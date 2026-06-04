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કુદરત તારા ખજાને ખોટ શું પડી! પરિવારનો સહારો છીનવાયો; રાજકોટની હોટલમાં પ્રચંડ બ્લાસ્ટનો VIDEO જોઈ ધ્રુજારી ઉપડશે!

Rajkot News: રાજકોટમાં હૃદયદ્રાવક ઘટના બની છે. ભાવનગર રોડ પર આવેલી ‘ઠાકરધણી’ હોટલના રસોડામાં પ્રચંડ બ્લાસ્ટ થયો છે. પરિવારનો એકનો એક કમાનાર રાજસ્થાની યુવક જીવ ગુમાવ્યો છે. આ ઘટના CCTVમાં કેદ થઈ છે.
 

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 04, 2026, 11:50 AM IST|Updated: Jun 04, 2026, 11:50 AM IST
કુદરત તારા ખજાને ખોટ શું પડી! પરિવારનો સહારો છીનવાયો; રાજકોટની હોટલમાં પ્રચંડ બ્લાસ્ટનો VIDEO જોઈ ધ્રુજારી ઉપડશે!

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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