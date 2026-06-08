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ભૂતપ્રેત ધૂણાવતા બાબા બાગેશ્વરને મોરે મોરાનો કોણે આપ્યો પડકાર? રાજકોટનો દિવ્ય દરબાર વિવાદમાં

Baba Bageshwar Rajkot Controversy : રાજકોટમાં આયોજિત બાબા બાગેશ્વરના દિવ્ય દરબારને લઈ વિવાદ વકર્યો છે. દિવ્ય દરબારમાં આસ્થાને બદલે અંધશ્રદ્ધા જોવા મળી. બાબાના હુંકાર પર અનેક લોકો ભૂતપ્રેત આવીને ધૂણ્યા હતા. ત્યારે પુરુષોતમ પીપળીયાએ સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરીને બાબાને મોરે મોરાની આપી ચેલેન્જ
 

Written ByDipti Savant
Published: Jun 08, 2026, 12:49 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 01:23 PM IST
ભૂતપ્રેત ધૂણાવતા બાબા બાગેશ્વરને મોરે મોરાનો કોણે આપ્યો પડકાર? રાજકોટનો દિવ્ય દરબાર વિવાદમાં

About the Author

Dipti Savant

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છે. હાલ તેઓ ગુજરાતની રાજનીતિ, ક્રાઈમ, કરન્ટ અફેર્સ વગેરે પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. તેઓ છેલ્લાં 13 વર્ષથી મીડિયામાં કાર્યરત છે.   

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