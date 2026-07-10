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ડાયરામાં દુહા-છંદ નહિ, હવે કલાકારોની 'ફી' ચર્ચામાં! રેશનિંગનું અનાજ અને ટેક્સ વાળું નિવેદન માયાભાઈ આહીરને ભારે પડ્યું?

Rajkot News: રાજકોટના લોકકલા જગતમાં હાલમાં એક મોટો વિવાદ વકર્યો છે. જાણીતા લોકકલાકાર માયાભાઈ આહિર અને કિર્તીદાન ગઢવીના કાર્યક્રમોમાં થયેલા સરકારી ખર્ચને લઈને સોશિયલ મીડિયા પર શબ્દયુદ્ધ શરૂ થયું છે. રાજકોટ મહાનગરપાલિકા (RMC) દ્વારા આ કલાકારોને આપવામાં આવેલી મોટી રકમ સામે રાજકોટના પરષોત્તમ પીપળીયાએ ઉગ્ર સવાલ ઉઠાવતા આ મામલો વધુ ગરમાયો છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 10, 2026, 01:29 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 01:29 PM IST
ડાયરામાં દુહા-છંદ નહિ, હવે કલાકારોની 'ફી' ચર્ચામાં! રેશનિંગનું અનાજ અને ટેક્સ વાળું નિવેદન માયાભાઈ આહીરને ભારે પડ્યું?
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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