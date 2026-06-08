/ભૂતપ્રેત ધૂણાવતા બાબા બાગેશ્વરને મોરે મોરાનો કોણે આપ્યો પડકાર? રાજકોટનો દિવ્ય દરબાર વિવાદમાં

Rajkot News : રાજકોટમાં બાબા બાગેશ્વરનો દિવ્ય દરબાર ભૂતપ્રેતનો દરબાર બન્યો હતો. દિવ્ય દરબારનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થતા વિવાદ થયો છે. વીડિયોમાં અમુક લોકો ધુણતા જોવા મળ્યા. ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીના હુંકાર બાદ લોકો ધુણતા દેખાયા. તો વળી એક ધુણતી મહિલાએ સ્થળ પર પત્રકાર પર હુમલો કર્યો હતો. તો પત્રકારે પણ મહિલા પર વળતો હુમલો કર્યો હતો. આવામાં પાટીદાર આગેવાન પુરુષોત્તમ પીપળીયાએ બાબા બાગેશ્વરને મોરે મોરાની ચેલેન્જ આપી છે. બાબાના પસંદગીના મીડિયા હાઉસમાં ભેગા થવાનો પડકાર આપ્યો.
ડાયપર બગાડી ના નાંખે તો કહેજો - પુરષોત્ત પીપળીયા
સૌરાષ્ટ્રના સહકારી અને પાટીદાર આગેવાન પુરષોત્તમભાઈ પીપળીયા વધુ એક પોસ્ટ કરી, જેણે ચર્ચા જગાવી છે. તેઓએ લખ્યું કે, બાબા બાગેશ્વરનું નામ લઈને કહ્યું "તાકાત હોય તો તેમની પસંદગીના મીડિયા હાઉસમાં મોરે મોરોની ચેલેન્જ આપે. ડાયપર બગાડી ન નાંખે તો કહેજો .
ગઈકાલે ભૂત, પિશાચ, ધુણતા લોકોને લઈને બાબા બાગેશ્વર ફરી એક વખત વિવાદમાં આવ્યા છે. પુરુષોત્તમ પીપળીયાએ અગાઉ કહ્યું હતું કે બાબા અંધશ્રદ્ધા ફેલાવે છે. ત્યારે ધીરેન્દ્ર કૃષ્ણ શાસ્ત્રીએ કથા પૂરી થયા બાદ અનેક લોકોને ધુણાવ્યા હતા. આ કારણે તેઓ ખુદ અંધશ્રદ્ધા ફેલાવવા મુદ્દે વિવાદ પેદા કરી રહ્યાં છે.
પત્રકારો પર કહેવાતી ભૂત, ચૂડેલે હુમલો કર્યો તે ખૂબ નિંદનીય
રાજકોટ બાબા બાગેશ્વરના દરબારમાં જાહેરમાં ભૂતો ધુણાવવાનો મામલે સામાજિક અગ્રણી પુરુષોત્તમ પીપળીયાએ વધુમાં કહ્યું કે, ડાકિની, શાકિની, પિસાશીનીને જાહેરમાં ધુણાવવા મામલે પોલીસને સુઓમોટો દાખલ કરવા અરજી કરવામાં આવશે. તમામ ડ્રામા ક્રિએટેડ હતો, જે વીડિયોમાં સાબિત થાય છે. પત્રકારો પર કહેવાતી ભૂત, ચૂડેલે હુમલો કર્યો તે ખૂબ નિંદનીય બાબત છે. પત્રકારે કહેવાતા ભૂત સામે બાથ ભીડી તેનો પ્રતિકાર કર્યો. બાબા બાગેશ્વરના આયોજકો સામે પણ સખ્ત કાર્યવાહી કરવા પીપળિયાએ માંગ કરી છે.
ચમત્કારના નામે અંધશ્રદ્ધા ફેલાવી ગુનો બને, ધૂણવુ માનસિક બીમારીમાં આવે - વિજ્ઞાન જાથા
તો બીજી તરફ, રાજકોટમાં યોજાયેલ બાબા બાગેશ્વરના ધીરેન્દ્ર કૃષ્ણ શાસ્ત્રી છેલ્લા દિવસના દરબાર મુદે વિજ્ઞાન જાથા પણ મેદાને આવ્યું છે. ધીરેન્દ્ર કૃષ્ણ શાસ્ત્રી સમયે ફરિયાદ નોંધવા પોલીસ કમિશ્નરને અરજી આપશે. વિજ્ઞાન જાથાએ કહ્યું કે, ધૂણવુ માનસિક બીમારીમાં આવે છે. કાળા જાદુ નિવારણ અને નિર્મૂલન ધારો 2024 કલમ 2 (1 ) A હેઠળ આવે છે. કલમ 3 ચમત્કારના નામે અંધશ્રદ્ધા ફેલાવી ગુનો બને. બોમ્બે હાઇકોર્ટની ઓરંગાબાદ ખંડપીઠ 2021 ના ચુકાદામાં વિજ્ઞાનિક મિજાજમાં બાધારૂપ કાર્યવાહી કરનાર સામે કડકમાં કડક કાર્યવાહી કરવા સરકારને જણાવેલ છે.
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સૌરાષ્ટ્રના પાટીદાર અને સહકારી આગેવાન પુરુષોત્તમભાઈ પીપળીયાએ એક પોસ્ટ કરી હતી. જે બાબા બાગેશ્વરના દરબાર પહેલા કરી હતી. તેમાં તેઓએ લખ્યું હતું કે, લોકમેળામાં પ્રાણીઓ ટોળામાંથી રાડો ઘડિયાળ કોણે પહેરી છે તે શોધી કાઢે છે. "તે માત્ર ટેકનિક જાદુગરી છે, ઈશ્વરિય કૃપા નથી. નામ લીધા વિના પરસોત્તમભાઈએ બાબા બાગેશ્વર પર પ્રહારો કર્યા હતા.