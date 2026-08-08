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રાજકોટમાં ખાદ્યતેલના ભાવમાં ભડકો, જાણો સિંગતેલ-કપાસિયાના તેલમાં ડબ્બાનો ભાવ, તહેવારોમાં હજું પણ વધશે!

Edible oil prices surge in Rajkot: રાજકોટ સહિત સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રના માર્કેટમાં ખાદ્યતેલના ભાવમાં ફરી એકવાર ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. છેલ્લા કેટલાક સમયથી સ્થિર રહેલા તેલના ભાવમાં અચાનક વધારો થતાં સામાન્ય ગૃહિણીઓનું બજેટ ખોરવાયું છે. તાજેતરના ભાવવધારા અનુસાર સિંગતેલ અને કપાસિયા તેલ બંનેમાં ડબ્બે રૂ. 10નો સીધો વધારો ઝીંકાયો છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 08, 2026, 01:09 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 01:09 PM IST
રાજકોટમાં ખાદ્યતેલના ભાવમાં ભડકો, જાણો સિંગતેલ-કપાસિયાના તેલમાં ડબ્બાનો ભાવ, તહેવારોમાં હજું પણ વધશે!

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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