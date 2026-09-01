/બિલ્ડર પાસેથી પૈસા આપી ઘર લીધું, હવે સરકારી જમીન હોવાનું ખુલ્યું! વર્ષોની મહેનતની કમાણીથી બનાવેલા આશિયાના પર હવે બુલડોઝરનો ભય

Rajkot News: રાજકોટના ભાવનગર રોડ પર આવેલા મહિકા ગામની શિવમ પાર્ક રેસિડેન્સીમાં સરકારી ખરાબાની અંદાજિત રૂ.50 કરોડની કિંમતની 5 એકર જમીન પર છેલ્લા 10 વર્ષથી અંદાજિત 300 જેટલા મકાનો ગેરકાયદેસર રીતે ઉભા થયા હોવાનો મામલો સામે આવ્યો છે. આ મકાનો બિલ્ડર મુકેશ પટેલ અને તેના સાથીદારો દ્વારા 10 વર્ષ અગાઉ વેચવામાં આવ્યા હોવાનો સ્થાનિકોનો આક્ષેપ છે. અહીં રહેતા મોટાભાગના પરિવારો ગરીબ અને મજૂર વર્ગના છે.
મકાન ખરીદતી વખતે જમીન સરકારી ખરાબાની હોવાની જાણ ન હોવાનું સ્થાનિકો જણાવી રહ્યા છે. હવે કલેક્ટરની કોર્ટ દ્વારા અંદાજિત 300 જેટલા મકાનધારકોની અપીલ નામંજૂર કરવામાં આવતા ડિમોલિશનનો માર્ગ મોકળો થયો છે. જેના કારણે વર્ષોથી અહીં રહેતા પરિવારોમાં ચિંતા ફેલાઈ છે. સ્થાનિકોની માંગ છે કે જો તંત્ર દ્વારા મકાનો તોડવામાં આવે તો પરિવારદીઠ રૂ.7થી 10 લાખનું વળતર આપવામાં આવે, અન્યથા અનેક પરિવારોને પોતાનું ઘર ગુમાવી ઝૂંપડપટ્ટીમાં રહેવાની નોબત આવશે.
સ્થાનિક મહિલા હર્ષાબેને જણાવ્યું હતું કે, “અમે શિવમ પાર્ક રેસિડેન્સીમાં છેલ્લા નવ વર્ષથી રહેીએ છીએ. જીવનભરની મહેનતની કમાણીમાંથી પૈસા બચાવીને બિલ્ડર પાસેથી આ મકાન ખરીદ્યું હતું. અમને જાણ જ નહોતી કે આ જમીન સરકારી અને ગેરકાયદેસર રીતે ઉપયોગમાં લેવાઈ રહી છે. જો અમને અગાઉથી આ અંગે જાણ હોત તો અમે ક્યારેય અહીં મકાન ખરીદ્યું ન હોત. અહીં રહેતા તમામ મકાનમાલિકોને નોટિસ આપવામાં આવી હતી. અમે આ મકાન રૂ.7 લાખમાં ખરીદ્યું છે. હવે જો તંત્ર દ્વારા મકાન ખાલી કરાવવાનું હોય તો અમને અમારી ચૂકવેલી રૂ.7 લાખની રકમ પરત આપવામાં આવે, અન્યથા અમને દસ્તાવેજ કરી આપવામાં આવે.
જ્યારે અન્ય એક સ્થાનિકે જણાવ્યું હતું કે અમે આ મકાનનો ના પ્લોટ જ્યારે લીધા ત્યારે અમને એવું કહેવામાં આવ્યું હતું કે આ અમારી માલિકીનું છે અમે વર્ષોથી અહીંયા રહીએ છીએ અત્યાર સુધીમાં ક્યારેય નોટિસ નથી આવી પરંતુ આઠ મહિના પહેલા નોટિસ આવી છે આ મકાન અમારા જ છે અને સૂચિત છે હવે ખબર પડી કે આ સરકારી ખરાબ અને જમીન છે તંત્ર પાસે માંગ છે કે યોગ્ય કાર્યવાહી કરવામાં આવે.
સમગ્ર મામલે નજર કરીએ તો રાજકોટના ભાવનગર રોડ પર આવેલા મહિકા ગામની સરકારી ખરાબાની સરવે નંબર 283 પૈકી 1ની કિંમતી જમીન પર બિનઅધિકૃત રીતે કબજો કરી ‘શિવમ પાર્ક’ નામની ગેરકાયદે સોસાયટી ઉભી કરવામાં આવી હોવાના કેસમાં રાજકોટ જિલ્લા કલેક્ટર ડૉ. ઓમ પ્રકાશે મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય કર્યો છે.આ પ્રકરણમાં દબાણકારોએ મામલતદાર અને ડેપ્યુટી કલેક્ટર દ્વારા દબાણ દૂર કરવા અપાયેલા હુકમો સામે કલેક્ટર કોર્ટમાં અપીલ અરજીઓ કરી હતી. જોકે, કલેક્ટર કોર્ટે તમામ અપીલ અરજીઓને ફગાવી દેતા સરકારી જમીન પરથી દબાણ દૂર કરવાનો માર્ગ મોકળો થયો છે.હવે અગાઉ કરવામાં આવેલા હુકમો મુજબ આગામી સમયમાં દબાણ હટાવવાની તેમજ ડિમોલિશનની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે. શિવમ પાર્કમાં રહેતા અનેક પરિવારોના મકાનો પર તોડી પાડવાની કાર્યવાહીનો ખતરો મંડરાઈ રહ્યો છે.
કેસની સમગ્ર વિગતો પ્રમાણે, શિવમ પાર્ક સોસાયટીના મુખ્ય પ્રયોજક મુકેશ ડી. પટેલ અને તેના સાથીદારોએ મહિકા ગામની સરકારી ખરાબાની જમીન, જે સરવે નંબર 283 પૈકી 1 હેઠળ આવે છે. તેને ખાનગી માલિકીની સરવે નંબર 200ની જમીન તરીકે રજૂ કરી હોવાનો આક્ષેપ છે. આ રીતે અજાણ, શ્રમિક અને આર્થિક રીતે નબળા લોકોને સોસાયટીના પ્લોટ વેચી બોગસ સનદ, શેર સર્ટિફિકેટ તેમજ પહોંચો આપીને તેમની વર્ષોની મહેનતની કમાણી મેળવી લેવામાં આવી હતી. પ્લોટ ખરીદનાર લોકોએ ત્યારબાદ સ્થળ પર મકાનો ઊભા કરી દીધા હતા. આ મામલે રાજકોટ તાલુકા મામલતદાર દ્વારા ગુજરાત જમીન મહેસૂલ કાયદાની કલમ-61 હેઠળ પેશકદમીની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી. તપાસ બાદ સરકારી જમીન પર થયેલા ગેરકાયદેસર દબાણો દૂર કરવા તેમજ નિયમ મુજબ દંડ વસૂલવાનો હુકમ કરવામાં આવ્યો હતો.
મામલતદારના આ હુકમને પડકારતા દબાણકારોએ રાજકોટ શહેર-2ના મદદનીશ કલેક્ટર સમક્ષ અપીલ કરી હતી. જોકે, મદદનીશ કલેક્ટરે પણ મામલતદારનો હુકમ યથાવત રાખી અપીલ ફગાવી દીધી હતી. ત્યારબાદ સમગ્ર મામલો જિલ્લા કલેક્ટરની કોર્ટ સમક્ષ પહોંચ્યો હતો.કલેક્ટર કોર્ટમાં બંને પક્ષોની રજૂઆતો, દસ્તાવેજો અને લેખિત દલીલોની વિગતવાર તપાસ કરવામાં આવી હતી. સુનાવણી બાદ કલેક્ટરે સ્પષ્ટ નોંધ્યું કે સરકારી જમીન પર થયેલું ગેરકાયદેસર દબાણ કાયદાની નજરે માન્ય રહી શકે નહીં. પરિણામે મદદનીશ કલેક્ટર અને મામલતદારના અગાઉના હુકમોને કાયમ રાખવામાં આવ્યા છે. આ સાથે જ શિવમ પાર્કની સરકારી જમીન પરથી ગેરકાયદેસર દબાણ દૂર કરવાની કાર્યવાહી માટેનો માર્ગ પણ ખુલ્લો થયો છે.