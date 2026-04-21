મોરબીમાં રાજકીય 'મહાભારત': ટિકિટ કપાતા પૂર્વ પ્રમુખનો 'શ્રાપ' અને કાંતિભાઈનો બંદૂક લઈને આવવાનો પડકાર

Morbi News: મોરબીમાં ચૂંટણી પહેલાં જ રાજકીય 'મહાભારત' શરૂ થઈ ગયું છે. ટિકિટ કપાતા નારાજ થયેલા પૂર્વ પાલિકા પ્રમુખ દેવાભાઈ અવાડિયાએ 'અખંડ દીવો' કરીને શ્રાપ આપ્યો, તો સામે કાંતિભાઈ અમૃતિયાએ પણ મેદાનમાં આવીને વળતો પ્રહાર કર્યો છે. દેવાભાઈએ કહ્યું કે, "જેણે મારી ટિકિટ કાપી છે, તેના આત્માને ભગવાન શાંતિ આપે." એટલું જ નહીં, તેમણે ત્રણ મહિના અને 21 દિવસ પછી ફોટાને હાર ચડાવવાની પણ વાત કરી. આ નિવેદનનો કાંતિભાઈએ સણસણતો જવાબ આપતા કહ્યું કે, જે અખંડ દીવો બળે છે તે હરામના પૈસાના ઘીથી બળે છે. તેમણે તો ત્યાં સુધી કહી દીધું કે "દીવો કરવા કરતાં બંદૂક લઈને આવો, તમારામાં તાકાત હોય તો!" 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Apr 21, 2026, 12:22 PM IST
Morbi News: ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીઓના ધમધમાટ ચાલી રહ્યો છે, ત્યારે નગરપાલિકાની ચૂંટણીના પડઘમ વાગતાની સાથે જ મોરબીનું રાજકારણ ગરમાયું છે. અહીં ટિકિટ કપાતા નારાજ થયેલા પૂર્વ પાલિકા પ્રમુખ દેવાભાઈ અવાડિયા અને ધારાસભ્ય/મંત્રી કાંતિભાઈ અમૃતિયા સામસામે આવી ગયા છે. મોરબીમાં વિકાસના મુદ્દાઓ કરતા હવે વ્યક્તિગત આક્ષેપબાજી અને 'શ્રાપ' આપવાની ઘટનાઓએ જોર પકડ્યું છે. 

દેવાભાઈનો 'અખંડ દીવો'
મોરબીમાં વોર્ડ નં. 3 માં ઉમા ટાઉનશીપ ખાતે યોજાયેલી એક સભામાં પૂર્વ પાલિકા પ્રમુખ દેવાભાઈ અવાડિયાએ પોતાની નારાજગી વ્યક્ત કરતા વિવાદાસ્પદ નિવેદન આપ્યું હતું. તેમણે કહ્યું કે જેણે મારી અને અમારા અન્ય 4 સાથીઓની ટિકિટ કાપી છે, ભગવાન તેમના આત્માને શાંતિ આપે. મેં મારા ઘરે અખંડ દીવો કર્યો છે અને ત્રણ મહિના તથા 21 દિવસ પછી હું એમના ફોટાને હાર ચડાવી પગે લાગવા જઈશ. તેમણે પરોક્ષ રીતે વિરોધીઓનું 'ધનોત-પનોત' નીકળી જાય તેવી આશંકા વ્યક્ત કરતા શ્રાપ આપ્યો હતો, જેનાથી રાજકીય આલમમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે.

કાંતિભાઈ અમૃતિયાનો વળતો પ્રહાર
દેવાભાઈના આ 'દીવા અને શ્રાપ' વાળા નિવેદન પર કાંતિભાઈ અમૃતિયાએ પોતાના આગવા અંદાજમાં આકરો જવાબ આપ્યો હતો. તેમણે જાહેરસભામાં વળતો પ્રહાર કરતા કહ્યું કે કાંતિભાઈએ આક્ષેપ કર્યો કે, "જે અખંડ દીવો કરવામાં આવ્યો છે, તેમાં ઘી ઘરના પૈસાનું નહીં પણ હરામના પૈસાનું છે. તેમણે અત્યંત આક્રમક રીતે ઉમેર્યું કે, "દીવો કરવા કરતાં બંદૂક લઈને આવો જો તમારામાં તાકાત હોય તો! ટિકિટ તો કપાય જ ને, જો તમે ગામને કંદળતા હોવ તો ટિકિટ થોડી આપવાની હોય?"

શા માટે ફાટી નીકળ્યો આ વિવાદ?
મોરબી નગરપાલિકાની આગામી ચૂંટણીમાં જૂના જોગીઓની ટિકિટ કપાતા પક્ષમાં આંતરિક જૂથવાદ સપાટી પર આવ્યો છે. એક તરફ દેવાભાઈ પોતાની બાદબાકીને અન્યાય ગણાવી રહ્યા છે, તો બીજી તરફ કાંતિભાઈ અમૃતિયા સ્પષ્ટ કરી રહ્યા છે કે લોકોની હેરાનગતિ કરનારાઓને ટિકિટ મળવી શક્ય નથી. 

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

