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બિલ્ડર પાસેથી પૈસા આપી ઘર લીધું, હવે સરકારી જમીન હોવાનું ખુલ્યું! વર્ષોની મહેનતની કમાણીથી બનાવેલા આશિયાના પર હવે બુલડોઝરનો ભય

Rajkot News: રાજકોટના મહિકા ગામમાં સરકારી ખરાબાની 5 એકર જમીન પર બિલ્ડર મુકેશ પટેલ દ્વારા છેતરપિંડીથી ઊભી કરાયેલી શિવમ પાર્ક રેસિડેન્સીના 300 જેટલા ગેરકાયદે મકાનો પર ડિમોલિશનનો ખતરો તોળાઈ રહ્યો છે. જિલ્લા કલેક્ટરે દબાણકારોની અપીલ ફગાવી દેતાં આ જમીન ખાલી કરાવવાનો માર્ગ મોકળો થયો છે, જેનાથી અહીં રહેતા ગરીબ અને મજૂર વર્ગના પરિવારોમાં ભારે ચિંતા ફેલાઈ છે. સ્થાનિકોનો આક્ષેપ છે કે બિલ્ડરે બોગસ દસ્તાવેજો આપી તેમની આખી જિંદગીની કમાણી લૂંટી છે, તેથી જો તંત્ર મકાનો તોડે તો ઘરવિહોણા થતા બચવા પરિવારદીઠ રૂ. 7 થી 10 લાખનું વળતર આપવામાં આવે તેવી તેમની મુખ્ય માંગ છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 01, 2026, 03:03 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 03:03 PM IST
બિલ્ડર પાસેથી પૈસા આપી ઘર લીધું, હવે સરકારી જમીન હોવાનું ખુલ્યું! વર્ષોની મહેનતની કમાણીથી બનાવેલા આશિયાના પર હવે બુલડોઝરનો ભય

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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