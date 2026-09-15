/ખાલિસ્તાની ગ્રુપના નામે ફરી ગુજરાતમાં બોમ્બની ધમકી; રાજકોટ કોર્ટ, મહાત્મા મંદિર સહિત આ વિસ્તારો ડ્રોન હુમલાના નિશાના પર...!

Rajkot Court Bomb Threat: રાજકોટ કોર્ટ સહિત રાજ્યના વિવિધ સ્થળોને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ગંભીર ધમકી મળતા ચકચાર મચી ગઈ છે. ખાલિસ્તાની ગ્રુપના નામે રાજકોટ કોર્ટના ઓફિશિયલ ઈ-મેઈલ તેમજ રાજકોટ બાર એસોસિએશનના ઈ-મેઈલ સરનામે ધમકીભર્યો સંદેશો મોકલવામાં આવ્યો છે. આ ઈ-મેઈલમાં રાજકોટ કોર્ટ ઉપરાંત જામનગર સુધી ડ્રોન હુમલાની તેમજ વાડીનાર પોર્ટથી નયારા રિફાઇનરી અને સિક્કા પોર્ટને નિશાન બનાવવાની ધમકી આપવામાં આવી છે.
સાથોસાથ મહાત્મા મંદિર ખાતે પણ આઈફોનની બેટરીથી બોમ્બ બ્લાસ્ટ કરવાની વાતનો ઉલ્લેખ કરાયો છે. આ સનસનાટીભર્યા ધમકીભર્યા મેઈલને પગલે કોર્ટ અધિકારીઓમાં દોડધામ મચી ગઈ હતી. સમગ્ર મામલાની ગંભીરતાને ધ્યાને રાખીને તુરંત પોલીસને જાણ કરવામાં આવી છે અને પોલીસે ઈ-મેઈલના આધારે તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો છે.
મહત્વના પોર્ટ અને રિફાઇનરીઓ પણ નિશાના પર
આ ધમકીભર્યા સંદેશામાં રાજ્યના આર્થિક અને સામુદ્રિક દ્રષ્ટિએ સંવેદનશીલ એવા વાડીનાર પોર્ટ, નયારા રિફાઇનરી અને સિક્કા પોર્ટને પણ નિશાન બનાવીને હુમલો કરવાની ચિંતાજનક ધમકીઓ આપવામાં આવી છે. રાજ્યના આટલા મહત્વના અને સુરક્ષિત ગણાતા સ્થળોને એકસાથે લક્ષ્ય બનાવવાની વાતે સુરક્ષા એજન્સીઓના કાન સરવા કરી દીધા છે.
સુરક્ષા એજન્સીઓ અને પોલીસનો તપાસનો ધમધમાટ
ઈ-મેઈલ દ્વારા ધમકી મળતા જ કોર્ટના અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓમાં ભારે દોડધામ મચી ગઈ હતી. કોર્ટ તંત્ર દ્વારા તાત્કાલિક ધોરણે આ સમગ્ર મામલાની જાણ સ્થાનિક પોલીસને કરવામાં આવી હતી. ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને પોલીસે ધમકીભર્યા ઈ-મેઈલના સ્ત્રોત સુધી પહોંચવા અને તેની પાછળના માસ્ટરમાઇન્ડને પકડવા માટે સાયબર સેલ અને વિવિધ સુરક્ષા એજન્સીઓ સાથે મળીને તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કરી દીધો છે.