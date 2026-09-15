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ખાલિસ્તાની ગ્રુપના નામે ફરી ગુજરાતમાં બોમ્બની ધમકી; રાજકોટ કોર્ટ, મહાત્મા મંદિર સહિત આ વિસ્તારો ડ્રોન હુમલાના નિશાના પર...!

Rajkot Court Bomb Threat: રાજકોટ કોર્ટ સહિત રાજ્યના વિવિધ મહત્વપૂર્ણ સ્થળો પર ખાલિસ્તાની ગ્રુપના નામે બોમ્બ ધમકી મળતા સમગ્ર વિસ્તારમાં ભારે સસપેન્સ અને દોડધામ મચી ગઈ છે. તાજેતરમાં રાજકોટ કોર્ટના ઓફિશિયલ ઈ-મેઈલ એડ્રેસ તેમજ રાજકોટ બાર એસોસિએશનના ઈ-મેઈલ આઈડી પર એક ધમકીભર્યો ઈ-મેઈલ પ્રાપ્ત થયો હતો. આ ઈ-મેઈલમાં માત્ર રાજકોટ કોર્ટ જ નહીં, પરંતુ જામનગર સુધી ડ્રોન હુમલો કરવાની અને ગાંધીનગર સ્થિત મહાત્મા મંદિર ખાતે આઈફોનની બેટરીનો ઉપયોગ કરીને બોમ્બ બ્લાસ્ટ કરવાની ધમકી પણ આપવામાં આવી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 15, 2026, 12:08 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 12:08 PM IST
ખાલિસ્તાની ગ્રુપના નામે ફરી ગુજરાતમાં બોમ્બની ધમકી; રાજકોટ કોર્ટ, મહાત્મા મંદિર સહિત આ વિસ્તારો ડ્રોન હુમલાના નિશાના પર...!

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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