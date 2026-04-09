ગુજરાતી ન્યૂઝRajkotગૃહિણીઓ માટે ખુશીના સમાચાર; આજે ખાદ્યતેલની તેજીને લાગી બ્રેક, જાણો કેટલો ભાવ ઘટ્યો

ગૃહિણીઓ માટે ખુશીના સમાચાર; આજે ખાદ્યતેલની તેજીને લાગી બ્રેક, જાણો કેટલો ભાવ ઘટ્યો

Gujarat Edible Oil Price Today: ગુજરાતમાં આજે ગૃહિણીઓ માટે એક રાહતના સમાચાર આવ્યા છે. ખાદ્યતેલમાં લાંબા સમયની તેજી પર બ્રેક વાગી ગઈ છે. આજે ખૂલતા બજારે ખાદ્યતેલના ભાવમાં ઘટાડો થયો છે. આજે સિંગતેલ, કપાસિયા તેલ અને પામતેલના ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. સિંગતેલ અને કપાસિયા તેલના ભાવમાં ડબ્બે 10રૂપિયાનો ઘટાડો નોંધાયો છે. જ્યારે પામતેલના ભાવમાં ગાબડું પડ્યું છે, જેમાં ડબ્બે 30 રૂપિયાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે.

Last Updated: Apr 09, 2026, 01:02 PM IST
  • ખાદ્યતેલની તેજીને બ્રેક
  • સિંગતેલ, કપાસીયા, પામતેલના ભાવમાં ઘટાડો 
  • યુદ્ધ વિરામ લાંબુ ચાલશે તો 50 થી 100 રૂપિયાનું પડી શકે ગાબડું
  • સિંગતેલ અને કપાસિયામાં 10 રૂપિયાનો ઘટાડો 

ગૃહિણીઓ માટે ખુશીના સમાચાર; આજે ખાદ્યતેલની તેજીને લાગી બ્રેક, જાણો કેટલો ભાવ ઘટ્યો

Edible Oil Price in Gujarat: ગુજરાતમાં આજે ગૃહિણીઓ માટે એક રાહતના સમાચાર આવ્યા છે. ખાદ્યતેલમાં લાંબા સમયની તેજી પર બ્રેક વાગી ગઈ છે. આજે ખૂલતા બજારે ખાદ્યતેલના ભાવમાં ઘટાડો થયો છે. આજે સિંગતેલ, કપાસિયા તેલ અને પામતેલના ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. સિંગતેલ અને કપાસિયા તેલના ભાવમાં ડબ્બે 10રૂપિયાનો ઘટાડો નોંધાયો છે. જ્યારે પામતેલના ભાવમાં ગાબડું પડ્યું છે, જેમાં ડબ્બે 30 રૂપિયાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે.

ઘટાડા બાદ બજારમાં તેલના ડબ્બાના ભાવમાં મોટો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. સિંગતેલના 15 કિગ્રાના ડબ્બાનો ભાવ ₹ 2950 થી ₹ 3000ની આસપાસ પહોંચ્યા છે. જ્યારે પામતેલ 15 કિગ્રા ડબ્બાનો ભાવ ₹ 2315 થી ₹ 2320 પર ટ્રેન્ડિંગ કરી રહ્યો છે. આ ભાવ વધારો યુદ્ધ વિરામની અસર હોઈ શકે છે. પરંતુ યુદ્ધ તો માત્ર 14 દિવસ માટે અટક્યું છે, એ જોતા લોકોમાં ચર્ચા ચાલી રહી છે કે શું ગુજરાતમાં હજુ પણ ખાદ્ય તેલના ભાવમાં વધઘટ જોવા મળશે.

વિશ્લેષકોનું માનવું છે કે ખાદ્યતેલમાં ઘટાડોમાત્ર શરૂઆત હોઈ શકે છે. સંઘર્ષોમાં યુદ્ધ વિરામ લાંબો સમય ચાલશે, તો ખાદ્યતેલના ભાવમાં હજુ પણ મોટું ગાબડું પડી શકે છે. જો સ્થિતિ થાળે પડશે તો આગામી દિવસોમાં તેલના ભાવમાં ડબ્બે 50 થી 100 રૂપિયા સુધીનો ધરખમ ઘટાડો જોવા મળી શકે છે. બીજી બાજુ યુદ્ધની અસરો ઓછી થતા ભારતીય બજારોમાં તેની સીધી અસર દેખાઈ રહી છે.

