૌરાષ્ટ્ર સનાતન સમિતિ દ્વારા આયોજિત આ કાર્યક્રમને લઈને તડામાર તૈયારીઓ ચાલી રહી છે...વિશાળ ડોમ...ભવ્ય સ્ટેજ...અને લાખો શ્રદ્ધાળુઓ માટે વિશેષ વ્યવસ્થા...કારણ કે, જ્યાં બાબા બાગેશ્વર પહોંચે છે ત્યાં ભક્તોનો જનસાગર ઉમટી પડતો જોવા મળે છે.
થા પહેલા રાજકોટમાં ભવ્ય કળશ યાત્રા પણ યોજાશે...શહેરના 12 ઝોનમાંથી હજારો શ્રદ્ધાળુઓ જોડાશે...જ્યારે બાબા ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીના કાફલા માટે ઇલેક્ટ્રિક કારની પણ ખાસ વ્યવસ્થા કરાઈ છે...
પરંતુ આ વખતે બાબાનો દરબાર માત્ર ભક્તિના કારણે જ નહીં...પરંતુ વિરોધીઓના પડકારને કારણે પણ ચર્ચાના કેન્દ્રમાં આવ્યો છે...બાબાના વિરોધીઓએ ખુલ્લેઆમ ચેલેન્જ આપી હતી...જેનો સ્વીકાર આયોજકોએ કર્યો છે...આયોજકોનું કહેવું છે કે, જે કોઈને સવાલ પૂછવા હોય...જે કોઈ બાબાના વિરોધી હોય...તેઓ દિવ્ય દરબારમાં આવી શકે છે.
શું કહ્યું આયોજકોએ?
બાબાના વિરોધી જેને સવાલ પૂછવા હોય તે દિવ્ય દરબારમાં આવી શકે છે. એટલું જ નહીં...વિરોધીઓને કોઈ પ્રકારનું નુકસાન નહીં થાય તેની જવાબદારી પણ સમિતિએ લીધી છે...
આ સમગ્ર વિવાદ વચ્ચે પાટીદાર સમાજના અગ્રણી પુરુષોત્તમ પીપળિયાનું નામ ફરી ચર્ચામાં આવ્યું છે...કારણ કે, બાબાના કાર્યક્રમને લઈને સૌથી પહેલા સવાલો ઉઠાવનારાઓમાં પીપળિયા સામેલ હતા...હવે આયોજકોએ તેમને પણ ખુલ્લું આમંત્રણ આપ્યું છે...
પીપળિયાને અપાયેલા આમંત્રણ અંગે જ્યારે તેમને પૂછવામાં આવ્યું તો તેમણે કહ્યું કે, મને માત્ર સોશિયલ મીડિયા મારફતે આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે...રૂબરૂ આમંત્રણ અપાયું નથી...VIP પાસ હોવા છતાં કોઈ સત્તાવાર સંપર્ક કરાયો નથી...જો મને પોલીસ પ્રોટેક્શન આપવામાં આવશે તો જ હું દિવ્ય દરબારમાં જઈશ.
બાબા બાગેશ્વરે ચેલેન્જ સ્વીકારી!, મંચ પરથી આપશે જવાબ, રાજકોટમાં કરાયું છે કથાનું આયોજન#BageshwarDham #DhirendraShastri #BabaBageshwar #Rajkot #Gujarat #viralvideo #viral #viralshort #trending #trendingshorts #trendingvideo #SHORT pic.twitter.com/gABO93T0iz
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) June 3, 2026
શું કહ્યું પીપળિયાએ?
મને માત્ર સોશિયલ મીડિયા મારફતે આમંત્રણ અપાયું છે
રૂબરૂ આમંત્રણ અપાયું નથી
VIP પાસ હોવા છતાં કોઈ સત્તાવાર સંપર્ક કરાયો નથી
મને પોલીસ પ્રોટેક્શન અપાશે તો જ હું દિવ્ય દરબારમાં જઈશ
પીપળિયાએ તો એવો પણ સવાલ ઉઠાવ્યો કે,જ્યારે બાબા પોતે સુરક્ષા અને બાઉન્સરો સાથે ફરે છે...ત્યારે મારા જેવા વૃદ્ધ વ્યક્તિને પણ જીવનું જોખમ હોવું સ્વાભાવિક છે...
ભક્તિ અને વિવાદ વચ્ચે...રાજકોટમાં સજાવા જઈ રહેલા બાબા બાગેશ્વરના દરબાર પર હવે સૌની નજર ટકેલી છે.