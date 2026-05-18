/રાજકોટવાસીઓ માટે ખુશખબર! હવે વાહન ચાલકોને મળશે ટ્રાફિકથી છૂટકારો, જુઓ સાંઢીયા પુલનો અદભુત ડ્રોન નજારો

Rajkot News: રાજકોટના જામનગર રોડ પર આવેલો સાંઢીયા પુલ તૈયાર થઈ ગયો છે. જૂના એરપોર્ટ નજીક રેલવે ઓવરબ્રિજની કામગીરી પૂર્ણ થતા ટૂંક જ સમયમાં ખુલ્લો મુકવામાં આવશે. આ બ્રિજ શરૂ થતા જ દરરોજ અંદાજિત 1 લાખ વાહન ચાલકોને સમય અને ઈંધણની બચત થશે. 74 કરોડના ખર્ચે બનેલા ફોરલેન ઓવરબ્રિજના ડ્રોન નજારો અદભુત લાગી રહ્યો છે. જો કે, બ્રિજ નિર્માણ થઈ ગયા બાદ પણ લોકાર્પણ માટે RMCના પદાધિકારીઓની નિમણૂકની રાહ જોવી પડશે.
ગૌરવ દવે/રાજકોટ: સૌરાષ્ટ્રનું પાટનગર ગણાતું રાજકોટ શહેર દર વર્ષે ટ્રાફિક સમસ્યાનો સામનો કરી રહ્યું છે. વાહનોની સંખ્યા વધતા જુના બ્રિજ હવે પહોળા કરવા પડી રહ્યા છે. રાજકોટ શહેરના મધ્યમાં આવેલા જામનગર રોડનો સાંઢીયા પુલ છેલ્લા બે વર્ષથી નવીનીકરણની કામગીરી ચાલી રહી હતી. જેને કારણે દરરોજ 1 લાખ વાહન ચાલકોને ટ્રાફિક સમસ્યાનો સામનો કરવો પડી રહ્યો હતો. છેલ્લા 2 વર્ષથી બ્રિજની કામગીરી ચાલુ હોવાના કારણે રાજકોટ ત્રિકોણબાગથી જામનગર તરફ જતા વાહન ચાલકોએ 10 કિમીનો ફરીને માધાપર ચોકડી પહોંચવું પડી રહ્યું છે. જે અંતર ઘટીને હવે 5 કિમી થઈ જશે. 74 કરોડના ખર્ચે બનેલા ફોરલેન ઓવરબ્રિજનો ડ્રોન નજારો અદભુત લાગી રહ્યો છે. જો કે, સાંઢીયા પુલ હવે તૈયાર થઈ જતા ટ્રાફિક સમસ્યામાંથી લોકોને મુક્તિ મળશે.
સાંઢિયા પુલનું 74 કરોડના ખર્ચે કરાયું નિર્માણ
શહેરના જામનગર રોડ પર 46 વર્ષ જુના સાંઢિયા પુલની જર્જરિત હાલત હોવાથી રૂ. 74.32 કરોડના ખર્ચે તેના નવીનીકરણ સાથે ફોરલેન બ્રિજ બનાવવા માટે RMC દ્વારા નિર્ણય કરવામાં આવ્યો હતો. જેથી 7 માર્ચ 2024ના મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલની વર્ચ્યુઅલ ઉપસ્થિતિમાં ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું હતું અને આ પછી મે 2024થી લોકોની અવરજવર માટે આ પુલને બંધ કરી ડાયવર્ઝન જાહેર કરી બાદમાં પુલને તોડી ફોરલેન બ્રિજ બનાવવા માટે કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી હતી. આજે બે વર્ષના અંતે સાંઢિયો પુલ ફોરલેન ઓવરબ્રિજ બનીને તૈયાર થઇ ચુક્યો છે, જેના થકી રોજબરોજ રાજકોટ શહેરના જામનગર રોડ પર રહેતા અને રાજકોટથી જામનગર તેમજ દ્વારકા, મોરબી અને કચ્છ તરફ જતા વાહન ચાલકોને ટ્રાફિકમાંથી મુક્તિ મળશે.
46 વર્ષ પહેલા અહીંયા ટુ-લેન પુલ તૈયાર કરવામાં આવ્યો હતો અને તે સાંઢિયાપુલ તરીકે ઓળખાતો હતો. સમય જતા તેની હાલત જર્જરિત બનતા પહેલા ભારે વાહનોમાં પ્રતિબંધ ફરમાવવામાં આવ્યો હતો અને બાદમાં મનપા દ્વારા તેના નવીનીકરણ માટે નિર્ણય લેવામાં આવ્યો. તેમજ આ પુલને ડિસ્મેન્ટલ કરી નવો ફોરલેન ફલાયઓવર બ્રિજ બનાવવા નિર્ણય કર્યો હતો. આજે નવા બનીને તૈયાર થયેલા આ બ્રિજની પહોળાઈ 16.40 મીટર અને લંબાઈ 602 મીટર કરવામાં આવી છે. નવા બનેલા બ્રિજમા સ્પાનની સંખ્યા 20 અને એક સેન્ટ્રલ સ્પાન મળી કુલ 21 સ્પાન બનાવવામાં આવ્યા છે. આ પૈકી સેન્ટ્રલ સ્પાનની લંબાઇ 36 મીટર રાખવામાં આવી છે.
આ બ્રિજના ફાયદા અને ખાસિયત?
- 2 લેનમાંથી 4 લેન કરવામાં આવ્યો
- સેન્ટ્રલ સ્પાન સહિત 21 સ્પાન ઉપર ઉભો છે બ્રિજ
- સ્ટ્રોમ વોટરના નિકાલ માટે પણ ખાસ બે આર.સી.સી. બોક્ષ કલવર્ટની વ્યવસ્થા
- બ્રિજમાં આર.સી.સી. વોલની લંબાઇ અંદાજીત 168 મીટર રાખવામાં આવી
- બ્રિજ બનવાથી રાજકોટના લાખો લોકોને ટ્રાફિક સમસ્યાથી મુક્તિ મળશે
- હોસ્પિટલ ચોકથી રેલનગર, બજરંગવાડી, શીતલપાર્ક, માધાપર, ઘંટેશ્વર, મોરબી રોડ અને 150 ફૂટ રિંગ રોડ પર જવા માટે લોકો સરળતાથી આ બ્રિજનો ઉપયોગ કરી શકશે.
- છેલ્લા 3 વર્ષથી એસટી બસ તેમજ ભારે વાહનો જામનગર રોડ પરના બદલે શહેરની અંદર મધ્યમાં કાલાવડ રોડ, 150 ફૂટ રિંગ રોડ અને રૈયા રોડ પર થઇને જામનગર, દ્વારકા, મોરબી, કચ્છ તરફ જઈ રહ્યા છે.
- ગુજરાતની પ્રથમ એઇમ્સ હોસ્પિટલને જોડતો માર્ગ પણ બંધ થતા હવે મેડિકલ ક્ષેત્રે દર્દીઓને સારવાર માટે પણ આ બ્રિજ ઝડપી અને મદદરૂપ ચોક્કસ બની શકશે.
- ત્રિકોણ બાગથી માધાપર ચોકડી હાલ પહોંચતા 30 મિનિટનો સમય લાગે છે જે ઘટી 15 મિનિટ થઈ જશે.
1 લાખ વાહન ચાલકોને ટ્રાફિકમાંથી મળશે મુક્તિ
રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી પૂર્ણ થયા બાદ હજુ સુધી પદાધિકારીઓની નિમણૂક કરવામાં આવી નથી તેને કારણે જામનગર રોડ પરના સાંઢીયા પુલનું લોકાર્પણ અટક્યું છે. જો કે, હવે સાંઢીયો પુલ તૈયાર થઈ જતા ટૂંક જ સમયમાં રાજકોટ મહાનગરપાલિકાએ સાંઢીયા પુલનું ફરજિયાત પણે લોકાર્પણ કરવું જ પડશે. મેયર સહિત પદાધિકારીઓની નિમણૂક પણ ટૂંક જ સમયમાં કરવામાં આવશે. ત્યારબાદ પ્રથમ લોકાર્પણ સાંઢિયા પુલનું કરવામાં આવે તેવી પૂરી શક્યતાઓ જોવા મળી રહી છે.