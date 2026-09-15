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સોશિયલ મીડિયા વાપરનારા સાવધાન! માત્ર 7 સેકન્ડના વીડિયો અને પાસવર્ડથી યુવતીનું જીવન નરક બનાવનાર મહાઠગની ધરપકડ

શું તમે સોશિયલ મીડિયા વાપરો છો? શું ફેસબુક કે ઈન્સ્ટાગ્રામ પર કોઈ અજાણ્યા આઈડી પરથી આવેલી ફ્રેન્ડ રિક્વેસ્ટ તમે પણ બહુ હોંશે-હોંશે સ્વીકારી લો છો? જો હા... તો આજનો આ કિસ્સો તમારા હોશ ઉડાવી દેશે!...માત્ર સાત સેકન્ડનો એક વીડિયો...અને તેના સહારે આ આભાસી દુનિયાના રાક્ષસે યુવતીને નીચોવી નાખી!...શું બની ઘટના અને કોણ છે આ રાક્ષસી ચહેરો તમે પણ જાણો..

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 15, 2026, 05:41 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 05:41 PM IST
સોશિયલ મીડિયા વાપરનારા સાવધાન! માત્ર 7 સેકન્ડના વીડિયો અને પાસવર્ડથી યુવતીનું જીવન નરક બનાવનાર મહાઠગની ધરપકડ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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