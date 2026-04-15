ચૂંટણી પૂર્વે રાજકોટમાં રાજકારણ ગરમાયું: લલિત વસોયાના ભાજપ પર કરેલા આક્ષેપથી રાજકીય ભૂકંપ

ગુજરાતી ન્યૂઝRajkotચૂંટણી પૂર્વે રાજકોટમાં રાજકારણ ગરમાયું: લલિત વસોયાના ભાજપ પર કરેલા આક્ષેપથી રાજકીય ભૂકંપ

Lalit Vasoya's Statement: સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી માત્ર સત્તાનો જંગ નથી, પરંતુ આક્ષેપ-પ્રતિઆક્ષેપનું કેન્દ્ર બની ગઈ છે. લલિત વસોયાના નિવેદનોએ ચૂંટણી પૂર્વે ભાજપની રણનીતિ અને તંત્રની કામગીરી સામે મોટા પ્રશ્નાર્થ ચિહ્નો ઉભા કર્યા છે. હવે જોવાનું એ રહેશે કે ભાજપ આ આક્ષેપોનો શું વળતો જવાબ આપે છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Apr 15, 2026, 12:02 PM IST

Lalit Vasoya's Statement: રાજકોટમાં ચૂંટણીનો જંગ જામ્યો છે, ત્યારે ધોરાજીના પૂર્વ ધારાસભ્ય અને કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતા લલિત વસોયાએ ભાજપ સરકાર અને વહીવટી તંત્ર સામે ગંભીર આક્ષેપો કરીને રાજનીતિમાં ગરમાવો લાવી દીધો છે. લલિત વસોયાએ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જણાવ્યું છે કે, ભાજપ અત્યારે હારના ડરથી ફફડી રહ્યું છે.

સામ, દામ, દંડ અને ભેદની નીતિ
લલિત વસોયાએ ભાજપ પર 'લોકશાહીની હત્યા' કરવાનો આરોપ લગાવતા ઉમેર્યું કે, કોંગ્રેસના મજબૂત ઉમેદવારોના ફોર્મ ખેંચાવવા માટે ભાજપ દ્વારા લાખો રૂપિયાની લાલચ આપવામાં આવી રહી છે. જે ઉમેદવારો લાલચમાં નથી આવતા, તેમને પોલીસ અને સત્તાના જોરે ડરાવવામાં આવી રહ્યા છે. લલિત વસોયાએ જણાવ્યું હતું કે ભાજપે સત્તા મેળવવા માટે હવે બૂટલેગરો અને ભૂમાફિયાઓને મેદાનમાં ઉતાર્યા છે. આ લોકશાહી માટે ખતરો છે.

પોલીસ અને ચૂંટણી પંચના દુરુપયોગ!
લલિત વસોયાએ સરકારી તંત્રની નિષ્પક્ષતા સામે સવાલો ઉઠાવતા કહ્યું કે ભાજપ હાર ભાળી ગયું હોવાથી પોલીસનો સહારો લઈને કોંગ્રેસના ઉમેદવારોને ધાક-ધમકી આપી રહ્યું છે. ચૂંટણી પંચ સ્વાયત્ત સંસ્થા હોવા છતાં ભાજપના ઈશારે કામ કરી રહ્યું હોવાનો ગંભીર આક્ષેપ વસોયાએ કર્યો છે.

કોંગ્રેસના ઉમેદવારોને 'સહેલગાહે' કેમ લઈ જવા પડ્યા?
ઉમેદવારોના તોડજોડના ભયને જોતા કોંગ્રેસે પોતાના ઉમેદવારોને સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડવાની ફરજ પડી છે. આ અંગે ખુલાસો કરતા વસોયાએ જણાવ્યું કે, ભાજપ દ્વારા પૈસાની લાલચ આપીને કે દબાણ કરીને ફોર્મ પાછા ખેંચાવવાની જે રમત રમાઈ રહી છે, તેનાથી બચવા માટે ઉમેદવારોને સહેલગાહે લઈ જવામાં આવ્યા છે.

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

