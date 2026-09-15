ગુજરાતનો 'નટવરલાલ': નકલી મામલતદાર, IT અને ફૂડ ઓફિસર બનતો મહાઠગ ઝડપાયો, જેતપુરના ઉદ્યોગપતિ પાસેથી પડાવ્યા 40 હજાર

ગૌરવ દવે, રાજકોટઃ ગુજરાતનો એક એવો મહાઠગ...જેની આગળ બોલિવૂડની સુપરહિટ ફિલ્મ 'નટવરલાલ' અને 'સ્પેશિયલ 26' પણ ફીકી પડી જાય! એક એવો ગુનેગાર...જેનો ચહેરો એક છે, પણ તેના ગુનાહિત રૂપો અનેક છે...ક્યારેક તે ખાખી વર્દી પહેરીને નકલી પોલીસ બની જાય છે...તો ક્યારેક ગળામાં આઈ-કાર્ડ ભરાવીને નકલી ઈન્કમટેક્સ ઓફિસર! ક્યારેક ફૂડ સેફ્ટી ઈન્સ્પેક્ટર...તો ક્યારેક જેલર અને મામલતદાર!...કોણ છે આ શખ્સ...જોઈશું સાવધાન ગુજરાતમાં...
રાજકોટ ગ્રામ્ય LCBએ અમદાવાદના રાજેશ ઉર્ફે રાજુ ત્રિવેદીની ધરપકડ કરી છે...આરોપીએ જેતપુર ઉદ્યોગનગરના કારખાનેદારને ફોન કરી પોતે ગાંધીનગર શ્રમ-રોજગાર વિભાગના 'પટેલ સાહેબ' હોવાનું કહ્યું હતું...કારખાનામાં કાર્યવાહી થઈ હોવાનું કહી ક્લોઝર નોટિસની ધમકી અપાઈ...અને નોટિસથી બચવું હોય તો માંગવામાં આવ્યા હતા 40 હજાર રૂપિયા!.
માત્ર ફોન પર ધમકી નહીં...આરોપી રૂબરૂ પણ પહોંચ્યો હતો...કારખાનામાં બાળમજૂરી અને બાળકોને પૂરતું ભોજન ન મળતું હોવાની વાત કરી ઉદ્યોગપતિને ડરાવ્યો...અને પતાવટના નામે 40 હજારની માંગણી કરી.
ઉદ્યોગપતિએ 10 હજાર આપી દીધા...બાકીના 30 હજાર આંગડિયા મારફતે આપવાનું કહ્યું...પરંતુ ત્યારબાદ 'પટેલ સાહેબ'નો ફોન જ બંધ! શંકા જતા પોલીસને જાણ થઈ...અને તપાસમાં સામે આવ્યું કે કોઈ અસલી અધિકારી નહીં, પરંતુ નકલી અધિકારી ખંડણી માંગી રહ્યો હતો.
તપાસ આગળ વધી તો ખુલ્યો આરોપીનો જૂનો કાળો ચોપડો!...
રાજેશ ઉર્ફે રાજુ સામે અમદાવાદ, ગાંધીનગર, સુરત અને અમરેલીમાં કુલ 9 ગુના નોંધાયેલા છે. પાંચ વખત તો અલગ-અલગ અધિકારી બનીને ઝડપાઈ ચૂક્યો છે.. ક્યારેક નકલી પોલીસ... ક્યારેક IT ઓફિસર... ક્યારેક ફૂડ સેફટી ઓફિસર...તો ક્યારેક મામલતદાર અને જેલર!
પોલીસના કહેવા પ્રમાણે આરોપી મીડિયામાં આવતા સમાચાર પર નજર રાખતો હતો. પછી એવી ઘટનાની માહિતી મેળવતો કે જેના આધારે નકલી અધિકારી બનીને ટાર્ગેટને ફોન કરી શકાય...એટલું જ નહીં, પકડાઈ ન જાય તે માટે બીજાના નામના મોબાઈલ નંબરનો પણ ઉપયોગ કરતો. હવે રાજકોટ ગ્રામ્ય પોલીસે આરોપીને ઝડપી રિમાન્ડ મેળવી વધુ તપાસ શરૂ કરી છે...
સરકારી અધિકારીના નામે ફોન આવે, કાર્યવાહી કે ક્લોઝરની ધમકી આપવામાં આવે અને પૈસાની માંગણી થાય તો ગભરાઈને રૂપિયા આપવાને બદલે તાત્કાલિક સંબંધિત વિભાગ અને પોલીસનો સંપર્ક કરવો જરૂરી છે...કારણ કે આ કેસમાં પણ એક ફોન કૉલ પાછળ છુપાયેલો હતો નકલી અધિકારીનો આખો ખંડણીનો ખેલ!.