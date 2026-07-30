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રાજકોટમાં ધોળે દિવસે લૂંટ; આંગડિયા પેઢીને બનાવી નિશાન, 19 લાખની લૂંટ કરી લૂંટારૂઓ ફરાર, જાણો કેવી રીતે આપ્યો અંજામ

Rajkot News: રાજકોટમાં આંગડિયા પેઢીને ફરી એક વખત લોટારૂંઓએ નિશાન બનાવી છે. શહેરના સામાકાંઠા વિસ્તારમાં પટેલવાડી નજીક પ્રાઈમ એન્ટરપ્રાઇઝ નામની આંગડિયા પેઢીમાં ધોળે દિવસે લૂંટ થતા ચકચાર મચી છે. બાઇક પર આવેલા બે શખ્સોએ ખુલ્લા મોઢે 19 લાખની લૂંટને અંજામ આપી પોલીસને પડકાર ફેંક્યો છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 30, 2026, 01:51 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 02:34 PM IST
રાજકોટમાં ધોળે દિવસે લૂંટ; આંગડિયા પેઢીને બનાવી નિશાન, 19 લાખની લૂંટ કરી લૂંટારૂઓ ફરાર, જાણો કેવી રીતે આપ્યો અંજામ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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