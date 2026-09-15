Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Rajkot
  • /ગુજરાતનો નટવરલાલ: નકલી મામલતદાર, IT અને ફૂડ ઓફિસર બનતો મહાઠગ ઝડપાયો, જેતપુરના ઉદ્યોગપતિ પાસેથી પડાવ્યા 40 હજાર

ગુજરાતનો 'નટવરલાલ': નકલી મામલતદાર, IT અને ફૂડ ઓફિસર બનતો મહાઠગ ઝડપાયો, જેતપુરના ઉદ્યોગપતિ પાસેથી પડાવ્યા 40 હજાર

રાજકોટ પોલીસે એક મહાઠગની ધરપકડ કરી છે. આ વ્યક્તિ અલગ-અલગ ઓળખ આપી પૈસા પડાવતા હતો. ક્યારેક મામલતદાર, ક્યારેક ફૂડ ઓફિસર તો ક્યારેક આઈટી ઓફિસર બની રૂપિયાનો તોડ કરતો હતો. 

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 15, 2026, 05:03 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 05:03 PM IST
ગુજરાતનો 'નટવરલાલ': નકલી મામલતદાર, IT અને ફૂડ ઓફિસર બનતો મહાઠગ ઝડપાયો, જેતપુરના ઉદ્યોગપતિ પાસેથી પડાવ્યા 40 હજાર

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
એશિયન ગેમ્સ પહેલાં નવો વિવાદ, 5 ભારતીય ખેલાડીઓને ના મળ્યા જાપાનના વિઝા
2
3
4
5