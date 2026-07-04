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રાજકોટમાં સગીરા સાથે હેવાનિયત: પ્રેમજાળમાં ફસાવી દુષ્કર્મ, ગર્ભવતી બન્યા બાદ પરાણે કરાવ્યો ગર્ભપાત

Rajkot News: રાજકોટમાં સગીરા સાથે દુષ્કર્મની ઘટના સામે આવી છે. ધોરણ 12માં અભ્યાસ કરતી સગીરાને પ્રેમજાળમાં ફસાવી જૂનાગઢના માળિયાહાટી તાલુકાના શખ્સે ન્યૂડ ફોટા વિડીયો બનાવી વાયરલ કરવાની ધમકી આપી હતી. આરોપીએ અવારનવાર દુષ્કર્મ આચરી ગર્ભવતી બનાવી હતી. એટલું જ નહિ આ નરાધમે સગીરાને ધમકાવી પરાણે ગર્ભપાતની દવાઓ ખવડાવી દીધી હતી. સગીરાની ફરિયાદ આધારે યુનિવર્સીટી પોલીસે ગુનો નોંધી બે આરોપીની ધરપકડ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 04, 2026, 03:06 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 03:06 PM IST
રાજકોટમાં સગીરા સાથે હેવાનિયત: પ્રેમજાળમાં ફસાવી દુષ્કર્મ, ગર્ભવતી બન્યા બાદ પરાણે કરાવ્યો ગર્ભપાત
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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