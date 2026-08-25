/ખાદ્યતેલના ભાવ ફરી ભડકે બળ્યા! સિંગતેલ અને કપાસિયા તેલમાં તોતિંગ વધારો, દિવાળીના તહેવારોમાં હજું મોટા ઉછાળાના એંધાણ

Rajkot News: રાજકોટ સહિત સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રના માર્કેટમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી ખાદ્યતેલના ભાવમાં સતત ઉછાળો જોવા મળી રહ્યો છે. ગૃહિણીઓનું બજેટ ખોરવાઈ ગયું છે અને સામાન્ય જનતા માટે રસોડાનો ખર્ચ નિભાવવો મુશ્કેલ બની રહ્યો છે. માત્ર છેલ્લા એક અઠવાડિયાના ટૂંકા ગાળામાં જ સીંગતેલ અને કપાસિયા તેલના ડબ્બા દીઠ ભાવમાં 60 થી 70 સુધીનો મોટો વધારો ઝીંકાયો છે. આ સિવાય મધ્યમ અને ગરીબ વર્ગ દ્વારા વધુ વપરાતા પામતેલના ભાવમાં પણ ડબ્બે રૂ. 50નો સિધાંતિક વધારો નોંધાયો છે, જેના કારણે બજારમાં તેલની હોટચોટ ચર્ચા શરૂ થઈ ગઈ છે.
કાચા માલની અછત ઊભી થવાના કારણે મગફળીની આવક ઘટી
ખાદ્યતેલના ભાવમાં અચાનક આવેલા આ ઉછાળા પાછળનું મુખ્ય કારણ કુદરતી પરિબળ ગણાવવામાં આવી રહ્યું છે. ચાલુ વર્ષે ચોમાસા દરમિયાન યોગ્ય સમયે વરસાદ ખેંચાઈ જતાં સૌરાષ્ટ્રના કૃષિ ક્ષેત્રે મગફળી અને કપાસના વાવેતરને ભારે ફટકો પડ્યો છે. પૂરતા પાણીના અભાવે આ વખતે મગફળી અને કપાસનું ઉત્પાદન ધારણા કરતાં ઘણું ઓછું થવાની ભીતિ સેવાઈ રહી છે. કાચા માલની અછત ઊભી થવાના એંધાણને કારણે ઓઈલ મિલોમાં પીલાણ માટે મગફળીની આવક ઘટી છે, જેની સીધી વિપરીત અસર બજારમાં સિંગતેલના પુરવઠા અને ભાવ પર જોવા મળી રહી છે.
દિવાળીના તહેવારોમાં સિંગતેલમાં આવશે મોટો ઉછાળો
વેપારીઓ અને બજારના તજજ્ઞોના મતે આગામી દિવસોમાં પણ તેલના ભાવમાં કોઈ રાહત મળવાની શક્યતા જણાતી નથી. મગફળીના ઓછા ઉત્પાદનના કારણે સિંગતેલના ભાવ હજુ પણ વધુ ઊંચા જઈ શકે છે. ખાસ કરીને સામે આવી રહેલા દિવાળીના તહેવારો સુધીમાં સિંગતેલના ભાવમાં હજુ પણ મોટો ઉછાળો આવવાનો અંદાજ વર્તાઈ રહ્યો છે. તહેવારોની મોસમમાં તેલની માગ વધશે અને સામે નવો પાક ઓછો હોવાથી ભાવ આસમાને પહોંચી શકે છે, જેના કારણે ચાલુ વર્ષે તહેવારોમાં લોકોના ખિસ્સા પર વધારાનો બોજ પડવો નક્કી માનવામાં આવે છે.
ભાવ વધારા પાછળના શું છે મહત્વપૂર્ણ કારણો
ચાલુ વર્ષે ચોમાસાના પાછલા તબક્કામાં વરસાદ ખેંચાતા મગફળી અને કપાસના પાકને ભારે નુકસાન થવાની ભીતિ સેવાઈ રહી છે. પૂરતો વરસાદ ન મળવાના કારણે આ વખતે મગફળી અને કપાસનું ઉત્પાદન ધારણા કરતાં ઓછું થવાનો અંદાજ છે. મગફળીનું ઉત્પાદન ઓછું થવાના અહેવાલોને પગલે પિલિંગ મિલો માટે કાચા માલની અછત સર્જાઈ છે, જેનાથી સીંગતેલના ભાવ સતત ઊંચકાઈ રહ્યા છે.
આગામી દિવસોમાં સ્થિતિ વધુ કપરી બની શકે
બજારના નિષ્ણાતો અને વેપારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, આગામી દિવસોમાં સ્થિતિ વધુ કપરી બની શકે છે. વરસાદની ખેંચ અને ઉત્પાદન ઘટવાના કારણે દિવાળીના તહેવારો સુધીમાં સીંગતેલના ભાવમાં હજુ પણ મોટો ઉછાળો આવવાની પૂરેપૂરી શક્યતા છે. તહેવારોના સમયે જ તેલના ભાવ આસમાને પહોંચતા સામાન્ય અને મધ્યમ વર્ગના પરિવાર માટે મોંઘવારીનો માર સહન કરવાનો વારો આવ્યો છે.