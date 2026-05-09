'મારા પર એક રૂપિયાનું દેણું નથી, મને માફ કરી દેજો'; જિંદગી ટૂંકાવનાર યુવકનો અંતિમ VIDEO વાયરલ

Rajkot News: ગોંડલમાં યુવાને પુત્ર-પુત્રીને મોતને ઘાટ ઉતારી પોતે ગળેફાંસો ખાઈ જીવન ટુંકાવી લેતા અરેરાટી વ્યાપી હતી. કોટડાસાંગાણીના સાંઢવાયા ગામે રહેતા યુવાને ધંધો બરોબર ચાલતો ન હોય, પોતે માનસીક રીતે પડી ભાંગ્યો હોય જીવનથી કંટાળી બન્ને સંતાનોને ગળાટુંપો આપી મોતને ઘાટ ઉતારી પોતે પણ ગળેફાંસો ખાઈ આપઘાત કરી લેતા પરિવાર સ્તબ્ધ થઈ ગયો હતો.
Rajkot News: ગોંડલ શહેરમાંથી એક અત્યંત કરુણ અને હૃદય કંપાવી દે તેવી ઘટના સામે આવી છે. 'ગાયત્રી સિમેન્ટ' નામના કારખાનાના માલિકે આર્થિક અને માનસિક તણાવમાં આવીને પોતાના બે વ્હાલસોયા સંતાનોની હત્યા કર્યા બાદ પોતે પણ ગળેફાંસો ખાઈ આત્મહત્યા કરી લીધી છે. આ આત્મઘાતી પગલું ભરતા પહેલા યુવકે બનાવેલો અંતિમ વીડિયો હવે સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે, જે કોઈ પણ વ્યક્તિની આંખમાં પાણી લાવી દે તેવો છે.
'મારા પર દેણું નથી, પણ ધંધો ચાલતો નથી'
વાયરલ થયેલા વીડિયોમાં મૃતક જયપાલભાઈ તોગડીયા અત્યંત ભાવુક અને અસ્થિર માનસિક સ્થિતિમાં જોવા મળી રહ્યા છે. તેમણે વીડિયોમાં સ્પષ્ટતા કરી છે કે હું આ મારી જિંદગીનું છેલ્લું પગલું ભરી રહ્યો છું. આમાં મારા પરિવાર કે પત્નીનો કોઈ વાંક નથી. મારી માથે એક રૂપિયાનું દેણું નથી, પણ એક વર્ષથી મારો ધંધો ચાલતો નથી. બીજો ધંધો કરવાની મારામાં આવડત નથી. છ મહિનાથી મને ઊંઘ નથી આવતી, જમવું ભાવતું નથી. મગજ અસ્થિર થઈ ગયું છે, હું ગાંડો થઈ જાઉં તેવી પોઝિશન છે. તેમણે વીડિયોમાં રડમસ અવાજે એમ પણ કહ્યું કે, તેઓ પોતાના બાળકોને એકલા છોડીને જવા નથી માંગતા, તેથી તેમને પણ સાથે લઈ જઈ રહ્યા છે.
શું છે સમગ્ર ઘટના?
મૂળ કોટડા સાંગાણીના સાંઢવાયા ગામના વતની જયપાલભાઈ (35 વર્ષ) છેલ્લા 15 વર્ષથી ગોંડલમાં રહીને વ્યવસાય કરતા હતા. ગઈકાલે સવારે તેઓ હંમેશની જેમ પોતાના 15 વર્ષના પુત્ર મિશ્ર અને 10 વર્ષની પુત્રી રિવાને વહાલથી પોતાની સાથે કારખાને લઈ ગયા હતા. પરિવારને એમ હતું કે બાળકો પિતા સાથે ફરવા જઈ રહ્યા છે, પણ કોને ખબર હતી કે આ તેમની અંતિમ મુલાકાત હશે. કારખાને પહોંચ્યા બાદ જયપાલભાઈએ પ્રથમ બંને સંતાનોને ગળાટૂંપો આપી મોતને ઘાટ ઉતાર્યા હતા અને ત્યારબાદ પોતે પણ પંખા સાથે લટકીને જીવન ટૂંકાવ્યું હતું.
હોશિયાર બાળકોના અકાળે અવસાનથી અરેરાટી
આ ઘટનામાં જીવ ગુમાવનાર બંને બાળકો અભ્યાસમાં તેજસ્વી હતા. મિશ્ર જેની ઉંમર 15 વર્ષ છે, જે હજુ હમણાં જ જાહેર થયેલા ધોરણ-10ના પરિણામમાં તેણે 70% ગુણ મેળવ્યા હતા. જ્યારે રિવા 10 વર્ષની છે અને તે પણ ખાનગી સ્કૂલમાં અભ્યાસ કરતી હતી. એક તરફ પુત્રના સારા પરિણામની ખુશી હતી, ત્યાં જ પિતાના એકાએક લેવાયેલા આ આઘાતજનક નિર્ણયે હસતા-રમતા પરિવારને વિખેરી નાખ્યો છે.
પરિવાર અને પોલીસને નમ્ર વિનંતી
વીડિયોના અંતમાં જયપાલભાઈએ અલ્પેશભાઈ નામના મિત્રને સંબોધીને તાત્કાલિક કારખાને આવવા અને તેમના વૃદ્ધ માતા-પિતાનું ધ્યાન રાખવા વિનંતી કરી હતી. સાથે જ પોલીસ પ્રશાસનને વિનંતી કરી હતી કે તેમના પરિવારના કોઈ પણ સભ્યને આ મામલે હેરાન કરવામાં ન આવે, કારણ કે આ નિર્ણય તેમનો વ્યક્તિગત હતો.
માનસિક સ્વાસ્થ્ય અંગે લાલબત્તી
આ ઘટના સમાજમાં વધતા જતા માનસિક તણાવ અને ડિપ્રેશન સામે લાલબત્તી ધરે છે. આર્થિક સંકડામણ ન હોવા છતાં, માત્ર 'ધંધો ન ચાલવાની' ચિંતા અને 'અનિદ્રા' જેવી તકલીફો માણસને કેટલા ગંભીર પગલાં તરફ દોરી જાય છે, તેનું આ ઉદાહરણ છે. નિષ્ણાંતોનું માનવું છે કે જ્યારે વ્યક્તિ આવા ગંભીર તણાવમાંથી પસાર થતી હોય, ત્યારે પરિવારે તેમની સાથે વાતચીત કરવી અને જરૂર જણાય તો મનોચિકિત્સકની મદદ લેવી અનિવાર્ય છે.