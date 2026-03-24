ઈંધણની અછતની અફવા ફેલાવવા મામલે મોટી કાર્યવાહી, પેટ્રોલ-ડીઝલ ડીલર એસોસિએશનના પ્રમુખ સામે નોંધાઈ ફરિયાદ
Fuel Shortage Rumors: ગુજરાતના મોટા શહેરોમાં છેલ્લા 2 દિવસથી પેટ્રોલ પંપો પર ભારે અફરાતફરીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. સોમવારથી શરૂ થયેલી લાંબી લાઈનો મંગળવાર પણ જોવા મળી રહી છે. પેટ્રોલ-ડીઝલની અછતની અફવાને કારણે લોકોમાં ફેલાયેલા 'પેનિક'ને પગલે હવે તંત્ર હરકતમાં આવ્યું છે. રાજકોટમાં ખોટી માહિતી ફેલાવવા બદલ પેટ્રોલ ડીલર એસોસિએશનના પ્રમુખ સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.
Fuel Shortage Rumors: અમદાવાદ, ગાંધીનગર, વડોદરા અને રાજકોટ જેવા મોટા શહેરોમાં સોમવારે અચાનક એવા સમાચાર વહેતા થયા હતા કે આગામી દિવસોમાં પેટ્રોલ-ડીઝલનો જથ્થો ખૂટી જશે. આ અફવાને સાચી માનીને હજારો વાહનચાલકો પેટ્રોલ પંપ પર ઉમટી પડ્યા છે. આજે મંગળવારે સવારે પાંચ વાગ્યાથી લોકો પેટ્રોલ પંપોની બહાર મસમોટી કતારો લગાવીને બેઠા છે. લોકો અફવાઓથી ડરીને કલાકો લાઇનમાં ઊભા રહીને પોતાના વાહનોની ટાંકી ફૂલ કરાવી રહ્યા છે. ત્યારે હવે તંત્ર હરકતમાં આવ્યું છે. રાજકોટમાં ખોટી માહિતી ફેલાવવા બદલ પેટ્રોલ ડીલર એસોસિએશનના પ્રમુખ સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.
રાજકોટમાં મોટી કાર્યવાહી
રાજકોટમાં પેટ્રોલ-ડીઝલની અછત અંગે અફવા ફેલાવવા મામલે રાજકોટ જિલ્લા પેટ્રોલ-ડીઝલ ડીલર એસોસિએશનના પ્રમુખ ગોપાલ ચુડાસમા વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે. ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (IOCL) રાજકોટના સેલ્સ હેડ અમિત જયસ્વાલ દ્વારા આ ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી છે. ગોપાલ ચુડાસમા પર આરોપ છે કે, તેમણે પેટ્રોલ પંપ પર પેટ્રોલનો જથ્થો પુરો થઈ ગયો હોવાનું નિવેદન આપ્યું હતું. તેમના આ નિવેદન તદ્દન ખોટું હતું અને લોકોને ગેરમાર્ગે દોર્યા હતા. જ્યારબાદ લોકોમાં ગભરાટ ફેલાયો હતો.
ગોપાલ ચુડાસમાએ આપેલા નિવેદનના કારણે લોકોમાં પેનીક શરૂ થયું હતું.જ્યારબાદ લોકોની લાંબી કતારો પેટ્રોલ પંપ પર જોવા મળી હતી. રજૂઆત સમયે ગોપાલ ચુડાસમા સહિતનાઓને કંપની તરફથી જણાવાયું હતું કે, કંપની પાસે પૂરતો જથ્થો ઉપલબ્ધ છે, છતાં ખોટી માહિતી ફેલાવવામાં આવી હતી.
કંપની અને તંત્રની સ્પષ્ટતા
ઓઇલ કંપનીઓએ સત્તાવાર રીતે જણાવ્યું છે કે, રાજ્યમાં પેટ્રોલ કે ડીઝલની કોઈ જ અછત નથી. પુરવઠો નિયમિત રીતે મળી રહ્યો છે. નાગરિકોને અપીલ કરવામાં આવી છે કે તેઓ સોશિયલ મીડિયા પર વહેતી થતી અફવાઓ પર વિશ્વાસ ન કરે અને જરૂર પૂરતું જ ઈંધણ ભરાવે જેથી બિનજરૂરી ભીડ ટાળી શકાય.
સરકાર અને એસોસિયેશને અફવાથી દૂર રહેવા કરી અપીલ
લોકોની ચિંતા દૂર કરવા માટે રાજ્ય સરકાર અને પેટ્રોલિયમ ડીલર્સ એસોસિયેશને તાત્કાલિક મેદાને આવીને સ્પષ્ટતા કરી છે. હર્ષ સંઘવીએ જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાતમાં ઇંધણની કોઈ અછત નથી. સોશિયલ મીડિયા કે વોટ્સએપ પર આવતી અફવાઓથી દોરવાવું નહીં. રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકાર સપ્લાયનું સતત નિરીક્ષણ કરી રહી છે. પૂરતો સ્ટોક ઉપલબ્ધ છે, તેથી ગભરાવાની જરૂર નથી."
ગુજરાત પેટ્રોલિયમ ડીલર્સ એસોસિયેશનના જણાવ્યા અનુસાર, સપ્લાય ચેઇનમાં જે વિક્ષેપ હતો તે માત્ર કામચલાઉ છે. ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશન (IOC) દ્વારા વિતરણ વ્યવસ્થાને સામાન્ય બનાવવા માટે વધારાના પગલાં લેવામાં આવ્યા છે. અન્ન અને પુરવઠા વિભાગના અધિક મુખ્ય સચિવ મોના ખંધારે ખાતરી આપી છે કે, રાજ્યમાં પેટ્રોલ-ડીઝલનો પૂરતો સ્ટોક અને જરૂરિયાત મુજબનો 'બફર સ્ટોક' પણ ઉપલબ્ધ છે.
