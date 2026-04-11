માત્ર 60 સેકન્ડના વિલંબને કારણે ગુજરાતમાં એક ઉમેદવાર ચૂંટણીની રેસમાંથી બહાર ફેંકાયા!
Veraval Election 2026: વેરાવળ પાલિકાની ચૂંટણી માટે કોંગ્રેસના ઉમેદવારનું 1 મિનિટ માટે ફોર્મ રજૂ ન થયું. માત્ર 60 સેકન્ડના વિલંબને કારણે ઉમેદવાર ચૂંટણીની રેસમાંથી બહાર ફેંકાઈ જવાની ભીતિ સેવાઈ રહી છે. આ અન્યાય સામે ધારાસભ્યએ હવે જિલ્લા કલેક્ટર અને ઉચ્ચ કક્ષાએ રજૂઆત કરવાની તૈયારી દર્શાવી છે.
Trending Photos
Veraval Election 2026: રાજકારણમાં સમયનું કેટલું મહત્વ હોય છે, તે ઉદાહરણરૂપ ઘટના ગીર સોમનાથના વેરાવળમાં જોવા મળી છે. વેરાવળ નગરપાલિકાની ચૂંટણી માટે ફોર્મ ભરવાના અંતિમ દિવસે, માત્ર એક મિનિટના વિલંબને કારણે કોંગ્રેસના ઉમેદવાર પોતાનું ઉમેદવારી પત્ર રજૂ કરી શક્યા નથી. આ ઘટનાને પગલે સ્થાનિક રાજકારણમાં ભારે હોબાળો મચી ગયો છે.
ચૂંટણી અધિકારીએ ફોર્મ સ્વીકારવાનો સ્પષ્ટ ઈન્કાર
વેરાવળ પાલિકાની ચૂંટણી માટે ઉમેદવારી ફોર્મ ભરવાની પ્રક્રિયા ચાલી રહી હતી. વોર્ડ નંબર 1 માટે કોંગ્રેસના ઉમેદવાર પોતાનું ફોર્મ લઈને પ્રાંત કચેરીએ પહોંચ્યા હતા. જોકે, જ્યારે તેઓ ફોર્મ રજૂ કરવા ગયા ત્યારે ઘડિયાળમાં 3:01 થઈ હતી. નિયમ મુજબ ફોર્મ સ્વીકારવાનો સમય બપોરે 3:00 વાગ્યા સુધીનો જ હોય છે, જેના કારણે ચૂંટણી અધિકારીએ આ ફોર્મ સ્વીકારવાનો સ્પષ્ટ ઈન્કાર કરી દીધો હતો.
અધિકારી સામે કોંગ્રેસના ઉમેદવારની દલીલ
આ ઘટનાની જાણ થતા જ સ્થાનિક ધારાસભ્ય તાત્કાલિક પ્રાંત કચેરીએ દોડી આવ્યા હતા. તેમણે અધિકારી સામે દલીલ કરતા જણાવ્યું હતું કે ઉમેદવારે પ્રાંત કચેરીના પરિસરમાં 3 વાગ્યે જ પ્રવેશ કરી લીધો હતો. જો ઉમેદવાર સમયસર કચેરીમાં હાજર હોય, તો ટેકનિકલ કારણોસર ફોર્મ નકારવું યોગ્ય નથી. તેમણે પ્રાંત અધિકારીને રજૂઆત કરી હતી કે ઉમેદવાર લાઈનમાં હોવાથી તેમનું ફોર્મ સ્વીકારવું જોઈએ.
ભાજપ પર આકરા પ્રહારો
આ મુદ્દે કોંગ્રેસના ધારાસભ્યએ સત્તાધારી પક્ષ ભાજપ અને સરકારી તંત્ર પર આકરા પ્રહારો કર્યા છે. તેમણે ગંભીર આક્ષેપ કરતા કહ્યું કે આ બધું ભાજપની કિન્નાખોરીના કારણે થઈ રહ્યું છે. વહેલી સવારથી જ એવી ફરિયાદો મળી રહી છે કે અધિકારીઓ તટસ્થ રહેવાને બદલે ભાજપના એજન્ટ તરીકે કામ કરી રહ્યા છે. વધુમાં તેમણે ઉમેર્યું કે, લોકશાહીના પર્વમાં વિરોધ પક્ષને રોકવા માટે જાણીજોઈને આવા અવરોધો ઊભા કરવામાં આવી રહ્યા છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે