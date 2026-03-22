આ શું થઈ રહ્યું છે? ગુજરાતના આ જિલ્લામાં મોડી રાત્રે ભૂકંપના આંચકા; અઠવાડિયામાં અનેકવાર ધ્રૂજી ધરા!

Earthquake in Amreli: સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોમાં પણ ભૂકંપના આંચકા અનુભવાઈ રહ્યાં છે. એક સપ્તાહમાં સતત બીજી વખત અમરેલીમાં ધરતીમાં ધ્રુજારી આવી છે. ગઈકાલે મોડી રાત્રે અમરેલીના ખાંભા સહિત ગીરના વિસ્તારોમાં ધરતીકંપ અનુભવાયો હતો. 2.9ની તીવ્રતાનો ભૂકંપનો આંચકો આવતા લોકોમાં ભય ફેલાયો હતો.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Mar 22, 2026, 10:23 AM IST

Earthquake in Amreli: સૌરાષ્ટ્રના અમરેલી જિલ્લામાં ફરી એકવાર ભૂગર્ભીય હલચલ જોવા મળી છે. રવિવારે મોડી રાત્રે અમરેલી અને તેની આસપાસના વિસ્તારોમાં ભૂકંપનો આંચકો અનુભવાયો હતો, જેના કારણે સ્થાનિક લોકોમાં થોડો ભયનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો.

ગાંધીનગર સ્થિત ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સીસ્મોલોજીકલ રિસર્ચ (ISR) દ્વારા પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર 22 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ મોડી રાત્રે 12:49 AM કલાકે ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા હતા. રિક્ટર સ્કેલ પર 2.9ની તીવ્રતા નોંધાઈ છે. અમરેલીથી અંદાજે 44 કિમી દક્ષિણ-દક્ષિણ પશ્ચિમ (SSW) દિશામાં નોંધાયું છે. આ કંપન જમીનથી 6.6 કિમીની ઊંડાઈએ ઉદભવ્યું હતું.

ભૂકંપના આંચકાથી લોકોમાં ફફડાટ
મોડી રાત્રે જ્યારે લોકો ગાઢ નિદ્રામાં હતા, ત્યારે અચાનક આવેલા આ કંપનને કારણે કેટલાક લોકો જાગી ગયા હતા. તીવ્રતા ઓછી હોવાને કારણે જાન-માલના નુકસાનના કોઈ અહેવાલ પ્રાપ્ત થયા નથી, પરંતુ વારંવાર આવતા આંચકાઓને લીધે અમરેલી પંથકમાં ચર્ચા જાગી છે.
 

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

