  • /રૂપાણી પરિવારના આર્શીવાદ ફળ્યા! જેને ભાજપે ચૂંટણીમાં ટિકિટ પણ નહોતી આપવી, એને આજે મેયર બનાવ્યા

રૂપાણી પરિવારના આર્શીવાદ ફળ્યા! જેને ભાજપે ચૂંટણીમાં ટિકિટ પણ નહોતી આપવી, એને આજે મેયર બનાવ્યા

Rajkot New Mayor 2026 : રાજકોટ મહાનગરપાલિકામાં મેયર પદે નેહલ શુક્લનું નામ નીકળતા જ મોટો ઉલટફેર સર્જાયો છે. કહેવાય છે કે, સ્વ.વિજય રૂપાણીના પરિવારના માથે ચાર હાથ હોવાથી નેહલ શુક્લને મેયર પદ મળી ગયું. બાકી તો ભાજપે જેને ટિકિટ જ નહોતી આપવી, આખરે કેવી રીતે તેનું નામ મેયર પદ માટે ફાઈનલ થયું, જાણો રાજકોટના રાજકારણના કાવાદાવા

Written By Dipti Savant
Published: May 28, 2026, 04:27 PM IST|Updated: May 28, 2026, 04:27 PM IST
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છે. હાલ તેઓ ગુજરાતની રાજનીતિ, ક્રાઈમ, કરન્ટ અફેર્સ વગેરે પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. તેઓ છેલ્લાં 13 વર્ષથી મીડિયામાં કાર્યરત છે.   

