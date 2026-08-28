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રાજકોટમાં ડિજિટલ અરેસ્ટનો ખતરનાક ખેલ! મુંબઈ ક્રાઈમ બ્રાંચના નામે વૃદ્ધાને ડિજિટલ અરેસ્ટ કરી લાખો પડાવાયા!

Rajkot News: રાજકોટમાં સાયબર ઠગોએ એક વૃદ્ધ મહિલાને મુંબઈ ક્રાઈમ બ્રાન્ચના નામે ડરાવી-ધમકાવીને એક સપ્તાહ સુધી 'ડિજિટલ અરેસ્ટ'નો શિકાર બનાવ્યા હતા. આ સમયગાળા દરમિયાન ઠગોએ વૃદ્ધા પાસેથી અલગ-અલગ બેંક ખાતાઓમાં કુલ 55.5 લાખ રૂપિયા પડાવી લીધા હતા. જાળસાજોએ જ્યારે વધુ 43 લાખ રૂપિયાની માંગણી કરી, ત્યારે મુંબઈ રહેતી તેમની પુત્રીને આ અંગે જાણ થતાં તુરંત પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી હતી. ઘટનાની ગંભીરતા જોઈ રાજકોટ પોલીસે તાત્કાલિક વૃદ્ધાના ઘરે પહોંચીને વધુ લાખો રૂપિયાની ઠગાઈ થતી અટકાવી લીધી હતી. હાલમાં પોલીસે સમગ્ર મામલે આ ડિજિટલ ગઠિયાઓને ઝડપી પાડવા માટે ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 28, 2026, 12:02 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 12:02 PM IST
રાજકોટમાં ડિજિટલ અરેસ્ટનો ખતરનાક ખેલ! મુંબઈ ક્રાઈમ બ્રાંચના નામે વૃદ્ધાને ડિજિટલ અરેસ્ટ કરી લાખો પડાવાયા!

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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