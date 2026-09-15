/સોશિયલ મીડિયા વાપરનારા સાવધાન! માત્ર 7 સેકન્ડના વીડિયો અને પાસવર્ડથી યુવતીનું જીવન નરક બનાવનાર મહાઠગની ધરપકડ

ગૌરવ દવે, રાજકોટઃ નામ અલગ...ઓળખ અલગ...પણ કામ એક જ...ખંડણી અને બ્લેકમેલિંગથી યુવતીઓને શિકાર બનાવવાનું! રાજકોટ ગ્રામ્ય LCBએ ફેસબુક પર આતંક મચાવનારા મૂળ યુપીના અને હાલ રાજસ્થાન રહેતા અફઝલ અહેમદ ઈદ્રિસીની ધરપકડ કરી છે...આરોપીએ ફેસબુક પર આરુષ ઈદ્રિસીના નામે ફેક આઈડી બનાવી પડધરીની યુવતીને જાળમાં ફસાવી...પહેલાં મિત્રતા કરી, પછી પ્રેમ સંબંધ રાખવા દબાણ કર્યું અને યુવતીએ ના પાડતા જ પોતાનો અસલી ઔકાત પર આવી ગયો!
શાતિર અફઝલે યુવતી પાસેથી તેનો 7 સેકન્ડનો વીડિયો અને ફોટા મેળવી લીધા હતા...આ જ વીડિયોના જોરે તેણે અશ્લીલ ચેટ કરવા દબાણ કર્યું...એટલું જ નહીં, હદ તો ત્યારે થઈ ગઈ જ્યારે આ રાક્ષસે યુવતીના ઈન્સ્ટાગ્રામનો પાસવર્ડ પડાવી લીધો...યુવતીના એકાઉન્ટમાંથી જ તેના 30 જેટલા સગા-સંબંધીઓનું એક ગ્રુપ બનાવ્યું અને તેમાં યુવતીના ફોટા સાથે અશ્લીલ અને અપમાનજનક લખાણો વાયરલ કરીને યુવતીને શારીરિક-માનસિક નરક યાતના આપી.
રાજકોટ ગ્રામ્ય પોલીસે ગંભીરતા દાખવી આરોપીનો મોબાઈલ ફોન જપ્ત કર્યો છે...હવે પોલીસ એ તપાસ કરી રહી છે કે, શું અફઝલે 'આરુષ' બનીને ગુજરાતની અન્ય કોઈ દીકરીઓને પણ સોશિયલ મીડિયા પર પોતાની જાળમાં ફસાવી છે? પોલીસ ભોગ બનનાર તમામ લોકોને સામે આવવા અપીલ કરી રહી છે, જેની ઓળખ સંપૂર્ણ ગુપ્ત રખાશે.
ફેસબુક અને ઈન્સ્ટાગ્રામ પર અજાણ્યા લોકો સાથેની દોસ્તી અને પાસવર્ડ શેર કરવાની ભૂલ કેટલી ભારે પડી શકે છે, તેનો આ જીવતો જાગતો પુરાવો છે...જો તમારી સાથે પણ આવું કંઈ થાય, તો ગભરાયા વગર તાત્કાલિક પોલીસનો સંપર્ક કરો, જેથી આવા નરાધમોને જેલના સળિયા પાછળ ધકેલી શકાય.
સોશિયલ મીડિયા પર અજાણ્યા ચહેરાઓ સાથેની દોસ્તી અને પાસવર્ડ શેર કરવાની એક નાની ભૂલ કેટલી ઘાતક સાબિત થઈ શકે છે...તેનો આ કિસ્સો જીવતો-જાગતો પુરાવો છે...ડિજિટલ દુનિયાના આવા અફઝલોથી સાવધ રહો.