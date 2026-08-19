/જેતપુરમાં વીજળી મુદ્દે ખેડૂતોનો હોબાળો: 8 કલાકના દાવા સામે માત્ર 3 થી 5 કલાક પાવર મળતા PGVCL કચેરીએ વિરોધ

નરેશ ભાલિયા, રાજકોટઃ રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદે હાથતાળી આપી છે... વરસાદ લાંબો ખેંચાતા ખેડૂતો હવે બેવડી મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે... એક તરફ પાક બચાવવાનો પડકાર છે તો બીજી તરફ પૂરતી વીજળી ન મળતાં ખેડૂતોનો આક્રોશ ફાટી નીકળ્યો છે... રાજકોટ જિલ્લાના જેતપુર તાલુકામાં ખેડૂતોનો આક્ષેપ છે કે સરકારના 8 કલાક વીજળીના દાવા માત્ર કાગળ પર જ છે... જોઈએ આ અહેવાલ...
સરકારના 8 કલાક વીજળી આપવાના પોકળ દાવા!
વરસાદની રાહ જોતા ખેડૂતો હવે વીજળી માટે પણ વલખાં મારી રહ્યા છે... જેતપુર તાલુકાના જૂની સાંકળી, મંડલીકપુર અને પેઢલા ગામના ખેડૂતોનો આક્ષેપ છે કે પંચનાથ ફીડરમાંથી નિયમિત વીજ પુરવઠો મળતો નથી... સરકાર દ્વારા 8 કલાક વીજળી આપવાના દાવા વચ્ચે ખેડૂતોને આખા દિવસમાં માત્ર 3થી 5 કલાક જ કટકે-બટકે વીજળી મળી રહી છે.
અનેક મૌખિક રજૂઆતો છતાં ઉકેલ ન આવતાં ખેડૂતોમાં રોષ
વરસાદ ખેંચાતા હાલ પાકને બચાવવા પિયતની સૌથી વધુ જરૂર છે... પરંતુ પૂરતો પાવર ન મળતા મહામહેનતે વાવેલો પાક સુકાઈ જવાની ભીતિ ખેડૂતો વ્યક્ત કરી રહ્યા છે... અનેક વખત મૌખિક રજૂઆતો છતાં કોઈ ઉકેલ નહીં આવતાં ખેડૂતોમાં રોષ વધી રહ્યો છે.
તાત્કાલિક 8 કલાક સળંગ વીજળી આપવાની માંગ કરી
આખરે મોટી સંખ્યામાં ખેડૂતો જેતપુર પીજીવીસીએલ કચેરીએ પહોંચ્યા... "પાવર આપો" અને "ખેડૂતોની માંગ પૂરી કરો"ના નારાઓ સાથે તંત્ર સામે વિરોધ નોંધાવ્યો... બાદમાં અધિકારીને આવેદનપત્ર આપી તાત્કાલિક 8 કલાક સળંગ વીજળી આપવાની માંગ કરી...
તાત્કાલિક 8 કલાક સળંગ વીજળી આપવાની માંગ કરી
ખેડૂતોની સ્પષ્ટ ચીમકી છે કે જો આગામી દિવસોમાં નિયમિત વીજ પુરવઠો શરૂ નહીં થાય તો ગાંધી ચીંધ્યા માર્ગે વધુ ઉગ્ર આંદોલન કરવામાં આવશે... હવે સવાલ એ છે કે વરસાદની અછત વચ્ચે વીજળીની અછતનો માર સહન કરી રહેલા ખેડૂતોને તંત્ર ક્યારે રાહત આપશે... તે જોવું રહ્યું.