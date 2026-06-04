/કુદરત તારા ખજાને ખોટ શું પડી! પરિવારનો સહારો છીનવાયો; રાજકોટની હોટલમાં પ્રચંડ બ્લાસ્ટનો VIDEO જોઈ ધ્રુજારી ઉપડશે!

Rajkot News: રાજકોટના ભાવનગર રોડ પરથી એક અત્યંત આઘાતજનક અને કાળજું કંપાવી દેનારી ઘટના સામે આવી છે. અહીં આવેલી પ્રખ્યાત ‘ઠાકરધણી’ હોટલના કિચનમાં અચાનક એક ભયાનક બ્લાસ્ટ થયો હતો. આ દુર્ઘટનામાં રસોડામાં કામ કરી રહેલા મૂળ રાજસ્થાનના 24 વર્ષીય યુવક અરવિંદસિંહનું કમકમાટીભર્યું મોત નીપજ્યું છે. આ સમગ્ર ઘટનાના કંપારી છૂટી જાય તેવા ભયાવહ દ્રશ્યો હોટલના CCTV કેમેરામાં કેદ થયા છે.
પરિવારનો સહારો છીનવાયો: પિતાના મોત બાદ ઘરની જવાબદારી ઉપાડી હતી
મળતી માહિતી મુજબ, મૃતક અરવિંદસિંહ મૂળ રાજસ્થાનનો વતની હતો. થોડા સમય પહેલાં જ તેના પિતાનું અવસાન થયું હતું, જેના કારણે સમગ્ર પરિવારની જવાબદારી તેના માથે આવી પડી હતી. પોતાના ઘરનું ગુજરાન ચલાવવા અને પરિવારને આર્થિક સહારો આપવા માટે તે માત્ર 7 મહિના પહેલા જ રાજસ્થાનથી હોટલની નોકરી કરવા માટે રાજકોટ આવ્યો હતો. પરંતુ કુદરતને કંઈક બીજું જ મંજૂર હતું, સાત મહિનાની ટૂંકી નોકરીમાં જ કાળ તેને આંબી ગયો.
અચાનક થયો બ્લાસ્ટ, CCTVમાં કેદ થઈ ભયાનકતા
ઘટના સમયે અરવિંદસિંહ હોટલના રસોડામાં રોજિંદું કામ કરી રહ્યો હતો, ત્યારે જ અચાનક કોઈ અકળ કારણોસર રસોડામાં પ્રચંડ બ્લાસ્ટ થયો હતો. બ્લાસ્ટ એટલો તીવ્ર હતો કે આસપાસની વસ્તુઓ વેરવિખેર થઈ ગઈ હતી અને અરવિંદસિંહ તેની ઝપેટમાં આવી ગયો હતો. ગંભીર ઈજાઓ થવાના કારણે તેનું ઘટનાસ્થળે જ કમકમાટીભર્યું મોત નીપજ્યું હતું. હોટલમાં લાગેલા CCTV કેમેરામાં આ ભયાનક બ્લાસ્ટના લાઈવ દ્રશ્યો કેદ થયા છે, જેને જોઈને કોઈપણ વ્યક્તિ ધ્રુજી ઊઠે.
પરિવારમાં આક્રંદ, પોલીસ તપાસ શરૂ
હોટલમાં નોકરી કરીને ઘર ચલાવતા યુવાન દીકરાના મોતના સમાચાર મળતા જ રાજસ્થાનમાં રહેતા તેના પરિવાર પર જાણે આભ તૂટી પડ્યું છે. પરિવારના એકમાત્ર કમાનાર સભ્યના જવાથી સ્વજનોમાં ભારે આક્રંદ અને શોકની લાગણી વ્યાપી ગઈ છે. ઘટનાની જાણ થતાં જ સ્થાનીક પોલીસ કાફલો ઘટનાસ્થળે દોડી ગયો હતો અને મૃતદેહને પીએમ અર્થે ખસેડી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. આ બ્લાસ્ટ ગેસ સિલિન્ડરના કારણે થયો કે અન્ય કોઈ ટેકનિકલ ખામીના લીધે, તે અંગે પોલીસ અને એફએસએલ (FSL)ની ટીમ દ્વારા ઝીણવટભરી તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે.