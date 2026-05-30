/દ્વારકા જવાના હોય તો આ જાણી લો, પૂનમના દિવસે મંગળા આરતી અને દર્શનના સમયમાં ફેરફાર

Dwarkadhish Temple: જગતપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ દ્વારકામાં બિરાજતા ભગવાન દ્વારકાધીશના દર્શન કરવા માટે આવતા શ્રદ્ધાળુઓ માટે એક મહત્વના સમાચાર સામે આવ્યા છે. પવિત્ર પુરુષોત્તમ માસની પૂનમના વિશેષ ધાર્મિક અવસરે મંદિરમાં ભક્તોની ભારે ભીડને ધ્યાનમાં રાખીને વહીવટી તંત્ર અને પૂજારી પરિવાર દ્વારા આરતીના સમયમાં ફેરફાર કરવાનો એક મોટો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.
Dwarkadhish Temple: પવિત્ર અધિક માસ દરમિયાન જગતમંદિર દ્વારકાધીશમાં ઉમટી પડતા ભક્તોની ભારે ભીડને ધ્યાનમાં રાખીને મંદિર પ્રશાસન દ્વારા દર્શનના સમયમાં મહત્વનો ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. આવતીકાલે તારીખ 31 મે, 2026ના રોજ પૂનમ હોવાથી મોટી સંખ્યામાં ભાવિકો ઉમટવાની શક્યતા છે. જેના પગલે દર્શનાર્થીઓની સુવિધા માટે મંદિરના સમયપત્રકમાં ફેરફાર કરવાનો નિર્ણય લેવાયો છે.
મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા આપવામાં આવેલી માહિતી મુજબ, સામાન્ય દિવસોમાં જે મંગળા આરતી સવારે 6 વાગ્યે કરવામાં આવે છે. તે આવતીકાલે પૂનમના દિવસે વહેલી સવારે 5 વાગ્યે સંપન્ન થશે. આ સાથે જ મંગળા દર્શનનો સમય પણ સવારે 5 થી 8 વાગ્યા સુધીનો રહેશે. સવારે 8 વાગ્યા બાદ મંદિરનો નિત્યક્રમ રાબેતા મુજબ ચાલુ રહેશે. મંદિર પ્રશાસને તમામ વૈષ્ણવો અને શ્રદ્ધાળુઓને આ નવા સમયને ધ્યાનમાં રાખીને દર્શનનો લાભ લેવા નમ્ર અપીલ કરી છે.
પુરુષોત્તમ માસ અને પૂનમનો વિશેષ સંયોગ
હાલમાં પવિત્ર પુરુષોત્તમ માસ (અધિક માસ) ચાલી રહ્યો છે, જેનું હિન્દુ ધર્મમાં અનંત ગણું પુણ્યદાયી મહત્વ છે. આ માસ દરમિયાન આવતી પૂનમના દિવસે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના દર્શન, ભક્તિ અને પૂજનનું વિશેષ ફળ મળતું હોવાની ધાર્મિક માન્યતાઓ છે. આ જ કારણે ગુજરાત તેમજ દેશભરમાંથી લાખોની સંખ્યામાં વૈષ્ણવો અને શ્રદ્ધાળુઓ કાળિયા ઠાકોરના દર્શનાર્થે દ્વારકા પહોંચી રહ્યા છે.
મંગળા આરતીના સમયમાં થયેલો ફેરફાર
સામાન્ય દિવસોમાં દ્વારકાધીશ મંદિરમાં પૂનમનો ધાર્મિક ક્રમ સવારે 06:00 વાગ્યાથી શરૂ થતો હોય છે. પરંતુ ભક્તોની સુવિધા સચવાય, દર્શન વ્યવસ્થામાં કોઈ વિક્ષેપ ન પડે અને વધુમાં વધુ ભક્તો મંગળા દર્શનનો લાભ લઈ શકે તે માટે સમયમાં ફેરફાર કરાયો છે. જગત મંદિર દ્વારકાધીશ નિવાસ્થાન સમિતિના વહીવટદાર હિમાંશુ ચૌહાણે જણાવ્યા અનુસાર, પૂજારીશ્રીની સંમતિથી મંગળા આરતીનો સમય એક કલાક વહેલો કરવાનો નિર્ણય લેવાયો છે.
મંદિર પ્રશાસનની ભક્તોને અપીલ
મંદિર તંત્ર અને સેવકગણ દ્વારા દર્શનની તમામ વ્યવસ્થાઓ અને સુરક્ષાના જરૂરી આગોતરા આયોજનો પૂર્ણ કરી લેવામાં આવ્યા છે. તંત્ર દ્વારા તમામ યાત્રાળુઓ અને વૈષ્ણવ ભાઈ-બહેનોને સમયના આ ફેરફારની નોંધ લેવા વિનંતી કરવામાં આવી છે, જેથી તેઓ સમયસર વહેલી સવારે મંદિરે પહોંચી ભગવાનના દિવ્ય દર્શનનો લહાવો લઈ શકે. મંદિર વહીવટી સમિતિ તરફથી તમામ ભક્તોને મંગલમય પૂનમની શુભેચ્છાઓ પાઠવવામાં આવી છે.