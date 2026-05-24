/નરેશ પટેલની નિવૃત્તિની અટકળો પર ખોડલધામ ટ્રસ્ટ અને પાટીદાર અગ્રણીઓની મોટી સ્પષ્ટતા

Naresh Patel Hints Retirement: રાજકોટમાં ખોડલધામ ટ્રસ્ટના ચેરમેન નરેશ પટેલના તાજેતરના નિવેદન બાદ હવે સમગ્ર પાટીદાર સમાજ અને સામાજિક વર્તુળોમાં ચર્ચાઓનો માહોલ ગરમાયો છે. નરેશ પટેલે પોતાના નિવેદનમાં સંકેત આપ્યો હતો કે તેઓ ખોડલધામ સહિત વિવિધ જવાબદારીઓ અલગ અલગ વ્યક્તિઓ અને ટીમોને સોંપવા માંગે છે. જેને લઈને તેમની નિવૃત્તિ અંગેની અટકળો પણ શરૂ થઈ હતી. જોકે હવે આ મુદ્દે અલગ અલગ આગેવાનો અને ટ્રસ્ટના પ્રવક્તાઓ દ્વારા સ્પષ્ટતા આપવામાં આવી રહી છે.
Naresh Patel Hints Retirement: રાજકોટથી ખોડલધામને લઇને અત્યંત મોટા અને ચર્ચાસ્પદ સમાચાર સામે આવ્યા છે. ખોડલધામ ટ્રસ્ટના ચેરમેન નરેશ પટેલએ પોતાના નિવેદનમાં નિવૃતિના સ્પષ્ટ સંકેત આપતા સમગ્ર પાટીદાર સમાજ અને ધાર્મિક-સામાજિક વર્તુળોમાં ભારે ચર્ચા શરૂ થઈ ગઈ છે. નરેશ પટેલે પોતાના સંબોધનમાં જણાવ્યું કે વર્ષ ૨૦૨૭ પછી તેઓ સક્રિય જવાબદારીઓમાંથી દૂર રહી આરામ કરવા માંગે છે. તેમણે ખુલાસો કર્યો કે આ વિચાર તેઓ ઘણા વર્ષોથી કરી રહ્યા હતા, પરંતુ વિવિધ સામાજિક જવાબદારીઓ, સંસ્થાકીય કાર્ય અને સતત વ્યસ્તતા કારણે અત્યાર સુધી તે શક્ય બન્યું નહોતું.
પાટીદાર સમાજના અગ્રણી પરષોતમ પીપળીયાએ આ મુદ્દે પ્રતિક્રિયા આપતાં જણાવ્યું છે કે ખોડલધામ ટ્રસ્ટનું કદ દિવસે દિવસે સતત વિસ્તરી રહ્યું છે અને તેના કારણે જવાબદારીઓ પણ એટલી જ ઝડપથી વધતી જાય છે. તેમણે કહ્યું કે વધતી જવાબદારીઓના કારણે નરેશભાઈ પર કાર્યભાર વધારે બની જાય છે. જેના કારણે તેઓ દરેક નવા પ્રોજેક્ટ પર પૂરતું ધ્યાન આપી શકતા નથી. આવા સંજોગોમાં જવાબદારીઓનું વિતરણ કરવું એ સંસ્થાના હિતમાં એક યોગ્ય નિર્ણય છે.
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે નરેશ પટેલનું નિવેદન કોઈપણ રીતે નિવૃત્તિ સૂચવતું નથી, પરંતુ તે માત્ર જવાબદારીઓના પુનર્વિતરણ અને વ્યવસ્થાપનને વધુ મજબૂત બનાવવાનો પ્રયાસ છે. ટ્રસ્ટની ટીમ ગામે ગામ સુધી મજબૂત રીતે કાર્યરત છે અને તમામ જવાબદારીઓ સંભાળવા માટે સંપૂર્ણ રીતે સક્ષમ છે.બીજી તરફ ખોડલધામ ટ્રસ્ટના પ્રવક્તા હસમુખ લુણાગરિયાએ પણ આ મુદ્દે સ્પષ્ટતા કરતા જણાવ્યું છે કે નરેશ પટેલ 2011થી સતત ટ્રસ્ટ સાથે જોડાયેલા રહીને વિવિધ સામાજિક કાર્યોમાં સક્રિય ભૂમિકા ભજવી રહ્યા છે. તેમણે કહ્યું કે ટ્રસ્ટ માત્ર એક સંસ્થા નહીં પરંતુ એક વિશાળ સામાજિક સંસ્થા બની ગયું છે. જેમાં અનેક પ્રોજેક્ટ્સ સતત આગળ વધી રહ્યા છે.
લુણાગરિયાએ ખાસ કરીને જણાવ્યું કે નરેશ પટેલનો ડ્રીમ પ્રોજેક્ટ ગણાતી કેન્સર હોસ્પિટલનું કામ હાલમાં ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું છે અને તેના પર વિશેષ ધ્યાન આપવાની જરૂર છે. તેથી તેઓ કેટલીક અન્ય જવાબદારીઓ અન્ય કાર્યકરોને સોંપીને મુખ્ય પ્રોજેક્ટ્સ પર વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા માંગે છે.તેમણે અંતમાં કહ્યું કે નરેશ પટેલનો હેતુ જવાબદારીઓ ઘટાડવાનો નથી પરંતુ સંગઠનની કામગીરીને વધુ અસરકારક અને વ્યવસ્થિત બનાવવા માટે તેનો વિતરણ કરવાનો છે. જોકે આ નિવેદન બાદ નિવૃત્તિ અંગે ઉભી થયેલી અટકળો પર હવે સ્પષ્ટતા આવી ગઈ છે. તેમ છતાં સમાજ અને રાજકીય વર્તુળોમાં ચર્ચાઓ યથાવત છે.
ખોડલધામ ટ્રસ્ટ ચેરમેન નરેશ પટેલે એવું તો શું નિવેદન આપ્યું જે ચર્ચાનો વિષય બન્યો..??
ખોડલધામ ટ્રસ્ટ ચેરમેન નરેશ પટેલે જણાવ્યું કે હવે સમય આવી ગયો છે જ્યારે તેમની બનાવેલી ટીમ સંપૂર્ણ રીતે સક્ષમ છે અને સંસ્થાની તમામ જવાબદારીઓ સારી રીતે સંભાળી શકે છે. તેથી તેઓ માને છે કે હવે પાછળ હટી આરામ લેવાનો યોગ્ય સમય આવી ગયો છે. આ નિવેદન બાદ ખોડલધામના ભવિષ્યના નેતૃત્વ અને સંચાલન અંગે અનેક ચર્ચાઓને પણ વેગ મળ્યો છે.મહત્વપૂર્ણ બાબત એ પણ રહી કે નરેશ પટેલે સ્પષ્ટ રીતે કહ્યું કે તેમના પરિવારનો કોઈપણ સભ્ય ભવિષ્યમાં તેમની જગ્યા લઈ સંસ્થાનું નેતૃત્વ સંભાળશે નહીં. આ સ્પષ્ટીકરણ બાદ સંસ્થાના આગામી દિશા-નિર્દેશને લઇને પણ અનેક પ્રશ્નો ઉભા થયા છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે જાન્યુઆરી ૨૦૨૭માં ખોડલધામ ટ્રસ્ટને દસ વર્ષ પૂર્ણ થવા જઈ રહ્યા છે અને આ ઐતિહાસિક પ્રસંગને લઇને ૧૯, ૨૦ અને ૨૧ જાન્યુઆરીના ત્રણ દિવસીય દશાબ્દી મહોત્સવનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ મહોત્સવને લઇને તૈયારીઓ જોરશોરમાં ચાલી રહી છે અને આજે તેના ભાગરૂપે ભવ્ય રથયાત્રાનું પ્રસ્થાન પણ કરાવવામાં આવ્યું હતું, જેમાં મોટી સંખ્યામાં ભક્તો અને સમાજના આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ સમગ્ર ઘટનાક્રમને લઇને એક તરફ ભાવનાત્મક માહોલ છે તો બીજી તરફ આગામી સમયગાળામાં ખોડલધામના નેતૃત્વને લઇને મોટા ફેરફારોની સંભાવનાઓ પણ ચર્ચામાં છે.